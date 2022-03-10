940920｜吳海昕落選港姐試鏡100次　做Yeesa爆紅：失敗也是賺到了

ViuTV《940920》終於開播，由於是人氣劇《二月廿九》的續集，因而令一眾劇迷十分期待，本集同樣由吳海昕（Sofiee）擔任女主角，是再續車禍故事，也是穿越的前傳，非常考驗演員的演技，令觀察增加代入感。

在演藝圈浮沉6年，吳海昕的作品終於令觀眾期待，她的演藝路並非容易，2014年以25歲之齡，放棄穩定的空姐工作，下定決心參加「香港小姐」，回望當年，她仍沒有絲毫後悔：「不是每一件事都要用名次來衡量的，失敗也是賺到了，因為在失敗當中，你學會了如何站起來。」



吳海昕（Sofiee）憑「Yeesa」一角人條急升。（sofiee_ng@instagram）

25歲落選追演藝夢往紐約 試鏡100次只為一個機會

32歲的吳海昕（Sofiee）在2020年飾演《二月廿九》中的「Yeesa」人氣急升，在吳海昕風光前，確是付出了許多努力。

導演羅嘉駿早在開拍1年前已經開始找她，吳海昕看過劇本後很喜歡Yeesa這個角色，未簽約已經開始學日文，為導演提供意見，她更跟導演直言，「你到最後不找我演也沒關係，因為我已經喜歡上Yeesa，我不介意為她付出。」劇集收視報捷，她也堅持處女座本性。「我會先與團隊享受成功，然後自己默默檢討不足。」對自己苛刻，是她一輩子也無法改掉的本性，卻也是追求完美，才能讓她得到導演和觀眾的垂青。

延伸閱讀：吳海昕「落選」後紐約學戲捱盡苦 當空姐抑壓情緒：我脆弱又堅強

其實一直都好想入行，但心裡一直都有點怕，因為始終當時我的年紀已不算小：25歲，會考量到底是不是太遲入行呢？不如當是興趣算了，有時間就拍片好了。 吳海昕（Sofiee）

吳海昕選擇參加「香港小姐」加入娛樂圈，卻大熱倒灶，五強止步。網民紛紛指斥賽果，更有網民直指當年是「史上最失敗的一屆港姐」，也有不少人替她不值，又替她冠上「民間港姐」的稱號，Sofiee卻不以此自樂，「其實我覺得民間港姐這個稱呼很沉重，做了演員多年，我希望別人記住我的名字——吳海昕。」

做演員就可以在不同角色中釋放壓力和宣洩情緒。 吳海昕（Sofiee）

吳海昕（Sofiee）：經歷了這些事，我才可以遇到不同的人，我的內心亦因此而變得更堅強。（黃寶瑩攝）

「失敗」過後，明知山有虎，偏向虎山行，堅持成為演員，決定傾盡所有，花盡積蓄到紐約讀書。紐約讀書的日子，除了修煉演技，也建立了越挫越勇的自信和勇氣。「從紐約回來後，我每一日都Casting，主角、配角、特約每一個角色都會試，試鏡超過100次，才有機會中一個角色。最終在出演《賤民20》，憑戲內外的人物反差，引來大迴響，圈內著名導演麥兆輝也找上來，她的努力終被看見。

延伸閱讀：【二月廿九】專訪穿越劇主角「落選港姐」吳海昕：參選前是局外人