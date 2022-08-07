4位殘疾模特兒衝破固有框架踏上國際舞台：應該給我們一個機會

【唐氏綜合症｜殘疾模特兒】近期Netflix韓劇主題圍繞弱小社群，除了熱播的《非常律師禹英禑》，稍早前亦推出《我們的藍調時光》，部分故事提及由韓志旼飾演的英玉，與患唐氏綜合症的姐姐英希（鄭恩惠飾）一起生活的日子，當中的溫馨場面令人看得感動落淚。鄭恩惠亦透過劇集，成為首位患唐氏綜合症的演員，並因而受到大眾關注，得到不少人支持和鼓勵。



《我們的藍調時光》得到不俗收視成績。(《我們的藍調時光》劇照)

鄭恩惠在拍攝劇集前，其實是位畫家和Youtuber，由於個性較為膽小，常受到陌生人冷嘲熱諷，更曾被性騷擾。鄭恩惠曾於活動訪問時，透露以前很怕獨自一人搭電車，「因為總是被人隨便亂摸，甚至是性騷擾。」不過，得到劇集的幫助，鄭恩惠已走出陰霾，「現在和其他人待在一起時，就覺得很幸運，每個人都稱讚我。」除了別人的鼓勵，鄭恩惠能夠鼓起勇氣，憑著努力打破別人認為不可能的既定框框，也是件值得令人敬佩的一件事。

除了鄭恩惠，早在模特兒界已見不少殘疾模特兒，憑著堅持努力和自信，走上國際的時裝舞台。她們所說的勵志話語，亦發人深省，以下其中的4位，更是備受注目。

海音有份在去年的東京奧運閉幕式進場。(IG@amane_1015_)

樣貌標緻的日本模特兒海音，原是童模出道，更曾是偶像團體一員。(IG@amane_1015_)

【唐氏綜合症｜殘疾模特兒】海音（Amane）

自細備受矚目，卻因患病而一下子掉到谷底，相信打擊亦相當地大。自小樣貌標緻的日本模特兒海音，原是童模出道，更曾是偶像團體一員，但卻在12歲時夢碎。海音當時因關節痛和鼻血不止而暈倒，並被確診患上肉芽腫併多發性血管炎，需住院截肢，同時中止所有演藝活動。雖然裝上義肢，但海音整年仍未能接受現實，常害怕別人的目光。

直至2016年巴西里約殘奧會時，她看到義肢藝人GIMICO的自信演出，直接為其打了支強心針，心態也變得積極，並在前年的東京殘奧會宣傳活動中驚喜復出，走上「Amputee Venus Show」的時裝天橋。當時海音的親朋好友都不知她截肢的事，至登上節目後才得知。海音的自信亦得到當地時尚雜誌《CanCam》的注意，工作機會也愈來愈多，甚至擔任品牌GU去年的夏季新裝代言人。

海音出席Marc Jacobs活動。(IG@amane_1015_)

得到眾人的支持，海音亦變得自信，曾在訪問中表示，以前坐著時會將毛巾放在雙腿上，或會故意翹腳遮住右腳，

不過自從走秀後便覺沒必要，我最大的改變是內心變得輕鬆。 海音

Bri Scalesse在6歲時遇上嚴重的交通意外，導致脊柱斷裂，半身癱瘓。(IG@briscalesse)

Bri Scalesse遇上一群愛跳舞的朋友後，變得樂觀和積極。(IG@briscalesse)

【唐氏綜合症｜殘疾模特兒】Bri Scalesse

從小懷有模特兒夢的Bri Scalesse，在6歲時遇上嚴重的交通意外，母親當場死亡，父親腿部重傷，而Bri Scalesse則脊柱斷裂，以致半身癱瘓，僅得大腿保留部分知覺，需長期坐在輪椅上。由於與他人不一樣，她遭受校園欺凌，自此變得膽小自卑，不敢出門或露出手術的疤痕。但在大學時期，她遇上一群愛跳舞的朋友，並融入他們的圈子，開始學習跳舞，並努力做兼職，最終投身模特兒界，登上紐約時裝周。

Bri Scalesse登上品牌GUVANCH的時裝秀舞台。(IG@briscalesse)

男友Sheldon在今年向Bri Scalesse求婚成功。(IG@briscalesse)

除了結識了新朋友，Bri Scalesse在心態上也逐漸釋懷，認為過往已經已成事實，無謂繼續沉溺在苦痛中。因此，她決定接受自己的不同，亦會主動幫助其他殘疾人士。她曾在訪問中表示，

不論處於任何窘境，不論遇到多大打撃，永遠都要相信自己值得被愛，永不放棄對美好和明天的嚮往和追求。 Bri Scalesse

她的正面促使其遇上攝影師Sheldon，兩人一拍即合，並於今年6月訂婚，過著幸福的生活。

Sofia Jirau成為首位患唐氏綜合症的維密天使。(IG@sofiajirau)

Sofia Jirau認為每個人都有傷心的日子，「但這就是生活的一部分。」(IG@sofiajirau)

【唐氏綜合症｜殘疾模特兒】Sofia Jirau

美國時尚內衣品牌維多利亞的秘密近年走向多元化路線，於今年初更找來不同背景的女生，拍攝內衣系列The Love Cloud，其中Sofia Jirau更成為首位患唐氏綜位症的維密天使，引起多人的支持和鼓勵。兒時的Sofia Jirau並沒因患病而感自卑，反而在10歲時，便已立志成為一位模特兒，更希望有天能夠遇上偶像Jennifer Lopez。

她一直朝向目標發展，於3年前入行，並漸漸累積經驗，曾在2020年登上紐約時裝周，獲得不少媒體報道。除了模特兒，她亦自創品牌Alavett，意指「I love it」，反映出其生活態度。縱有樂觀時候，她亦在IG坦言：

每個人都有傷心的日子，但這就是生活的一部分。 Sofia Jirau

面對失意時，最重要是承認和面對，而Sofia Jirau更會再跨出一步，指「要征服世界，先要征服自己的恐懼。」正因這種積極態度，為其達成自己的夢想。

Ellie Goldstein成為Gucci Beauty首位患唐氏綜合症的模特兒。(IG@elliejg16_zebedeemodel)

【唐氏綜合症｜殘疾模特兒】Ellie Goldstein

同樣患有唐氏綜合症的Ellie Goldstein，也是從小夢想成名，並在15歲時簽約模特兒經紀公司。她其後登上意大利版《Vogue》雜誌，並成為Gucci Beauty首位患唐氏綜合症的模特兒，得到不少傳媒報道。對於他人的閒言閒語，她曾在訪問中認為更需要做自己，指當別人意識到她能說話、個性很好，對她的態度便有所不同，亦會帶著微笑。

人們應該給我們一個機會，不要對我們有所誤解。 Ellie Goldstein

Ellie Goldstein的樂觀個性，讓她不感到有任何不好經歷，唯獨是覺得與工作人員有距離感，並在雜誌訪問中表示，很多人希望她能夠做甚麼前，都會先跟其母親溝通，直至對方意識到她也可像正常人般交流，才會主動跟她搭話。她亦熱愛模特兒的工作，認為最棒的部分是能夠向眾人展現自己。