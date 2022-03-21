消委會｜9款瑜伽墊含毒物致癌、皮膚敏感？一文看清安全名單

【消委會／瑜伽／瑜伽墊】居家防疫令瑜伽風氣盛行，不少女生從户外跑步，轉為在家看片學瑜伽去瘦身。市面上瑜伽墊琳瑯滿目，究竟哪一款最應該入手？消委會早前評測市面上30款瑜伽墊，發現有28款的瑜伽墊被檢測出含有害物質外，當中更有9款瑜伽墊的有害毒物含量超標，長期接觸更會影響生殖系統、引致皮膚敏感。



一張瑜伽墊不僅止於做瑜伽時使用，平日也可用於各類型的伸展和拉筋等訓練體能的活動。當進行運動時，身體也少不免直接與瑜伽墊表面接觸與磨擦。

【消委會／瑜伽／瑜伽墊】想纖體事倍功半除要時間堅持外，一張好用的瑜伽墊更為關鍵。(coffee89921@IG)

消委會測30款的瑜伽墊：僅2款不含毒物 哪7款瑜伽墊獲5星評分？

早前，消委會檢測市面共30款的瑜伽墊，售價由HK$45至HK$899不等。結果發現有28款的瑜伽墊檢驗出有甲酰胺（formamide），只有2款由台灣製的瑜伽墊沒有檢出甲酰胺，分別是Pure Yoga的「Yoga Mat 810006」和「i.care Yoga & Pilates Mat」（型號：AS52105）。其中有9款的瑜伽墊其甲酰胺含量，更被點評高於歐盟玩具安全指令規定每公斤200毫克的上限。

【按圖看】消委會檢測市面共30款的瑜伽墊：哪7款瑜伽墊獲5星評價，最平只$100買到？▼▼▼

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9款瑜伽墊有毒物質含量超標：含量最高超標5倍？

【消委會／瑜伽／瑜伽墊】Nike Fundamental Yoga Mat 售價：HK$279｜甲酰胺含量：537 (毫克每公斤)｜釋放量：12（微克每立方米） (Nike)

另外，消委會檢測含有毒物量最高一款的瑜伽墊，更超出相關規定的5倍。根據歐洲化品管理局的動物研究指出，如：長期接觸和吸收甲酰胺，有機會對身體的造血和生殖系統造成影響，若孕婦長期接觸更會對胎兒造成傷害，增加形成畸胎的可能性。就此若將瑜伽墊捲起收藏的話，長期以來會阻礙化學物質的揮發性，消委會建議可將新買的瑜伽墊打開通風或使用瑜伽墊時，應保持室內空氣流通，從而有效減低在使用時吸入化學物質。

【按圖看】消委會檢測市面共30款的瑜伽墊，當中9款瑜伽墊的甲酰胺含量超標可致皮膚敏感，Nike、addidas皆上榜？▼▼▼

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消委會瑜伽墊5大清潔貼士

【消委會／瑜伽／瑜伽墊】瑜伽墊的材質成分固然重要，日常清潔也不容忽視。(coffee89921)

瑜伽墊的材質成分固然重要，日常清潔也不容忽視。外國媒體huffpost引述美國羅格斯大學醫學院教授指，運動過後也大量排汗，滴進或依附在瑜伽墊上，令瑜伽墊成為細菌與多種可刺激皮膚出現發炎或敏感真菌的繁殖樂園。消委會提出以下「5大清潔瑜伽墊注意事項」，以減少患皮膚病機會。

【按圖看】清潔瑜伽墊5大貼士，減少患上皮膚疾病機會！▼▼▼