Tesla創辦人之母Maye Musk遭家暴離婚　高齡模特兒教胭脂提亮眼神

Maye Musk｜女生一生都想變美，維持美貌，但人又怎樣抵抗大自然，抵抗變老的定律；美的與否，其實不是這麼表面，所謂相由心生，有自信、有氣質，外界看來也是一種美，就像73歲的Maye Musk，銀髮一樣可以當廣告女郎，銀髮一樣可以活得光彩。



Maye Musk是Tesla創辦人Elon Musk的媽媽。（mayemusk＠instagram）

Maye Musk曾家暴離婚自力更生湊大3孩：高齡也找到工作

Maye Musk的半生絕對可以以「戲如人生」去形容，15歲當選南非小姐，開始模特兒生涯；22歲大學畢業後結婚並生了3個孩子（其中一個更是被稱譽為「真實版Iron Man」Tesla創辦人Elon Musk）；25歲成立自己公司；31歲因遭家暴離婚；41歲時到加拿大打五份工維持生計；63歲全裸登上《New York Times》封面；而67歲成為美國維珍航空公司廣告代言。

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擁有超過50年模特兒經驗的Maye Musk對幕前工作可以是手到拿來，2016年更加入模特經紀公司IMG，成為超模Gigi Hadid和Bella Hadid的師妹，也曾在紐約時裝週更以模特兒身份在天橋上粉墨登場。

每年我都會對自己的年齡感到更快樂，因為我變得更聰明，做出的決定更少了。 Maye Musk

Maye Musk不怕老去。（mayemusk＠instagram）

在Maye Musk的字典中，從來沒有出現「老化」兩字。對於她而言，老化令她變得更有自信和自覺更有魅力，她甚至因此決定停止染髮，留著一頭白髮的Maye Musk反而得到更多工作機會。Maye明言永遠不會退休，人生也不會因年紀增加而停滯不前。

她坦言保持年輕的一個竅門就是無時無刻保持外表時尚亮麗，Maye Musk認為如果一直堅持自己那個時代的價值觀與時尚感，那麼就肯定會隨著時代老去。

Maye Musk擁抱銀髮悟保養秘訣 胭脂如何提亮眼神？

食得健康也是保持年輕的一大方法，Maye Musk一直遵從適時飲食法，意指當感到肚餓時才進食，沒有飢餓感就不吃。當身體過於飢餓便會容易感到不安、焦慮和憤怒；相反假若進食過量，身體把能量都花在消化系統上，便容易感到疲倦。 Maye Musk喜歡吃高纖的食物，例如南瓜、蕃薯、西蘭花、麥片、乳酪、芝士、水果、豆類等等。

比起底妝，Maye Musk更注重防曬，她接受美國《VOGUE》指小時候在南非長大，對防曬沒有觀念，因而臉上多了許多曬斑，現在她只是與小狗散步也會噴防曬噴霧，盡量減少肌膚再受紫外線傷害；她在護膚上特別注重保濕，在上妝前又會敷面膜，讓皮膚充滿水分，另外眼周也不可忽視，Maye Musk會使用眼周專用的乳液，臉上每一寸皮膚都吸收水分和精華。

Maye Musk現年73歲仍容光煥發。（mayemusk＠instagram）

73歲的Maye Musk經常容光煥發，她也分享自己化妝的小機心：「有時候我會在眼皮上刷點薄薄的胭脂，除了潤色，也能提亮眼神。」 Maye Musk也說眉毛很重要，只要有眉毛，五官便更立體、好看。

說到底，只要從容地接受自己年齡和外表，大家總有一天會如Maye Musk般華麗地老去。