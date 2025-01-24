打卡特色餐廳2025│尖沙咀/中環灣仔餐廳推薦！昭和/異國風/米芝蓮

【打卡餐廳推薦2025│黃埔｜尖沙咀｜灣仔｜中環】情人節快到了，當然要和她/他共晉晚餐，好好享受二人世界甜蜜時光。《01女生》為大家精選以下打卡餐廳推介，當中更可以俯瞰維港景觀，可以一邊享受美食，一邊影靚相，大家記得Bookmark及提早預訂！



黃埔打卡餐廳推薦2025｜西班牙地中海菜維港海景餐廳 The Bayside

座落於黃埔花園，九龍海逸君綽酒店地下，鄰近港鐵黃埔站D1出口，非常「就腳」！其室內及露天空間佔地約6000呎，環境相當寬敞！大家可以180度飽覽維港景色，和另一半來來chill一下共渡浪漫時光。

餐廳主打地中海菜，特別選用歐洲南部的頂級食材烹調美食。午餐時段設有自助形式的冷盤、餐湯、沙律、芝士拼盤及自家製甜點。其中生蠔、松露芝士、三文魚他他、波士頓龍蝦濃湯等前菜十分奢華，情侶們務必要來嚐嚐看。

晚餐時段由下午五時半開始，菜式包括：蟹肉餅、乾式熟成和牛扒、香草烤羊扒、蒜蓉牛油波士頓龍蝦、手工意粉、Risotto、薄餅等等。甜品種類也非常多，有巴斯克芝士蛋糕配覆盆子雪葩、提拉米蘇、意式雪糕Gelato和椰子檸檬撻！

黃埔打卡餐廳推薦2025 | The Bayside

地址：紅磡德豐街18號黃埔花園地下G1號舖

電話：21232177



尖沙咀打卡餐廳2025｜印度中東菜Tagline Restaurant and Bar

這是一間少數設素食非素食餐牌的印度菜餐廳，亦有阿拉伯套餐可選。餐廳面積不算大，但內部裝潢洋溢著印度風情，猶如置身於當地。侍應絕大部分為印度人，服務態度友善親切。推介大家嘗試印度烤雞、羊肉和烤雞肉串、牛油燴咖哩魚、羊肉炒飯等，純素主食有燜黑扁豆配蒜肉烤餅和印度式煮芝士配牛油烤餅，選擇甚多。

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尖沙咀打卡餐廳推薦2025 | Tagline Restaurant and Bar

地址：尖沙咀寶勒巷10號10 PRAT 4樓

電話：53937474



尖沙咀打卡餐廳推薦2025｜飛行主題餐廳Cabin Crew Coffee by Holly Brown

餐廳採用飛行主題裝潢風格，設有飛機艙、航廈指示牌、時區鐘三大特色打卡位，拉開飛機艙遮光板時可看到機翼、雲海等優美景色，與乘坐飛機時的景象如出一轍。主打西式美食，推介款式有燒豬仔肋骨、慢煮乳豬配薯角、燒烤組合（配燒雞半隻、迷你手撕豬肉漢堡包及豬肋骨）等。

尖沙咀打卡餐廳推薦2025│Cabin Crew Coffee by Holly Brown

地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期 2 樓 228 號舖

電話：5590 0283



尖沙咀打卡餐廳推薦2025｜清真寺異國風餐廳Library Restaurant and Bar

今個情人節暫時沒有時間和伴侶去旅行的話，不妨到這間充滿異國風情的酒吧！餐廳享有清真寺景觀，可輕易拍出充滿異國風情美照。而室內更以墨綠色為主調，再加入金屬元素，打造摩登型格的空間，難怪成為近期熱門網紅打卡餐廳之一。餐廳提出意粉、牛扒等西餐之外，亦設有下午茶，還會有多款咖啡及雞尾酒供應，味道不錯。

尖沙咀打卡餐廳推薦2025│Library Restaurant and Bar

地址：尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈3樓B室

電話：2818 6337



尖沙咀打卡餐廳推薦2025｜日系昭和餐廳婆婆珈琲屋

婆婆珈琲屋山林道店以富士山和獅子山為創作主題，融合零售和餐飲元素，造就婆婆生活概念，以建立一個鑒賞家品器具的空間，讓都市人的心，從繁忙的工作瑣事中，帶回到生活細節，重新感受質感選物美學。自家Kombucha和特色漬物每日由婆婆用心製作，希望客人有種恍如在家用餐。當中必食推介有北海道芝士薯餅、赤富士 ‧ 芝士松露飯團、桂花糖漬蕃茄、富士牛乳布丁等。

尖沙咀打卡餐廳推薦2025｜婆婆珈琲屋

地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate 1樓

電話：9675 1438



尖沙咀打卡餐廳推薦2025｜意大利菜 Vista

Vista 坐落於尖沙咀的心臟地帶北京道一號頂層，提供無與倫比的用餐體驗，顧客可一邊欣賞維多利亞港的醉人夜景，享用令人難以忘懷的精緻意大利美食，是與摯愛打造難忘回憶的完美餐廳。餐廳更會於不同的節日中推出限定供應的餐飲，像是在浪漫的2月就推出了「情人節浪漫套餐」（13-14/2），讓愛侶在在迷人星空下享受意式浪漫約會。

尖沙咀打卡餐廳推薦2025｜Vista

地址：九龍尖沙咀北京道1號29樓

電話：2778 3225



中環打卡餐廳推薦2025｜臨海天台酒吧 Pier 7 Café & Bar

Pier 7 Café & Bar佔地2,000平方呎，更設有一個廣闊的戶外露台，有著令人驚嘆的中環天際線和港島的壯麗城市景致，可讓客人們盡情放鬆身心並享受美酒佳餚。餐廳提供各式各樣的特色飲品，包括經典雞尾酒、來自舊世界和新世界的多款葡萄酒，以及各種手工創新雞尾酒和無酒精雞尾酒。此外更提供一系列佐酒小食、烤肉和海鮮，如香辣雞翼、鹽膚木果、漬紅洋蔥和酥炸一夜干魷魚配蒜香蛋黃醬；素食選擇包括充滿中東風味的炸蠶豆鷹嘴豆泥餅配地中海芒果醬和香草松露脆薯條等，每道菜品都精心製作，讓客人可享受獨一無二的餐飲體驗。

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中環打卡餐廳推薦2025｜Pier 7 Café & Bar

地址：香港中環7號天星碼頭頂層M號舖

電話：2167 8153



中環打卡餐廳推薦2025｜法式精品餅店 Patisserie Millefeuille

Patisserie Millefeuille位處中環蘇豪中心地帶，純白外牆營造歐陸典雅氛圍，蛋糕櫃放滿精緻糕點，數個雅座的空間提供寵物友善的用餐環境，宛如城市中一片綠洲。小店由Chef Lionel以及拍檔Polly開設，當中來自法國的Chef Lionel具有超過30年專業經驗，曾擔任香港及東京文華酒店以及米芝蓮三星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon的行政糕點主廚，務求為客人帶來傳統法式甜點滋味。

主廚堅持選用優質法國空運原材料，並在本地街市精挑時令鮮果，在店內以法國傳統配方及技術，每天手工製作款款口味正宗的高級甜點。當中最不容錯過招牌U形千層酥，主廚特別訂造的模具創出全港獨家的U形千層酥，外炮製出外型獨特又鬆脆及甜而不膩的酥皮，在酥皮底部盛載著奶油和其他食材，讓甜點可以輕易用刀切割而不散開。U形酥皮亦更易展示奶油、榛果、水果等食材，令千層酥賣相更精緻！

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中環打卡餐廳推薦2025｜Patisserie Millefeuille

地點：中環蘇豪區士丹頓街16A號

電話：9317 1023



中環打卡餐廳推薦2025｜新派中菜 The Chinese Library

The Chinese Library是中環大館的地標食府及酒吧之一，餐廳以翠綠玉石牆面、古色木質裝飾與古董雲石餐桌打造復古而典雅的用餐氛圍，再配上一系列城中最受歡迎的中式美饌，展現中國各大菜系的精髓之餘亦從中注入新意，讓大家一嚐與別不同的新派美食。於今年（2025年）的《黑珍珠餐廳指南》最新公布的榜單中榜上有名並榮獲一鑽殊榮，以傳統與當代的融合，和獨特風味脫穎而出。

中環打卡餐廳推薦2025｜新派中菜 The Chinese Library

地址：中環荷里活道10號中區警署總部大樓「大館」一樓東翼

電話：2848 3088



中環打卡餐廳2025｜異國風印度餐廳Chutney Tandoor House

餐廳能夠俯瞰大館，裝潢設計充滿獨特唯美殖民風。餐廳以木材及織藤為主調，設有梳發卡座及色彩多變的馬賽克地磚，並掛上多幅印度皇宮及君主為題的藝術作品，富濃郁異國宮廷色彩。

餐廳設有兩座度身訂造的炭火Tandoor窯爐，能以高溫鎖緊肉汁，烤鱸魚Tandoori Seabass、烤西班牙羊肩Sikandari Raan等菜式經過炭火洗禮散發煙燻焦香。而前菜小食推介有：印度常見街頭小食Raj Kachori、咖喱燉菜Keema Pav等。

中環打卡餐廳推薦2025｜Chutney Tandoor House

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈4樓

電話：2330 0027



中環打卡餐廳2025｜多國菜1111 ONES Restaurant & Lounge

1111 ONES（發音為“ones”）餐廳靈感設計來自美國亞利桑那州「羚羊峽谷」，所以以褐色、鐵鏽色調為主，菜式由主廚Chris Chan以全球最優質食材精心打造。主用餐區設有 8 個櫃檯座位，可觀看開放式廚房，享受獨特的近距離體驗。

中環打卡餐廳推薦2025｜1111 ONES Restaurant & Lounge

地址：中環安蘭街18號11樓

電話：2910 1128



中環打卡餐廳推薦2025｜中東街頭菜BEDU

BEDU位於中環歌賦街，於港鐵上環站 A2 出口，步行約5分鐘即可到達。餐廳主打中東菜，以現代手法重新烹飪傳統街頭小食，十分值得一試。當中包括佐以焦糖乳清和松子、松露鴨塔吉鍋配開心果和雞蛋，以及醃新西蘭青口配炭香哈里薩辣醬和本地生菜。如果你拿不定主意，亦可以嘗試由行政總廚所設計的主廚菜單!

中環打卡餐廳推薦2025｜BEDU

地址：中環歌賦街40號地舖

電話：2320 4450



中環打卡餐廳推薦2025｜經典英倫餐廳Magistracy Dining Room

餐廳前身為中央裁判司署大樓，Black Sheep Restaurants為此百年古蹟賦予新生命，並以倫敦經典高級食府為概念，提供英倫風歐陸菜。餐廳內氣派十足，充滿古建築與藝術的裝潢，讓大家體驗英倫風情。溫馨提示，為保持食府傳統，男士需穿著長褲、有領恤衫及密頭鞋履，女士穿著優雅晚裝禮服。

中環打卡餐廳2025｜Magistracy Dining Room

地址：中環亞畢諾道1號

電話：2252 3177



中環打卡餐廳推薦2025｜米芝蓮一星餐廳Louise

餐廳前身是三級歷史建築荷李活道已婚警察宿舍，後來經活化後成為創意中心。餐廳內飾以復古牆紙、水晶燈飾等裝潢。餐廳主打選料上乘、賣相精緻的法式菜餚。建議先到樓下的酒吧淺酌，再到樓上的主用餐區品嚐創意佳餚。特別推介招牌焗香烤本地三黃雞伴新瀉米雞油飯、精選法國芝士拼盤、黑松露伴天使麵配鹽醃昆布及 Kristal 魚子醬、自家製傳統酥皮肉派以及可露麗。

中環打卡餐廳推薦2025｜Louise

地址：中環鴨巴甸街35號元創方JPC地舖

電話： 5722 3269



銅鑼灣打卡餐廳推薦2025｜西班牙菜 Aire

Aire 在西班牙文中有著寓意柔和微風，象徵著舒適與寧靜，務求讓大家帶來彷彿漫步在地中海悠閒的氛圍，餐廳的室內及露天環境都能呈獻正宗的西班牙風味，讓客人與親朋好友可在最舒適的環境中共享以新鮮食材為主的菜式。Aire更是由資歷豐富的西班牙主廚坐鎮，餐單主打巴斯克燒烤美食，突顯西班牙、大西洋和地中海地區的頂級海鮮和肉品，更會提供西班牙直送的多款精選美酒供客人搭配美味佳餚，讓用餐體驗臻於完美。

銅鑼灣打卡餐廳推薦2025｜西班牙菜 Aire

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期3樓301B-302號舖

電話：2866 3286



灣仔打卡餐廳推薦2025｜多元烘焙美食及融合料理 BAKERY BY THE GRAND

BAKERY BY THE GRAND主打以探索多元風味的烘焙概念，並從世界各地的飲食文化汲取靈感，糅合東方特色，傾力設計及打造出真正屬於香港人的獨特菜單！廚師團隊探索與烘焙美食完美搭配的不同食材組合，更在料理中結合可持續發展的理念，與本地農場及蜂場合作，選用及不經過任何額外加工的得獎天然蜂蜜，為大家打造一系列帶有天然風味的新鮮烘焙麵包、甜點和令人愉悅的融合料理。

餐廳以城市中的後花園為設計靈感，巧妙地運用了柔和的綠色和品牌標誌性的橙色作為主調，呈現年輕的簡約感，處處瀰漫著和諧迷人氛圍。

灣仔打卡餐廳推薦2025｜BAKERY BY THE GRAND

地址：灣仔皇后大道東183號 合和商場3樓332-333號舖



灣仔打卡餐廳2025｜西班牙風情餐廳 The Optimist

在城市中的異國風情餐廳，以藍綠色調為主要設計，裝修精緻，氛圍感十足，最適合前來慶祝特別日子，打卡一流。餐廳主打西班牙傳統海鮮及烤肉菜式，特別推介(Huevos Rotos煎蛋薯仔片配西班牙伊比利亞風乾火腿、油浸蒜片蝦、原隻龍蝦燴飯(Juicy Lobster Rice)及甜品Churros。

灣仔打卡餐廳推薦2025│The Optimist

地址：灣仔軒尼詩道239號地下至2樓

電話：2433 3324



灣仔打卡餐廳2025｜夢幻素食餐廳JAJA

全新素食餐廳JAJA位於灣仔藝術中心，餐廳兩個用餐區分別以粉藍及粉紅色為主調，粉藍區以糖果屋車卡為主題，彩紅流彩牆身、糖果吧、巨型甜甜圈咕𠱸、巨形夾公仔機，全都是打卡必影。粉紅色用餐區以夢幻花園為靈感，一片粉紅色花海作為窗簾，有霓虹燈標語的打卡牆、玫瑰花餐檯、法式梳化座位、手繪璧畫等。另外，更有可俯瞰維港景觀的陽台用餐位置。

JAJA主打素食菜式，包括亞洲美食，如雲南野菌滋補湯雲吞、提生糙米壽司、咖哩、喇沙及天婦羅等，亦有煙燻粟米條配燒烤素蛋黃醬、1米紅咖哩薄餅等原創美食。甜品方面就有Shake-it-off系列的夢幻奶昔，以及奇亞籽布丁。

灣仔打卡餐廳推薦2025│JAJA

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

電話：2877 3999



鰂魚涌打卡餐廳推薦2025｜歐式料理 Té Bo

歐式高級料理餐廳Té Bo位於太古坊二座1880 SOCIAL內，由城中最才華洋溢且經驗豐富的年輕廚師之一的Sebastian Lorenzi掌舵，為顧客呈獻以亞洲食材入饌的精緻歐洲料理。餐廳名字Té Bo 是法語「T'es beau」的一個可愛變奏，意思為「你很美麗」，餐廳旨於輕鬆愉悅的氛圍中，提供高端用餐體驗和驚豔顧客味蕾的佳餚，讓人留下深刻印象。

鰂魚涌打卡餐廳推薦2025｜Té Bo

地址：香港鰂魚涌英皇道979號太古坊二座1880 SOCIAL二樓

電話：3610 8185



馬灣打卡餐廳推薦2025｜意大利菜 Cafe Roma

想暫時離開市區，享受寧靜的一天，於馬灣的沙灘旁的意式餐廳Cafe Roma，位處珀麗灣的最佳地段，坐擁露天環境及青馬大橋壯麗美景的優勢，氣氛悠閒歡愉。餐廳更是供應一系列新鮮優質西式美饌，包括新鮮焗製的薄餅、意粉、漢堡包、招牌香烤全天然雞及健康沙律等，並配以各式精選餐酒、啤酒、創意雞尾酒、新鮮果汁及奶昔等多款飲料。

餐廳由浪漫約會、親朋聚會，到私人宴會，如生日派對、兒童聚餐及婚宴，更歡迎顧客攜帶寵物於戶外區域一同用膳，致力提供獨特的臨海餐飲體驗。

馬灣打卡餐廳推薦2025｜Cafe Roma

地址：香港珀麗灣臨海廣場地下 7-8 號舖 (馬灣東灣泳灘右側)

電話：3446 1226

