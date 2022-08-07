消費券2022│5大激抵消費券購物優惠　IKEA、一田、AEON、屈臣氏

【消費券優惠2022】$10,000政府電子消費券將於8月7日派發第2期$5,000金額，第2期消費少除了有八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap and Go拍住賞外，更新加入PayMe及BoC Pay兩大新平台。為配合新一期消費券派發，不少商戶都推出了新一輪消費券優惠，女生們可以趁機會購物。



消費券優惠2022│IKEA消費券優惠

女生們都喜歡佈置家居，IKEA的北歐風更是深受歡迎。IKEA最新推出消費券優惠，由8月4日起至8月22日於IKEA門市或網上購物滿$2,000並輸入優惠碼【ECCVS2022】，即可享$200折扣優惠，而每位yuu會員可在推廣期間最多獲得$100傢俬家飾電子折扣券乙張。

消費券優惠2022│IKEA消費券優惠（IKEA）

消費券優惠2022│一田消費券優惠

YATA一田百貨於8月7日至9月12日期間推出3大消費券購物優惠，接受5大電子錢包付款，包括AlipayHK、BoC Pay、八達通、Tap&Go拍住賞及WeChatPay(HK)，優惠包括精選產品低至3折、送$110超市現金優惠券等。

消費券優惠2022│一田消費券優惠（一田）

消費券優惠2022│一田消費券優惠詳情

優惠1：即日單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品滿HK$1,000，即可換領「$110超市現金優惠券」（條款細則：每張發票限換1套，需使用消費券指定電子錢包購買。全期共設10,000名額，先到先得，送完即止。現金優惠券1套6張，設指定使用日期及條款，詳情請參閱現金優惠券背頁。）



優惠2：精選廚具電器、化妝美肌、童嬰用品低至3折



優惠3：發放逾10萬張AlipayHK優惠券，推廣期內每位用戶可獲高達總值$335現金優惠券，詳情請留意AlipayHK一田品牌Channels頁面及店內宣傳品



消費券優惠2022│ZALORA消費券優惠

至於想買新衫的女生，時裝網購平台ZALORA亦有消費券優惠。由8月7日起，於 ZALORA 上使用拍住賞 Alipay、Tap & Go 或 WeChat Pay 購物，消費滿$400，結帳時使用優惠碼 (指定品牌除外) 【HKCVS2022】 可享額外85折優惠，新客戶更可享82折，折扣上限為$150。

消費券優惠2022│ZALORA消費券優惠（ZALORA）

消費券優惠2022│AEON消費券優惠

另外，AEON亦推出消費券優惠。大家可於8月7日起登入指定支付平台，即可領取優惠券，當中AlipayHK及WeChat Pay HK用戶可享AEON獎賞高達$40。

AEON X Alipay HK消費券優惠

成功登記以AlipayHK收取政府電子消費券的用戶可選擇領取AEON $30及$10 現金券各1張。數量有限，先到先得，送完即止。



AEON X WeChat Pay HK消費券優惠

成功登記以WeChat Pay HK收取政府電子消費券的用戶可選擇領取AEON $30及$10 現金券各1張。數量有限，先到先得，送完即止。



消費券優惠2022│屈臣氏消費券優惠

屈臣氏推出一連串消費券購物獎賞。大家除了繼續可使用現有支付平台：AlipayHK支付寶香港、八達通Ｏctopus及Tap & Go 拍住賞外，另增設BoC Pay付款。憑AlipayHK、BoC Pay或八達通以消費券購物，即可搶先享盡獨家購物獎賞高達$420。

消費券優惠2022│屈臣氏消費券優惠（屈臣氏）

屈臣氏消費券優惠

1. BoC Pay用戶於屈臣氏全線分店買滿$300即減$30、買滿$550即減$60

2. AlipayHK及八達通卡用戶於屈臣氏全線分店買滿$300即減$30；於屈臣氏網店買滿$800並輸入優惠碼【CVS100】即減$100。

