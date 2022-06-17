聲生不息｜炎明熹棄造星轉聲夢爆紅 與父母分隔兩地 姑丈視如己出

【炎明熹／聲生不息】於TVB節目《聲夢傳奇》奪冠出道的炎明熹（Gigi）近期到內地參加《聲生不息》爆紅，成功打入內地市場，更被葉蒨文、譚詠麟、曾志偉等前輩大讚唱功了得，甚至被讚是「TVB的驕傲」，前途一片光明。然而追夢路上，卻一點也不容易，年僅17歲的炎明熹不但與父母分隔兩地，曾參加多個歌唱比賽身經百戰，更曾因為一個原因放棄ViuTV的《全民造星3》，轉戰TVB《聲夢傳奇》，成功闖出一片天。



現年17歲的炎明熹原名為王佳恩，雖然在香港出生，但父母卻是內地人，因此自小就與父母及弟妹分隔兩地生活，由姑丈和姑媽照料長大，只有長假期才可以回內地探親，受疫情影響，更已經長達2年無法見面。而藉著北上參加《聲生不息》，炎明熹可趁拍攝空檔回到家鄉汕尾一家團聚。炎明熹自小就家教甚好，十分孝順，回家不但第一時間蹲下問候行動不便爺爺，衣錦還鄉的她更帶了《聲夢傳奇》的獎座孝敬長輩，令媽媽及嫲嫲看到後喜極而泣，安慰愛女在比賽期間的努力。

聲生不息｜炎明熹、妹妹與媽媽 (ig@yiminghay)

多謝幫過我嘅人，其實我想同姑丈、爹哋、媽咪講……『我得咗喇』，我一直無諗過自己會得獎，一直目標係返去探爹哋媽咪，因為姑丈應承咗我，得獎之後一定可以返去探佢哋！

縱然並非親父母，但炎明熹的姑丈和姑媽卻將她視如己出，寵愛有加。炎明熹自小就十分喜歡唱歌，經常在家中大展歌喉。因此，炎明熹的姑丈認為姪女在唱歌方面充滿天分，即使家境清貧仍於炎明熹12歲那年出學費讓她到歌唱學校學唱歌，當作是親生女兒般悉心裁培。當炎明熹參加《聲夢傳奇》時，剛退休的姑丈更直接當起姪女保母，在比賽期間貼身照顧她的起居飲食，無微不至、情如父女。

聲生不息｜炎明熹自小就十分喜歡唱歌。(炎明熹ig)

受到身邊人滿滿支持的炎明熹亦深知飲水思源的重要性，除了在《聲夢傳奇》奪冠時淚謝家人外，亦不忘她的歌唱老師高晨維。炎明熹出道前已經在高晨維的唱歌學校「星格創意藝術學校」隨她學唱歌，高晨維十分賞識這位愛徒，更為了她找來風水師傅，替被指五行缺火的她改藝名為「炎明熹」。

三年前高晨維就於炎明熹生日時為她送上暖水壺，炎明熹一用便是三年至今，不但充滿童心為暖水壺命名為「小傳」，就連北上拍攝《聲生不息》時都隨身攜帶，令歌唱老師高晨維大為感動：「這麼善良有愛的女孩，絕對值得這麼短時間內得到這麼多人的支持和愛護！我很有信心這樣的人，必定一路走向幸福美滿。」

聲生不息｜唱歌老師高晨維一直與炎明熹Gigi並肩作戰。（IG/ @cleopatra_ko）

炎明熹自小就走上了唱歌的追夢路，初中起就已經參加過大大小小不同的歌唱比賽，出道前更曾於《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎，又於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體獲得冠軍，以及觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍。其實，炎明熹原本是打算參加ViuTV的《全民造星3》，不過因為未達參賽年齡，便轉戰參加TVB的《聲夢傳奇》。

聲生不息｜炎明熹成功打入內地市場。（《聲生不息》微博圖片）

炎明熹參加TVB《聲夢傳奇》時一直表現亮眼，過五關斬六將後成功奪冠出道，並獲TVB重點力捧，除了與姚焯菲Chantel、鍾柔美Yumi等聲夢學員一同參演參演新劇《青春本我》外，近期更北上參加音樂節目《聲生不息》，先後演唱《蜚蜚》、《心淡》、《勇》等經典廣東歌。當中，炎明熹首集演唱《蜚蜚》的影片的YouTube觀看次數更已經破300萬，並獲譚詠麟大讚：「香港樂壇十幾年來難得的歌手！」

另外，葉蒨文、李克勤等樂壇前輩都大讚炎明熹唱功了得，更被外界稱是「TVB的驕傲」，17歲年紀輕輕就獲如此高評價，前途一片光明，令人期待炎明熹往後的表現，為樂壇注入新力量。

聲生不息｜炎明熹因為節目大受歡迎。（《聲生不息》微博圖片）

【炎明熹Q&A】