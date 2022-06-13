唐山打人｜韓女團長文強烈譴責疑犯：敗類！ 附女生防狼自救攻略

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】唐人燒烤店打人事件發酵至今，事件中醉酒男子搭訕不成怒羞成怒聯同熟人圍毆女事主引起極大爭議，網友均紛紛譴責涉案9名黑勢力人士，連韓國女團成員也為此發聲。另外，更有不少女士擔心在這種情況下應怎樣脫身，以下幾種防狼自救工具與方法，希望能在必要時候救一命，同時也希望大家一輩子也不需要用到這些東西！



唐人燒烤店打人事件的影片曝光後，旋即引起各國網民的關注。片中穿著寬鬆白色T恤與長牛仔褲的女生與另外3名女性友人在餐廳內用餐時，遭一名身穿綠色外套的男子上前搭訕並出手撫摸其身體，女子在拒絕並推開男子後即被他大力掌摑臉部，隨後男方更聯同其他8名同黨毆打女事主及其友人，最後女事主需入院救治。據唐山市公安局路北分局透露，現時受傷女子傷勢穩定，而九名涉案人員已全部歸案！

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】唐人燒烤店打人事件的影片曝光後，旋即引起各國網民的關注。（Twitter@Byron_Wan截圖）

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】據唐山市公安局路北分局透露，現時受傷女子傷勢穩定，而九名涉案人員已全部歸案！（微博@唐山公安網絡發言人）

唐山打人事件中駭人的畫面使不少女網友大感不安，難以想像假如店內沒有閉路電視或是影片沒有被公開，甚至身邊完全沒有其他人幫忙報警的情況下該怎麼辦，也擔心事件會不了了之。有一些小巧輕便的防狼工具也許真的可以在必要時候救命，即看看以下防狼自救攻略吧！

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】有一些小巧輕便的防狼工具也許真的可以在必要時候救命，即看看以下防狼自救攻略吧！（《酒鬼都市女人們》）

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】卡通造型防狼警報器 $98

在緊急情況下拉開防狼警報器即會發出尖銳響亮的聲響，既能嚇走意圖不軌之人，同時更可以引起四周甚至是遠處的路人注意，途人便可以尋聲找到受害者的位置。在被不法之徒襲擊時或許會被封住嘴無法大聲呼救，輕鬆一拉防狼警報器絕對比呼救更大聲更具阻嚇性。而卡通造型的防狼警報器掛在手袋上就如普通掛飾一般，一點也不突兀，日本不少女生也會常掛在袋上，以備不時之需。

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】卡通造型防狼警報器（fb.bnm.com.hk）

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】防身尖刃戒指 TWD$390至$450（約HKD$103至$119）

在四處無人的情況下防狼警報器或許未必可以發揮作用，而且在未能成功脫身或是趕走惡徒前，或許需要獨自與不法之徒對抗自救。女生的力氣比男生少，因此容易被對方壓制。而戴上防身尖刃戒指後即等同有一把小刀傍身，武力值大增，可在對方無防犯的情況下重擊對方。防身尖刃戒指的刀片可以開合，在日常合上當普通飾品，竪起刀片時便可以成為武器。

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】防身尖刃戒指（shopee.tw@jmy1149221664）

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】可在對方無防犯的情況下重擊對方。（shopee.tw@jmy1149221664）

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】自製防狼辣椒水

在對方有武器的情況下，便急需爭取時間逃跑，攻擊其眼部是絕佳的選擇。然而防狼噴霧在香港被列為違禁品，不過可以自製防狼辣椒水作為替代品，當遇上惡徒時噴向其眼睛即可使他短暫失明。自製防狼辣椒水的材料包括200克新鮮辣椒、200克乾辣椒及生薑，先將洗淨新鮮辣椒和乾辣椒再晾乾，將5升水放入鍋中並加入生薑，燒開後將兩種辣椒放進去以大火煮15分鐘，接著改成中火再煮15分鐘後關火。隨後將辣椒及生薑過濾後倒出液體放進普通裝醬料的噴霧瓶即可！

*自製防狼辣椒水若在緊急時刻使用的話可合法持有，也算是正當防衛。

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】自製防狼辣椒水（unsplash@keybrade）

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】一鍵無聲報警

在遇上突發事情時，未必能有時間撥打報警電話，而手機上其實有快捷鍵讓大家在遇到緊急事故時可自動撥打999緊急電話報警。

iPhone用戶

只要同時持續按住「開機鍵」與「上音源鍵」或是快速按5下側面按鈕即即可啟動 SOS 緊急服務，接著便會出現倒數10秒/3秒SOS緊急服務畫面，倒計時後即撥通電話。此外，用家可預先在健康中設定緊急聯絡人，當使用「緊急求助SOS」時，電話會透過訊息來通知緊急聯絡人你已致電緊急服務電話，訊息內還會包括你目前的位置。

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】只要同時持續按住「開機鍵」與「上音源鍵」或是快速按5下側面按鈕即即可啟動 SOS 緊急服務。（iPhone截圖）

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】出現倒數10秒/3秒SOS緊急服務畫面，倒計時後即撥通電話。（iPhone截圖）

Android用戶

Android用家可先點選「設定」，再進入「進階功能」，然後開啟「緊急求救功能」，接著新增緊急聯絡人即可。在遇到緊急情況時，用家連續按5下電源鍵，10秒內便會自動發訊息給緊急聯絡人，包括定位、照片、錄音檔案。

【唐山打人事件後續】韓國女團成員葉舒華勇敢發聲：「不要再把被害變成原罪了」

雖然上面介紹了女生們防身的工具與方法，但相信女生們最希望的是完全不需要使用以上工具，深夜外出或獨自回家時也不用擔驚受怕。韓國女團G-I-DLE的台灣成員葉舒華也為唐山打人事件發聲，她除了公開抨擊唐山打人疑犯外，也反擊那些把過錯推至女方身上，甚至怪責女生不應該晚上外出的網友們，她直言：「只要你們不來惡意傷害根本不需要什麼該死的自我保護，不要再把被害變成原罪了」。本來便是男方犯罪在先，卻反過來批評受害者的行為讓她十分憤怒，同時也有網友把行為比喻成「為了防止花被摘，居然是不許花盛開」，以一句話直擊部分令人無語的惡毒留言。

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】「只要你們不來惡意傷害根本不需要什麼該死的自我保護，不要再把被害變成原罪了」（微博@葉舒華）

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】「為了防止花被摘，居然是不許花盛開」（微博@葉舒華）

相信我大家都會為妳討個公道，不需要對敗類們大慈大悲，只希望在不幸中妳們也能看到一些溫暖。 葉舒華

【唐山打人事件後續／女生防狼工具】韓國女團G-I-DLE的台灣成員葉舒華。（IG@yeh.shaa_）

【唐山打人事件後續 Q&A】