消費券優惠2022｜全港逾20大商場新優惠　消費送購物及餐飲現金券

【消費券優惠2022】政府HK$10,000電子消費券將於4月7日起向合資格市民派發首階段HK$5,000消費券，全港各大商場都推出不同的消費券優惠吸引市民消費，例如派發購物及餐飲現金券等。當中包括時代廣場、朗豪坊、以及新地、恒隆、信和集團旗下集團逾20個大型商場。以下《01女生》就為女生們整合了逾20大商場消費券優惠，大家可以趁優惠購物掃貨。



消費券優惠2022│銅鑼灣時代廣場

時代廣場優惠券換領活動自推出以來都大受歡迎，由即日起至5月15日期間，時代廣場推出「Happy Rewards」優惠，商戶只須於商場即日以電子消費每滿指定金額，即可換領高達HK$14,000的購物優惠券及美食優惠券；而逢星期四及星期日全日更可享雙倍優惠券獎賞，所有優惠券可於多達130間商戶內使用。

消費券優惠2022│銅鑼灣時代廣場優惠券換領詳情。（時代廣場）

另外，由4月4日起至4月30日，合資格換領Happy Rewards獎賞的顧客，只要在消費同日額外於時代廣場指定美容或化妝品商戶以單一電子消費滿HK$100或以上，即可額外換領HK$100 city’super購物禮券乙張。

消費券優惠2022│時代廣場Happy Rewards會員由即日起至5月15日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，即可換領購物優惠券及美食優惠券。（時代廣場）

消費券優惠2022│旺角朗豪坊

朗豪坊於4月21日起至5月20日推出《朗豪坊 #幫你埋單》消費券優惠，LP CLUB 會員於朗豪坊40間食肆單一消費滿HK$200，即賞朗豪坊商場HK$200現金禮券，可以於過百間非食肆商舖使用。而於零售商舖消費滿HK$500或HK$1,000，即賞10%餐飲回贈，即HK$50或HK$100現金禮券，可在朗豪坊場內40間食肆使用。所有回贈所得的現金禮券均不設任何消費門檻，可以當錢使兼即賺即用，每日名額有限，先到先得，換完即止。

消費券優惠2022│朗豪坊現金券換領詳情。（朗豪坊）

消費券優惠2022│信和集團商場

信和集團旗下商場：屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場推出消費券優惠，S+ REWARDS會員於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲HK$350 S現金券，回贈超過100%。

消費券優惠2022│信和集團商場現金券換領詳情。（信和集團）

另外，S+ REWARDS推出「消費大激賞」eShop，會員可選購多款精選禮品，及不同商場的商戶現金券套裝（價值HK$3,800）。每套商戶現金券套裝共有38間不同商戶之HK$100 S現金券。而S+ REWARDS會員凡於eShop單一消費滿HK$3,800，即可換領熱搶音樂會門票2張，名額有限，先到先得，換完即止。

消費券優惠2022│新地商場

新地12大商場：東港城、北角匯、上水廣場、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、life@KCC、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場推出5大升級 「消費券賞上賞」優惠，The Point會員以4大指定電子消費券支付工具於指定商場消費滿指定金額，最高可獲贈$12,000禮券及禮品 ，回贈率最高可達100%。

消費券優惠2022│新地商場推出消費券優惠。（新地）

消費券優惠2022│優惠1



推廣期內顧客於東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、Mikiki、卓爾廣場及錦薈坊，以即日電子消費滿HK$10,000+，即可換領價值 HK$10,000星級禮品及指定之商場精選優惠券組合，禮品種類包括鑽石首飾、商戶/商場現金優惠券、小家電等精彩禮遇。

消費券優惠2022│優惠2



The Point會員由3月31日起，可憑500積分於The Point平台率先預留換領證，再於4月7日至4月30日期間，到指定商場以即日單一電子消費滿HK$500 即送價值HK$120 之禮遇，包括HK$100 指定商場現金優惠券及／或HK$20 Point Dollar於多間商戶即時使用，更額外送1小時免費泊車券。

消費券優惠2022│優惠3



推廣期內顧客於指定商場即日電子消費滿HK$2,500+，即可換領HK$650 指定商場/商戶現金優惠券組合及2小時免費泊車券。

消費券優惠2022│優惠4



推廣期內顧客於指定商場即日電子消費滿HK$5,500+，即可換領HK$1,500 指定商場/商戶現金優惠券組合及3小時免費泊車券。

消費券優惠2022│優惠5



推廣期內The Point會員於指定商場之Point Dollar參與商戶，即日以電子消費滿HK$500，並於該交易使用最少HK$100 Point Dollar，即額外送$20指定商場/ 商戶現金優惠券。

消費券優惠2022│恒隆商場

4月1日至5月15日期間，「hello恒隆商場獎賞計劃」會員在Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）之商戶每星期以電子消費累積每滿HK$1,500，即可透過恒隆商場手機應用程式獲贈HK$100購物電子券乙張及HK$50元餐飲電子券兩張，每位會員每星期可換領最多三張購物電子券及六張餐飲電子券。