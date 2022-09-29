超級碗｜Rihanna曾因一事狠拒擔任表演嘉賓 重溫7大天后金句

年度體壇盛事第57屆NFL超級碗（Super Bowl）宣布，將會在美國時間2023年2月11日於亞利桑那州（Arizona）舉行，今年更找來已經6年沒出新歌，4年未曾公開表演的 Rihanna，擔任半場表演（Halftime Show）嘉賓。要知道超級碗中場表演是許多歐美歌手的夢想，不過有不少人好奇為何連比 Rihanna 遲成名的 Lady Gaga 都做過表演嘉賓，然而 Rihanna 今年登上這個夢寐以求的舞台？原來 Rihanna 過去曾因為一事堅持拒演。



能為超級碗的中場表演，是許多歌手嚮往的機會，過去曾有Beyoncé、麥當娜（Madonna）、Kate Perry、Lady Gaga等天后人馬擔任表演嘉賓，將年度體壇盛事推上高潮。今年 Rihanna 答允演出為粉絲帶來莫大驚喜，除了因為她已經6年沒有推出專輯，近4年沒有在舞台上表演，粉絲紛紛求Rihanna早日「復出」之外，原來過去 Rihanna 曾因為一事拒絕為超級碗做中場表演。

Rihanna曾堅拒為超級碗表演。（Gettyimage）

在2019年，Rihanna 為了支持舊金山49人（San Francisco 49ers）的前四分衛 Colin Kaepernick，而堅拒為超級碗表演。由2016年，Colin Kaepernick 在一場季前賽，正演奏美國國歌時拒絶起立，改以單膝跪地的動作，為表達對警察暴力的不滿。這個行為引起部分球迷不滿，在2017年特朗普上任時更直斥應該要開除相關球員，最後逼使他與舊金山49人解約，而在2018年，美國全國橄欖球聯盟更立一條規定，要求球員必須在演奏國歌期間起立，但這條規定後來被撤銷。在2019年 Rihanna 接受訪問時，直接提到拒演的原因：

我就是做不到，誰會從中得益？絕對不是我的民族。我不能背叛他人，也不能做縱容的人。我對於他們組織的某些事是完全無法認同的，我還沒準備好要以任何形式為他們服務。 Rihanna

Rihanna堅持做自己。（IG@badgalriri）

當個有想法的女孩、有態度的女王、有教養的淑女。 Rihanna

如此直接、有霸氣的回應，也再一次印證了 Rihanna 就是「Savage Queen」。其實過去Rihanna也多次狠狠地反擊傳媒的問題，由年僅15歲便出道的她，到成為天后、品牌創辦人、媽媽，經歷過不少風風雨雨，累積了不少體悟，才會成就如今別具魅力的她。以下就讓我們學習一下Rihanna的人生哲學。

Rihanna的人生哲學值得學習。（Gettyimage）

你可能永遠無法滿足所有人的期待，但對某些人而言，你無論如何都是最棒的。 Rihanna

Rihanna過去6年專注發展美妝及時尚事業，個人品牌Fenty Beauty及Fenty Skin的成績大家都有目共睹。（IG@badgalriri）

過去6年專注發展美妝及時尚事業，成立Fenty Beauty及Savage X Fenty，粉絲都目睹她一步一步將自己的事業發展到另一個版圖，Fenty Beauty更成為LVMH首個招手的自創品牌。不過身為歌迷，大家都很想知道Rihanna什麼時候才會回歸，但她並不太喜歡透露專輯進度，有次更忍不住回嗆：「不准在我拯救世界時問新專輯！」

在上張專輯發行5周年時，有位粉絲私訊問她有什麼感受，她更直接潑冷水：「我不敢相信只過了 5 年，笑死。」但正因為這樣個人計劃不需要向他人交代的態度，反倒令粉絲對她又愛又狠。

Savage X Fenty（Gettyimage）

你必須接受你的身體。你可能不會一直喜歡它，但你一定要感到自在，並了解到這就是你。 Rihanna

在2018年 Rihanna 成立內衣品牌「Savage X Fenty」，為時裝界改寫女性內衣的意義，在2019年紐約時裝秀上，她除了找來名模Gigi Hadid、Irina Shayk、超模Cindy Crawford出席之外，更大膽起用不同身材的模特兒，如小胸女生、加大碼模特等等，重新改寫「性感」的定義，她更特別要求全場禁用手機，讓所有來賓更加專注在這樣獨特的內衣表演上。

Rihanna與前度Chris Brown（Gettyimage）

寧願讓真相傷害我，也別用謊言安慰我。 Rihanna

Rihanna無論是演唱事業，還是美妝、時裝上都是女王，但在愛情面前她仍然有所渴望。她曾多次遭前度 Chris Brown 家暴，有次甚至嚴重到需要取消格林美的表演，當時身心受挫。後來與Drake交往，因為對方出軌而分手，更一度放狠話表示「自己不需要男人」。

Rihanna曾與Drake交往。（Gettyimage）

放下讓你覺得死氣沉沉的事物！人生值得好好過！ Rihanna公

在2019年Rihanna公開與沙地阿拉伯富豪Hassan Jameel的戀情，女強人在大眾下展露出她柔情的一面，更多次傳出二人結婚的消息，有傳Rihanna當年十分渴望與對方組織家庭，可惜二人最終分手。

在2022年初，Rihanna 突然分享自己懷孕的喜訊，並多次與饒舌歌手男友 A$AP Rocky 甜蜜地出席各大時裝秀活動。（Gettyimage）

你不會想要只是生活過著過著，就遇上某個人。你會希望和某個人分享你的生活，這是我所缺少的。 Rihanna

在2022年初，Rihanna 突然分享自己懷孕的喜訊，並多次與饒舌歌手男友 A$AP Rocky 甜蜜地出席各大時裝秀活動，有傳二人在2020年開始由好友升格成為情侶，男友 A$AP Rocky曾大方對外宣稱：「對我來說，她相當於一百萬個其他人，我認為當你感覺到她是命定之人時，你就是會知道，她就是『那個人』。」

Rihanna仍然勇敢地尋找自己的Mr.Right。（Gettyimage）

回顧人生，將過去視為教誨而非後悔，是很棒的。 Rihanna

雖然A$AP Rocky曾被指出軌、因涉案被捕，不知道Rihanna與他最後會不會結婚，但情路坎坷的她仍然勇敢地尋找自己的Mr.Right，更學懂了要放過自己，縱使早已到達適婚年齡，也不要讓自己被困在不幸福的關係，或者正正是這份勇氣成就如今的她。