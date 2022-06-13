消費券2022｜第二期消費券8月派發！逾30個品牌$5000女生必買合集

【消費券2022／消費券第二期申請／登記／幾時派】第二期消費券將在8月這天會派發？今（13/6）財政司司長陳茂波於下午3時30分舉行的記者會上宣布，第二期消費券最新派發日子及申請詳情。除了原有的八達通、AlipayHK、拍住賞Tap & Go及WeChat Pay，中銀香港的BoC Pay以及滙豐PayMe都會在第二期消費券中成為營辧商之一，女生要出外購物時，更新增了多兩個途徑，超方便的！

自第一階段的$5,000消費券派發後，女生們就立即購入不少名牌心頭水，趁機好好犒賞自己！現時第二階段的消費券亦即將派發，看來女生們又更準備第二波的購物潮，以下《01女生》記者亦為大家整理了時尚服飾、美妝護理、名牌首飾、手袋、家品等必買推薦，逾至少30個品牌女生必買清單，女生們就為第二期消費券的來臨好好做準備吧！



消費券2022第二期申請如何登記？第二期消費券幾時派？

財政司司長陳茂波今（13/6）在記者會透露第二期消費券發放詳情，預計第二期消費券$5,000最快將會於8月7日（星期日）開始分階段派發至大家。而是次的營辧商總數會由原有的四間增至六間，在原有的八達通、AlipayHK、拍住賞Tap & Go、WeChat Pay外，中銀香港的BoC Pay及滙豐的PayMe都會加入成為營辧商。

【消費券2022／消費券第二期申請】女生們如果想在是次第二期消費券「轉會」，那就好好比較一下各大儲值支付工具平台的優惠。(《最愛女人購物狂》劇照）

不少女生消費時，也許都曾試過自己所選的營辧商在該店並沒有該營辧商的支付模式，令到消費有所阻礙，因而現時大家可以選擇「轉會」。現時各營辦商已推出不同優惠吸客，讓大家享受最多的消費優惠。若大家選擇沿用上次收取消費券的儲值支付工具，則不用再次做任何登記手續。政府會根據大家在第一期消費券所交的資料作自動核對，讓市民能在指定時間內順利收取消費券。

至於想辦理「轉會」手續的人士，則於6月23日開始作登記，可在為期一個月時間內（7月23日登記結束）於上網用電子平台作登記或更改資料。若大家不擅於電子平台作登記，政府亦有提供8個臨時服務中心（上午9時至下午9時開放）作現場登記，政府建議到臨時服務中心前可預先作預約。如果登記轉會成功後，則不能作改變。女生們如果想在是次第二期消費券「轉會」，那就好好比較一下各大儲值支付工具平台的優惠，選擇最適合你的消費模式吧！

【消費券2022／消費券第二期申請】財政司司長陳茂波今（13/6）在記者會透露第二期消費券將於8月派發。（直播截圖）

【消費券2022／消費券第二期申請】精選各大品牌必買清單



消費券2022第二期$5,000即將派發，女生們又是時候準備消費，《01女生》亦為各位女生分門別類整理出各大品牌的限時折扣優惠以及精選了值得入手的好物，大家快點鎖定必買清單！

*** 本文章會持續更新，想緊貼「消費券2022／消費券第二期申請」的朋友們，記得Bookmark定，更多精彩、抵買消費券2022的資訊陸續有來。

▼▼▼【消費券2022／消費券第二期申請】手袋推薦▼▼▼

【消費券2022／消費券第二期申請】名牌迷你Tote Bag小巧一個超精緻！

迷你手袋熱潮尚未減退，除了深受女生歡迎的馬鞍包、水桶包、手機袋外，迷你Tote Bag也是個不錯的選擇！迷你Tote Bag造型精緻可愛，剛剛好可以收納到女生們的日常必需品，十分輕巧方便！

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】名牌迷你Tote Bag推介 Chloé全新Woody Tote開售即斷貨<<<

【消費券2022／消費券第二期申請】Dior 新系列手袋必買！

Dior手袋2022｜天藍是不少女生喜愛的顏色，除了充滿溫柔甜美感，也可以有高貴典雅的演繹，Dior最近就將典雅的天藍新色注入到多款經典手袋、銀包、卡套等單品之中，一起看看13款Dior天藍色新品！

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】13款天藍色新品推介 馬鞍袋、銀包、卡套$3,xxx起<<<

▼▼▼【消費券2022／消費券第二期申請】時尚服飾優惠推薦▼▼▼

【消費券2022／消費券第二期申請】adidas與GUCCI首次聯乘系列

adidas與GUCCI年初宣布的破天荒聯乘合作消息引起時裝界熱議，當中包括不少時尚單品，例如手袋、波鞋、帽子、服飾等，結合了兩大品牌的特點，價錢由$1,800起。以下《01女生》就整理了adidas x GUCCI聯乘系列的必買單品及價錢詳情。

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】adidas x GUCCI聯乘系列開賣 手袋、波鞋、帽子、T恤$1,800起<<<

【消費券2022／消費券第二期申請】「MUJI Labo」春夏系列！

MUJI無印良品的服裝主打簡約風格，以單色基本款為主。2010年推出服裝系到「MUJI Labo」，以不分年齡及體型均能穿着的基本服飾的設計理念，深受日本女生追捧。來到2022年春夏系列，MUJI Labo有什麼值得留意的注目設計？又有哪些款式值得入手？

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】MUJI無印良品新裝｜6款MUJI Labo系列耐用百搭<<<

【消費券2022／消費券第二期申請】Jimmy Choo官方減價優惠。

Jimmy Choo的高踭鞋設計簡約高貴，一向都深受女生喜愛，更是熱門的OL上班鞋及婚鞋。由即日起，Jimmy Choo於官網舉行年中減價優惠，多款精選女裝鞋如高踭鞋、平底鞋等減價低至7折，價錢最平低至$1,323起就可以買到，一眾女生及待嫁準新娘可以趁今次Jimmy Choo減價入手。

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】Jimmy Choo官網減價低至7折 絕美水鑽踭鞋、平底鞋$1,323起<<<

▼▼▼【消費券2022／消費券第二期申請】時尚首飾優惠推薦▼▼▼

【消費券2022／消費券第二期申請】名牌首飾$5,000 以下

除了名牌手袋、銀包外，相信名牌首飾都是不少女生的消費目標。Chanel、Dior、Tiffany & Co.等品牌的首飾向來都深受女生歡迎，以下《01女生》就為大家精選了8款HK$5,000以下的首飾，當中包括耳環、手鏈、及頸鏈。

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】$5,000以下名牌首飾推薦 耳環、手鏈、頸鏈$2,XXX起<<<

【消費券2022／消費券第二期申請】Hermès入門首飾推薦

Hermès 有不少性價比高的首飾之選，在日常穿搭中簡單配搭頸鏈、耳環、手鐲等，可為造型加以點綴。其實不少女生聽到 Hermès 這個名字，都會感到相當著迷！不過Hermès的名牌手袋並不是每個女生都可以負擔得起，大家不妨先從首飾開始入手吧！

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】Hermès頸鏈、耳環、手鐲｜10大$7,000以下首飾推介 小資女必入手<<<

▼▼▼【消費券2022／消費券第二期申請】彩色隱形眼鏡優惠推薦▼▼▼

【消費券2022／消費券第二期申請】2大隱形眼鏡專門店OLENS及cl mall就推出激抵限時優惠。

不少女生都喜歡佩戴俗稱「大眼仔」的彩色隱形眼鏡（Color Con），以配襯不同妝容。最近2大隱形眼鏡專門店OLENS及cl mall就推出激抵限時優惠，女生可用73折入手最新的BLACKPINK同款Color Con；或以優惠價$499任選指定Color Con，有需要的女生們記得趁優惠入手。

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】2大彩色隱形眼鏡減價優惠 73折買BLACKPINK同款<<<

▼▼▼【消費券2022／消費券第二期申請】美妝、個人護理優惠推薦▼▼▼

【消費券2022／消費券第二期申請】屈臣氏網店優惠！美妝、個人護理優惠推薦

屈臣氏網店於即日至6月23日期間舉行年中減價優惠，易賞錢會員可享4大限時優惠，包括全單88折、$30折扣、免運費等。此外，亦有不少精選產品減價低至半價，例如衛生巾、美妝、個人護理用品等，部分衛生巾、護膚品更可享買一送一或第二件半價優惠。

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】屈臣氏網店年中減價低至半價 人氣美妝、衛生巾買一送一<<<

【消費券2022／消費券第二期申請】針清Facial小店推薦

針清黑頭好唔好？黑頭、暗粒、暗瘡的確令人困擾，加上長時間戴口罩，這些問題就像永無止境，如果用極護膚品都沒有改善，便要考慮一下針清Facial，行動清除，以下介紹5間主打針清的美容院，有些更是單次收費。

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】針清推介！尖沙咀單次收費 $4XX個人化療程<<<

【消費券2022／消費券第二期申請】護膚油推薦

賭王千金何超蓮擁有明星般的美貌，皮膚嫩滑無瑕的她當然也有獨門的護膚心得，她也非常大方不私藏，拍片公開了她的「以油養膚」大法，即看看她用哪款護膚油以及護膚手法。另外，還有更多高CP值護膚油推介，最後一款連凱特王妃也有用！

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】6大高CP值護膚油推介<<<

▼▼▼【消費券2022／消費券第二期申請】酒店下午茶／餐廳下午茶優惠推薦▼▼▼

【消費券2022／消費券第二期申請】酒店下午茶／餐廳下午茶優惠推薦

閨密好友談心，少不了要有個有情調的地方，除了文青Café，一些餐廳、酒店的下午茶也不錯，時間寬裕外，空間也夠大，享受美食又可打卡 ；《01女生》精選美妝品牌聯乘推出下午茶優惠，5-6月期間限定，一嘗多款甜品美食，又有名牌美妝產品贈送，怎可錯過？

>>>【消費券2022／消費券第二期申請】下午茶贈美妝低至$219/位 CANVAS玫瑰保濕<<<

【消費券2022／消費券第二期申請】粉色家品超美！

一年一度的HomeSquare「香港家居折2022」又來了，「香港家居折2022」即將於6至8月舉行，屆時會推出6萬件激筍家品，更可以低至$1及1折添購名牌家具，即看看以下優惠詳情及精選的粉色家品系列吧！

>>> 【消費券2022／消費券第二期申請】逾6萬件激筍家品優惠：$1、1折買名牌家具<<<

（圖片及價錢只供參考，所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）