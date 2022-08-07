美女意外獨臂愛女1話變堅強　化身公主以幽默方式學懂擁抱缺陷美

公主總給人一種完美無瑕的形象，但公主亦可以有不同的美態。外國有一名女生因一場意外失去右臂，她曾經歷意志消沈的時候，因愛女的一句話使她重新振作，且開始製作灰姑娘的公主裙及玻璃義肢，拍出一系列的照片上傳到網上，以自身經歷鼓勵相似經歷的人。即使身體的不完美，都能夠成為一位美麗公主，其正面想法及行為大獲網民讚賞。



外國有一名女生因一場意外失去右臂。（IG@mandypursley）

她曾經歷意志消沈的時候因愛女的一句話使她重新振作。（IG@mandypursley）

美國母親意外因愛女1話變堅強

美國一名母親Mandy Pursley一場意外而失去了右臂而此後失去自信，開始意志消沈。有天女兒跟她分享一本迪士尼公主的故事，讓Mandy從中發現迪士民世界中的公主全部都是完美無瑕毫無缺點。正因這點讓她靈機一觸決心要化身成為一個公主，開始製作一系列公主裙，並且邀請朋友為他製作玻璃義肢，所有東西準備好後她再邀請老公飾演她的王子，夫婦檔一同拍攝了一系列王子與公主的童話般照片，真真正正成為只屬於自己理想中的公主。

女兒跟她分享一本迪士尼公主的故事，讓Mandy從中發現迪士民世界中的公主全部都是完美無瑕毫無缺點。正因這點讓她靈機一觸決心要化身成為一個公主，開始製作一系列公主裙。（IG@mandypursley）

所有東西準備好後她再邀請老公飾演她的王子，夫婦檔一同拍攝了一系列王子與公主的童話般照片。（IG@mandypursley）

化身公主重現經典場面

Mandy Pursley把一系列的「灰姑娘」照片上傳到社交平台上，因她的正面能量引來一眾網民讚賞。她以一身經典粉藍色灰姑娘公主打扮，仙氣滿分。而Mandy Pursley的丈夫亦以一身王子打扮，重現迪士尼經典場面，其中有一張照片是她重現灰姑娘在城堡前遺下玻璃鞋的一幕，不過是由玻璃鞋變成玻璃義肢，既浪漫又不失幽默感。

她一身經典粉藍色灰姑娘公主打扮，仙氣滿分。（IG@mandypursley）

她重現灰姑娘在城堡前遺下玻璃鞋的一幕。（IG@mandypursley）

不過是由玻璃鞋變成玻璃義肢，既浪漫又不失幽默感。（IG@mandypursley）

生命影響生命擁抱缺陷美

Mandy Pursley的丈夫不論在照片中或是現實中都是她的王子，自從她意外陷入人生低潮時，丈夫對她一直不離不棄在旁一直守護她，如同跟故事中從未放棄尋找灰姑娘的王子。她開始製作一系列的公主服重現童話經典的一幕，她希望透過浪漫、幽默的方式，讓自己學懂欣賞自己及重新生活，她表示玻璃義肢就如同灰姑娘的玻璃鞋改變她的人生。

自從她意外陷入人生低潮時，丈夫對她一直不離不棄在旁永遠守護她，如同跟故事中從未放棄尋找灰姑娘的王子。（IG@mandypursley）

擁抱缺陷也是一種缺陷美。這世界並沒有絕對完美的存在，但是每一個生命都有他的獨特！ Mandy Pursley

鼓勵女生學懂欣賞自己的「美」

Mandy Pursley的正面、樂觀和幽默態度不但讓大家學會擁抱自己的缺陷，亦成為她的女兒及「同行人」的榜樣，以自身經歷鼓勵所有女生。若果不能成為迪士尼童話中的公主，就成為自己心中的公主。世界上從來沒有完美無瑕的人，每一個人都有自己獨一無二的一面。她以自己的經歷讓大眾明白沒有魔法都可以成為真正的公主。除了灰姑娘外，這位母親還會扮演不同的公主和童話人物，藉此向大眾大方地展現自己的缺陷美。

Mandy Pursley的正面、樂觀和幽默態度不但讓大家學會擁抱自己的缺陷。（IG@mandypursley）