母親節2022｜網民票選10大最討媽媽好感禮物 精選20款母親節禮物

【母親節2022/母親節禮物推介】一年一度的母親節即將到來，想送母親節禮物又沒有頭緒？怕買錯母親節禮物又會得不償失？大家不妨參考台灣調查「母親節10大最多人送的禮物類型」，從中獲得送母親禮物的頭緒，又能借前人之鑑避免送了不太合母親心意的禮物。



【母親節2022/母親節禮物推介】一年一度的母親節即將到來，想送母親節禮物又沒有頭緒？(《了解的不多也無妨，是一家人》劇照)

母親節2022送禮調查建議：第9位現金 第5位電器 第1位令你意想不到？

母親節2022將至，又隨疫情放緩，相信一班愛錫母親的子女們，早已開始著手為母親預備一場難忘的母親節。加上新一期消費卷又到手，相信買母親節禮物時預算又多了點。

據台灣數據平台《OpView社群口碑資料庫》曾做過的「母親節10大最多人送的禮物類型」調查報告顯示，原來很多子女貪方便而在母親節前夕，會給予母親「加碼家用。但原來這做法並不太討母親的喜愛，亦只排行第9位。

當子女們以為送現金是最實際的暖心行為，但對於一眾母親來說卻沒有太多的討好感；相反衣服類排行第7位，卻是得到不少母親的歡心，皆因收到衣服的母親會認為子女有留意自己的衣著打扮，令到她們感到有被重視的感覺？

▼▼▼【按圖看】「母親節送禮類型排行榜Top10位」，從大數據入手，揀選合適禮物送母親，原來送珠寶首飾也不及這份禮物氹到媽媽最開心？▼▼▼

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母親節2022禮物：精選10款易令母親好感度倍增的好禮物？

相信以上的調查報告能讓一眾子女減少選母親節禮物的煩惱。而根據台灣心理健康中心心理師沈孟筑指出，要選擇最合心意的母親節禮物，最好是一份能「喚起情感」的禮物，即最好附合以下的3個方面，如：展現送禮人對收禮人的關心和用心、第2方面是母親收到後會感到驚喜、最後第3方面是這份禮物能符合收禮人的期望和需求。

正如珠寶首飾有收藏價值，母親收到之餘也可作配襯打扮之用，更貼近母親的心思，所以位列第８位；而花束類禮物雖在排行榜中獲第1位，但於母親的好感度排名中僅獲第8位，相信是花一般的保質期普遍短，很快便會凋謝，好感度易快來快去有關係。

有鑑於此，《01女生》便於母親好感度排行中，選擇位列較前位置的珠寶首飾、彩妝類禮物中，精選出20款母親節禮物推薦名單，作為大家母親節送禮的參考。

母親節2022禮物：英皇珠寶 18K珍珠首飾

【母親節2022/母親節禮物推介】英皇珠寶 18K白金鑽石日本珍珠項鏈、18K白金鑽石日本珍珠耳環 (英皇珠寶)

歷久彌新的珍珠象徵著珍惜、珍愛和美滿，也代表著女性溫婉柔美的一面，加上珍珠晶瑩透亮、圓潤多彩，送給母親作為禮物也是一個不錯的選擇。

母親節2022禮物：SWAROVSKI Generation pendant｜售價：HK$1,450

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自然簡約的鏈墜，密鑲Swarovski水晶螺旋裝飾搭配梨形Swarovski水晶，令人遠遠一看便非常驚豔奪目，加上玫瑰金色鍍層甚具特別。

Cath Kidston x Matilda Collection: 修指甲組合｜售價：HK$290

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母親平日周不時需要做家務，而送修指甲組合給母親表示子女是有關注她們保養的手部需要，更表現出子女是有關心她們平日的需要。

母親節2022禮物：ghd ID Collection Helios Lila 專業風筒｜售價：HK$1,795

【母親節2022/母親節禮物推介】ghd ID Collection Helios Lila 專業風筒｜售價：HK$1,795 (ghd)

專業風筒對於護髮甚有果效，而ghdiD春夏限量造型風筒配備專業風嘴和採用品牌特的Aeroprecis™技術，令母親用後的頭髮變得光滑柔順。

母親節2022禮物：Augustinus Bader 藍鑽極緻修復舒緩霜 50ml｜售價：HK$2,220

【母親節2022/母親節禮物推介】Augustinus Bader 藍鑽極緻修復舒緩霜 50ml｜售價：HK$2,220 (Augustinus Bader)

Augustinus Bader曾被用家評選為「最佳美容產品」的品牌，而主打細胞煥活技術去修護皮膚的品牌，最適合送給年齡漸長的母親去護膚，而這款修復舒緩霜質感豐潤，可讓肌膚很乾燥的底層補充足夠的水分。

▼▼▼【按圖看】《01女生》精選出多款母親節2022禮物推薦名單，相信總有一款適合用來送給母親？▼▼▼

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