一萬元消費券│財政預算案4月派消費券　$10000以下名牌手袋推介

一萬元消費券│政府今日公布2022財政預算案，宣布將派發$10000電子消費券，以2期各$5000的形式發放。相信不少女生都會考慮趁政府派糖購物獎勵自己，而名牌手袋亦是很多人的選擇。《01女生》以下就為大家精選了10個$10000以下的名牌手袋推介，當中包括CELINE、LOEWE、DIOR等品牌，是買名牌手袋入門的好選擇。



一萬元消費券│CELINE 迷你型TRIOMPHE手袋 $8600起

「凱旋包」TRIOMPHE系列自推出後經已成為新一代的CELINE人氣手袋，CELINE早前就推出了迷你型TRIOMPHE手袋，設計上保留了TRIOMPHE的標誌性雙C扣，而尺寸上則換成時下非常流行的迷你尺寸。TRIOMPHE手袋分別有小牛皮及帆布款式可以選擇，售價由$8600起。

一萬元消費券│LOEWE 提花小牛皮小號 Cubi Anagram手袋 $9500

Cubi Anagram手袋是LOEWE新一季的新手袋之一，手袋採用了人氣餃子包形狀設計，擁有大容量，足以放下日常所需物品。另外，袋身以帆布與 Anagram緹花圖案混紡和小牛皮精製而成，底部則以小牛皮包底。想入手可以粗用且容量大手袋的女生不妨可以考慮這款。

一萬元消費券│DIOR 30 MONTAIGNE NANO小袋 $8950

DIOR的30 MONTAIGNE系列自推出以來就一直人氣高企，而其中一個入門價的選擇就有這款30 MONTAIGNE NANO小袋。手袋以藍色 Dior Oblique 提花製成，翻蓋飾有「CD」標誌設計。除了以可拆卸式鏈帶斜背使用外，還可將腰帶穿進後側扣環當成腰包使用。

一萬元消費券│Chloé MEDIUM WOODY TOTE BAG $7600

Chloé的WOODY TOTE BAG因為價錢親民，自推出後就一直是不少OL們的心頭好。WOODY TOTE BAG的四方設計令手袋容量十足，非常實用，是返工袋的好選擇。此外，手袋，以亞麻色帆布配以印有Chloé標誌的的絲帶，設計簡約而且百搭易襯。

一萬元消費券│GUCCI GG Marmont絎縫皮革超迷你袋 $9200

GG Marmont一直都是GUCCI的人氣經典系列，當中超迷你袋的售價只需$10000有找，是入門價之選。手袋以縫皮革製作，並附有經典金色雙G標誌，背面飾有心形圖案。手袋雖然屬迷你尺寸，但亦足夠放下GUCCI卡片銀包，容量方面不必擔心。

▼▼▼【按圖看】財政預算案2022│一萬元消費券│其他$10000以下名牌手袋推介▼▼▼