消費券2022｜木村光希同款Coach 4千有找？10款女星小資手袋推介

【消費券2022】手袋是女生日常穿搭必備的配件，但對於小資女來說，名牌手袋售價動輒過萬，的確難以負擔。適逢最新一期的消費券已經派發，雖然買不到過萬元的名牌手袋，但5千以下的小資手袋仍有不少選擇，例如：馮盈盈鍾情的Kate Spade rose袋、黃翠如的Marc Jacobs相機袋和何超蓮的Tory Burch「雙T」Monogram水桶袋等，全部售價不過5千元，十分適合想買新手袋的女生。



近期韓國劇集《社內相親》大熱，雖然劇集早前播映完畢，但討論熱度仍無減，連帶劇中女主角金世正在劇內的穿搭，也成為不少女生彷效的穿搭指南，想紛紛入手金世正在劇中所選用的貼地小資手袋。加上最新一期的消費券稍早已發放，更是加深女生想買新手袋的慾望。

《社內相親》金世正同款Longchamp手袋不過HK$4千？

【消費券2022】金世正在《社內相親》的穿搭親民之餘，她所用的手袋亦不乏是小資品牌的手袋，例如：Longchamp的Roseau手袋，售價：只HK$3,650(《社內相親》劇照）

金世正在《社內相親》的穿搭親民之餘，她所用的手袋亦不乏是小資品牌的手袋，例如：Longchamp的Roseau手袋，售價：只HK$3,650，手袋採用柔軟的牛皮所製，形成流線型外觀之餘，更結合Longchamp標誌性的竹節扣作為點綴，知性得來卻帶時尚感，女生可輕易配搭不同的造型。

【消費券2022】貴為「賭王最美千金」的何超蓮，也鍾情Tory Burch近期推出的復古「雙T」Monogram，售價只HK$4,300便買到一個。(何超蓮@IG)

消費券2022：10款明星同款小資手袋推介

另外，鍾情小資品牌手袋的香港女星則有馮盈盈、黃翠如和何超蓮等人。出名節儉的黃翠如愛用的手袋也相當親民貼地，例如：Marc Jacobs人氣的紮染相機袋，售價：約HK$2,850，手袋雙拉鍊設計特意從相反方向拉開，加上品牌的「Double J 」標誌，別具玩味；馮盈盈除鍾情Hermès手袋之餘，她平日也愛用Kate Spade rose立體相機，皮質併籐織材質更是很適合春夏使用，而貴為「賭王最美千金」的何超蓮，也鍾情Tory Burch近期推出的復古「雙T」Monogram，售價只HK$4,300便買到一個。

眾多小資手袋款式設計優雅，皮質使用也不輸大牌的名牌手袋，以下《01女生》記者為大家推薦「10款5千以下的明星同款手袋」，相當總有一個手袋能成為妳的心頭好？

▼▼▼【消費券2022】10款5千以下小資手袋推薦：馮盈盈同款Kate Spade手袋不用4千？、「賭王最美千金」何超蓮也鍾情Tory Burch復古Monogram手袋？▼▼▼