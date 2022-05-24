Siri｜6大女生必知Siri隱藏用法：假想男友叫醒服務、幫寵物改名

【Siri隱藏用法/iPhone】身邊幾乎人人都用iPhone，可是又有多少人常用Siri，而且又知道Siri所有隱藏功能呢？其實Siri有許多不為人知的貼心、搞笑又新奇的功能，即看看以下6大女生必知的Siri隱藏用法，你也快試試看吧！



Siri隱藏用法1. 假想男友Morning Call服務

單身又有「起床困難症」的女生想不想有溫柔的男聲每天喊妳起床呢？只要簡單幾步便能打造一位「假想男友」叫醒妳，就連Morning Call的內容、「假想男友」的國藉、音色、音速和音高也可以隨意調較，總有一款滿足到妳！

【Siri隱藏用法/iPhone】Siri隱藏用法1. 假想男友Morning Call服務（趙錦添 攝）

▼▼▼【按圖看】Siri隱藏用法｜打造「假想男友Morning Call服務」詳細教學！▼▼▼

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Siri隱藏用法2. 免費寵物改名服務

愈來愈多女生養寵物，想幫寵物改一個獨一無二的名字又沒有想法的話，Siri也可以幫到妳！只要跟Siri表示：「我想幫我隻貓/狗改名」，然後回答3個問題，便會得到一個超神奇的名字！

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Siri隱藏用法3. 選擇困難症救星

大多女生也心大心細，常常不知道到底選擇哪樣才好，這種情況下也可以讓Siri幫你解決！其實Siri可以幫忙擲銀仔、擲骰仔甚至是抽啤牌，輕鬆靠不同的隨機結果來解決妳的「選擇困難症」，以後有選擇困難也不用求人了！

【Siri隱藏用法/iPhone】Siri隱藏用法3. 選擇困難症救星（趙錦添 攝）

▼▼▼【按圖看】Siri隱藏用法｜實測「擲銀仔、擲骰仔和抽啤牌」功能▼▼▼

Siri隱藏用法4. 解悶打發時間

相信不少人剛入手新iPhone的時候也會曾與Siri閒聊，其實Siri絕對是不錯的解悶高手，用家可以隨時叫它「講個笑話」、「作一首詩」、「即興作一段Rap」，甚至「唱一首歌」也可以！

【Siri隱藏用法/iPhone】Siri隱藏用法4. 解悶打發時間（趙錦添 攝）

▼▼▼【按圖看】Siri隱藏用法｜實測「擲銀仔、擲骰仔和抽啤牌」功能▼▼▼

Siri隱藏用法5. 音樂辨識功能

你有沒有試過外出吃飯或購物時聽到一首很好聽或是很熟悉的歌曲，想要知道歌名但是又找不到呢？這時候Siri又能大派用場了，只要跟Siri說：「Siri，呢首歌係咩？」便能馬上知道歌名了！

【Siri隱藏用法/iPhone】只要跟Siri說：「Siri，呢首歌係咩？」（iPhone截圖）

【Siri隱藏用法/iPhone】Siri便會告訴你歌名與歌手。（iPhone截圖）

Siri隱藏用法6. 快速尋找附近廁所

女生在街上突然人有三急，或是急需去補補妝又不知道最近哪裡有廁所時，只要簡單問Siri「最近邊度有廁所？」，它便會馬上顯示最接近你的公共廁所了！

【Siri隱藏用法/iPhone】Siri可以快速尋找附近的廁所！（iPhone截圖）

拍攝、剪接：趙錦添

