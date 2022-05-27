【香港自駕遊好去處2022】5大揸車好去處！自駕遊路線、美食推薦

【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】香港一向都有不少景色優美的揸車好去處，例如有赤柱、大尾篤、下白泥等，不但可以與閨蜜或男朋友睇靚景打卡，更可以品嚐美食。受新冠肺炎疫情影響，大部分香港人近年都開始本地遊，而有車的駕駛人士都喜歡自駕遊，一邊遊車河一邊欣賞迷人景色超浪漫！即看看有甚麼自駕遊路線及美食推薦吧！



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【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】赤柱

赤柱位於港島南區，沿黃竹坑方向駛入赤柱時沿路可欣賞到南區一面無祭的海景，並會經過聖士提反灣等沙灘，可遠眺海洋公園景色。赤柱甚有歐洲異國風情，有美利樓及赤柱大街等著名的景點，集購物、飲食、娛樂於一身。赤柱大街有多間不同風格的餐廳，不少更可以欣賞海景，當中更可以到近期的歐陛風人氣Cafe Pane E Latte打卡。泊車方面，赤柱設有數個咪錶停車場，但星期六、日及公眾假期容易爆滿，建議駕駛人士要預留時間等位泊車。

【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】美利樓是赤柱地標之一。（旅發局）

【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】大尾篤

位於大埔的大尾篤一向都是熱門郊遊好去處之一。若從沙田方向自駕到大尾篤，吐露港公路沿路就已經可以欣賞到海景。當到達大尾篤後，大尾篤有不少適合拍拖或合家歡的活動可以選擇，例如踩單車、釣魚、放風箏、水上活動等，而且可以於水壩上欣賞日落或晚上觀星。至於美食方面，大尾篤有不少BBQ燒烤場可以選擇，當中不少更是任食，CP值高。

【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】大尾篤一向都是熱門郊遊好去處之一（旅發局）

【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】下白泥

流浮山下白泥是香港著名看日落勝地之一，如天氣及環境好的話可藉泥灘上的倒影拍出「天空之鏡」日落美照，更可欣賞泥灘、紅樹林等景色以及彈塗魚、招潮蟹等動物。看完日落後便可到流浮山海鮮街食海鮮。至於泊車方面，下白泥的木屋鴨仔坑士多設有停車場，日泊價錢約$30。

【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】流浮山下白泥是香港著名看日落勝地（FB@Anson Kong3）

【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】下城門水塘

下城門水塘亦是熱門的自駕遊好去處，下城門水塘不但可以欣賞到水塘景色，更擁有一大片綠油油的大草地斜坡，並可遠眺沙田及城門隧道。此外，大家更可以把車停在路邊一旁，準備好食物、露營檯櫈便可以體驗時下十分流行的「車中泊」，晚上更可以觀星，十分浪漫。

【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】下城門水塘可以欣賞到水塘景色（漁農署）

【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】數碼港

喜歡野餐的女生不妨可以考慮揸車到數碼港，在揸車駛入數碼港的路程中已經可以沿途欣賞到南區的海景。而數碼港最大的賣點就是擁有一大片廣闊的草地，不但適合三五知己或情侶對著無敵大海景野餐，有寵物的女生亦可帶同寵物到場「放電」。至於泊車方面，除了泊入商場，數碼港附近亦有多個咪錶車位，對駕駛人士而言十分方便。

【香港自駕遊好去處2022／揸車好去處】喜歡野餐的女生不妨可以考慮揸車到數碼港 (數碼港)

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