Britney Spears 20分鐘談被監管13年感受：他們讓我覺得一無是處

現年40歲的 Britney Spears 近日又再度成為熱門討論人物，她在去年官司贏出、重奪自由後，仍然是非不斷。Britney Spears近日罕有地吐心聲，分享被家人監管13年的感受，她更分享過去粉絲為她而戰的 #FreeBritney 運動，與家人的行為相當矛盾，令她感到十分困惑。



Britney Spears 近日發布長達20分鐘的錄音吐心聲。(IG@britneyspears)

今早我醒來時，意識到原來我還有很多事情還未向任何人說… Britney Spears

在今個星期初，Britney Spears的YouTube頻道「Speed S」發布了一段長達22分鐘，只有聲音的影片，影片中可以聽到Britney Spears的聲音，細訴長達13年被父親、律師監管生活的心聲，以及指控長久以來家人罔顧她身心健康的壓榨等等。

Britney在2008年於MTV頒獎禮上憑專輯《Blackout》奪年度音樂錄影帶大獎，同年她再三入精神病院，其財產被父親及合作監護人完全接管。 (Getty Image)

老實說，直到今天，我都不知道自己到底做了什麼，但父親對我的懲罰，我不能見任何人，也不能說任何話……這些對我來說都沒有意義。 Britney Spears

Britney Spears在2021年7月，39歲的她終於在被監管13年後，取得獨立聘請律師的權利，當時Britney Spears曾哭著懇求法院解除父親的監護權，最後法官在同年9月宣布中止Britney父親的監管權，並於11月12日起正式終結監護權。

Britney Spears曾經發文宣布無限期暫停演藝事業，只為照顧臥病在床的父親。（IG截圖）

Britney在錄音中表示，一開始被法院下令監管時令她相當困惑，她指出這一切是一個巨大的預謀：「有個女人向我爸爸提供一個（監護權）想法，我媽媽一路上幫助他讓這一切成為現實。然後突然間有近 200 多名狗仔隊在我家門外，透過救護車的窗戶拍下了我被壓倒在病床上模樣。這一切基本上早就都安排好了，因為我體內沒有藥物、酒精，就是什麼都沒有。這純粹是虐待。」她又指出十分清楚父親的控制慾，很喜歡控制著她的一切。

他們讓我覺得自己一無是處，而我也就讓他們這麼做。 Britney Spears

在父親的監管權下，Britney Spears被逼不斷地工作和旅行，但不允許開自己的車、找朋友聊天。(Getty Image)

Britney Spears在錄音中再度提及父親如何剝奪她所有的權利、自由。在父親的監管權下，她被逼不斷地工作和旅行，但不允許開自己的車、找朋友聊天，家人更逼她定期捐血，甚至要看著她裸體換衣服，而且每日也被攻擊其略胖的體型，大大打撃她的自信心，而且在這15年內不間斷的巡演，令她身心感到疲憊。

我已經 30 歲了，生活在我爸爸的控管下。當這一切發生的時候，我媽媽也正眼睜睜看著，我的家人、朋友們都無動於衷，但讓我最感到困惑的是「#FreeBritney」，有許多人在街上為我爭取自由，而我的母親和妹妹卻什麼都沒做。 Britney Spears

在美國曾發起 #FreeBritney 運動，大批粉絲為Britney Spears爭取自由。(Getty Image)

媒體上對Britney Spears精神健康的指控、父親的無情監管，也不是令她最難過的事，而是其他家人，尤其是與自己十分親近的母親和妹妹卻像失蹤般，對一切視若無睹，甚至任由父親、律師等繼續剝奪她的自由。

Britney Spears早前與Elton John合作發布單曲〈Hold Me Closer〉（抱緊我），作品也是她終止父親監管權後的第一首單曲，她希望可以透露歌曲分享自己的故事和想法，能幫助更多人。

如果你像我一樣是一個古怪、內向的怪人，感到孤獨……你需要聽這樣的故事，這樣你就不會感到孤獨，你要知道：生活一直不容易，你並不孤單。 Britney Spears

Britney Spears前夫 Kevin Federline 在錄音流出之前曾接受外媒訪問，透露Britney與兩名兒子關係很差，更公開了兩子被 Britney 辱罵的3段私密影片，其中有一段影片是兒子在房內睡覺期間， Britney突然衝入房怒罵：「這是我的家，如果我想進來，為你搽面霜，你只能說好，不能說不好，你們所有人要尊重我，明白了嗎？」前夫又指責Britney不時在社交平台上發布各式各樣的裸露自拍，令兩兒感到困擾，因而疏遠母親，拒絕出席今年Britney與現任老公的婚禮。

面對前夫及親兒的指控，Britney狠狠地反撃指：「聽到我前夫討論我跟孩子的關係令我十分難過。我們都知道，撫養10幾歲的青少年從不簡單，我所擔心的是，他們表示因為我在Instagram上發布的照片而疏遠我，但早在Instagram出現以前，我已盡力給他們一切。我只能用『傷害』字眼來形容。」

【Britney Spears Q&A】