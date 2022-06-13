聲生不息｜楊丞琳減肥168斷食兩餐　2個月-6KG　10分鐘備餐適合OL

聲生不息｜楊丞琳（Rainie）最近出演大陸音樂節目《聲生不息》，一展歌喉之餘，一向愛挑戰的楊丞琳，選擇了廣東歌《越難越愛》，「這首歌咬字非常的密，坦白說它的旋律也挺難…。」但她就是一個求進的人，才可以如此成功，減肥保養也如是，為了上鏡2星期減4KG也試過，不過她指並不健康，後來與大眾分享如何健康減肥法。



楊丞琳在《聲生不息》演唱《越難越愛》。（rainie77@instagram）

楊丞琳（Rainie）在最新一集《聲生不息》中的個人賽中以《使徒行者》片尾曲《越難越愛》為比賽歌曲：「從小父親就告訴我，廣東人一定要會廣東話。」楊丞琳為了表演每天都讀給香港的朋友聽，要她們幫我吹毛求疵的去更正，雖然楊丞琳沒拿到分，但她指非常享受今次的舞台；楊丞琳在舞台上以綠色U領奏摺吊帶長裙，露出美背，非常優美。

楊丞琳發漲體重達人生巔峰 一改不健康減肥法2個月瘦6KG

出道21年的楊丞琳一直敬業樂業，為了演出、健康，一直保持美態，但原來楊丞琳也一度在新型冠狀病毒病（COVID-19）肆虐，居家抗疫期間，肆無忌憚的大吃，迎來人生最巔峰的體重52KG，褲子開始都穿不下，因接到工作而需要健康減肥，她以2個月減6kg的減肥方法，主要以調整飲食和做運動為主。

飲食方面，楊丞琳實行「168斷食法」，即1天8小時內要把所需的熱量吃完，剩下的16小時只能吸收無熱量的，如喝水、茶，而楊丞琳為了增加燒脂效果，她更會改成20或18小時斷食。另外，楊丞琳一天只吃兩餐，又會把番薯當代替澱粉：

楊丞琳減肥餐單（rainie77@instagram）

第一餐：水煮青菜＋煎雞肉或是牛排



第二餐：高蛋白粉搭配無糖豆漿



除了飲食，楊丞琳也加強運動，盡量一周做3次高強度運動和有氧訓練，如Zumba。楊丞琳指選擇的運動要多元化，猶如天天跑步是不會瘦，要有帶氧、肌力等運動才瘦得快。

楊丞琳一周做3次高強度運動和有氧訓練。（rainie77@instagram）

楊丞琳也提醒想減肥的朋友，飲食控制初期很重要，飯局都要推掉，嚴厲執行，1個月認真後便可以稍為放寬一些，她現在也會出席朋友飯局，也不復胖。

營養師：餐單值得參考

記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢，她指楊丞琳的餐單是值得參考，因為當中有高纖的蕃薯作碳水化合物來源，而且有足夠的優質蛋白質同大量青菜，在營養角度是非常健康且均衡，加上實行度高，每天只要花10分鐘左右烹調便可以。不過高蛋白奶粉加豆漿未必適合上班族，因為他們工作需要一定精力，倒不如選擇輕盈的午餐。

營養師指楊丞琳的餐單是值得參考。（rainie77@instagram）

「168斷食法」這類的間歇性斷食法主要是透過縮短進食時間，以達到減少整體的卡路里攝取效果，一般不會有大副作用，除了孕婦、哺乳中的媽媽、患有糖尿病、低血壓及飲食失調的人，以上人士並不適合嘗試間歇性斷食。