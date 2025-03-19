鄧麗欣Stephy圓紅館夢！獲讚氣質、唱功更勝初出道 展自律好狀態

鄧麗欣 Stephy｜以女團Cookies成員身份出道的鄧麗欣（Stephy），在上周五（14/4）於紅館展開三日的《STEP by STEPHY 鄧麗欣紅館演唱會2025》演出，一圓紅館夢！在最後一場（16/4）的尾聲更掀起高潮，邀請到Cookies的其中6位成員，以「7餅」之姿一起演唱經典歌《心急人上》及《Forever Friends》，為演唱會畫上完美句號。這場演唱會也讓不少人留意到鄧麗欣的自律和用心，她不僅身形和肌膚狀態都保持得如少女般，曾讓人詬病的唱功也大大進步，整個狀態和氣質更勝出道時。



鄧麗欣圓紅館夢 獲讚狀態更勝初出道時（IG@stboo）

鄧麗欣圓紅館夢 獲讚狀態更勝初出道時

近年專注發展演員事業的鄧麗欣，在去年（2024年）宣布開紅館演唱會，讓人發現她一直沒有忘記歌手身份。在籌備演唱會過程中，推出了新歌《不可得》，並努力練習歌唱、舞蹈以及健身運動，以保持最佳狀態，為歌迷帶來完美演出。

Cookies「7餅」唱《心急人上》掀回憶殺（葉志明攝）

三場《STEP by STEPHY》紅館演唱會，也為眾歌迷不少精彩環節，像是演唱「跑Online」主題曲《Fantasy Tale》，尾場Cookies成員吳雨霏（Kary）、楊愛瑾 (Miki)、馬思恒（Helena）、陳素瑩（Gloria）、區文詩（Angela）、何綺玲（Elaine），一起合唱《心急人上》及《Forever Friends》，掀起80後和90後的回憶殺。鄧麗欣的用心籌備，也被大讚整體狀態更勝初出道時。

Cookies 是我第一個Step(步)，雖然走得慢，最終都走到這個舞台。 鄧麗欣 Stephy

鄧麗欣時常無懼素顏分享最真實狀態（IG@stboo）

鄧麗欣無懼素顏分享最真實狀態

鄧麗欣不時會在社交平台（Instagram）分享運動後的素顏相，讓人慨嘆她無懼近鏡的零毛孔好膚質，以及超強的身材管理，多年來似乎都沒有半點因歲月而帶來的改變，反倒多了因經歷而展現出從容優雅的魅力。

鄧麗欣（Stephy）分享運動後的素顏相。（IG@stboo）

▼▼▼【按圖看】鄧麗欣（Stephy）39歲生日就急忙運動還蛋糕債！但不少網民重點放在超近鏡的素顏相，留言大讚︰「素顏好正」、「超凍齡」▼▼▼

鄧麗欣不被年齡限制：在戀愛時好好享受就對了

從女子組合 Cookies 出道到Solo 歌手的鄧麗欣（Stephy），其後主演多部葉念琛導演作品的「阿寶」，大多是圍繞著戀愛主題，像是為分手傷神、被出軌背叛到結婚等，都是屬於柔弱乖巧、缺乏主見的女生。但現實中的鄧麗欣對待感情，認真但不衝動，不論是當時人人看好的感情，與方力申十年愛情長跑，還是與台灣男星王子（邱勝翊）的異地姊弟戀，到與現在戀情穩定的圈外男友，都是抱著認真享受愛情的甜蜜。

鄧麗欣（Stephy）與方力申（Alex）十年愛情長跑無疾而終（劇照@紀念日）

鄧麗欣（Stephy）與台灣男星王子（邱勝翊）的三年情斷（IG@stboo）

從鄧麗欣的兩段感情中，看到談十年一定要結婚嗎？不是的；到了而立之年該結婚了？不是的。鄧麗欣只在戀愛時，只管好好享受它的美好和甜蜜就足夠！

鄧麗欣演技獲認可：擺脫「阿寶」、「花瓶」固有形象

初出道的鄧麗欣憑著一連多部電影主角「阿寶」深入民心，但同時帶來了花瓶的形象，也困擾了鄧麗欣很久。但她其後在演員路上，以不斷的嘗試和用心演繹好每一個角色，藉著《空手道》的「平川真理」獲得香港電影評論學會大獎最佳女主角，以《金都》的「張莉芳」第二次入圍香港電影金像獎最佳女主角，於2022年主演的《飯戲攻心》更成為了本地最賣座的華語喜劇電影。今年（2025年）以《我談的那場戀愛》首次角逐影金像獎最佳女配角，憑著多年來不斷磨練演技，為觀眾帶來一個個讓人印象深刻的角色。

《飯戲攻心》入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）競賽單元，同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，鄧麗欣代表出席首映禮（IG@tableforsix_movie）

鄧麗欣（Stephy）曾被「阿寶」形象限制（劇照@失戀日）

鄧麗欣（Stephy）以《金都》的「張莉芳」得到香港電影金像獎最佳女主角（《金都》劇照）

鄧麗欣（Stephy）出演《飯戲攻心》（《飯戲攻心》劇照）

鄧麗欣曲折創業路︰升級成為茶飲店品牌主理人

於2019 年鄧麗欣投資台式健康茶飲店「一口吖吖1011 • Sip Tea」，正式加入老闆娘行列，當時更豪言希望分店能開遍全台灣，但一年後就傳出了每月虧損6位數台幣，首間旗艦店更結業了。不過鄧麗欣沒有放棄，當時重新在台北選址繼續營業。

鄧麗欣（Stephy）主理的茶飲店「一口吖吖 1011 • Sip Tea」台北開幕，她投資的生意即使在疫市下也不受影響。（IG@stboo）

在2020 年也發展到香港開店，而且不時更與人氣卡通角色或大熱動漫推出聯名產品。即使在疫市下，生意也經營得越來越好，鄧麗欣在事業上的成功，也像是向大眾訴說著她的無限可能性。

鄧麗欣堅持運動︰時刻保持是最佳狀態

鄧麗欣的自信從不只是她的保養得宜和事業帶來，更離不開的是她多年來堅持運動，不少粉絲都知道鄧麗欣曾是排球健將，她也保持著一星期抽出兩天時間打排球及緩步跑30分鐘，另外也會常做瑜伽、行山等運動。在工作繁忙時則會在家中舉啞鈴或做仰臥起坐等簡單運動，以保持良好體態。

鄧麗欣多年來堅持運動（IG@stboo）

鄧麗欣（Stephy）一直努力成更好、更耀眼的自己（IG@stboo）

鄧麗欣多年來如一日的好身材，在鏡頭後也是付出了時間和汗水。41歲的鄧麗欣透過一部部的作品和經歷，證明成功從不是一蹴而就，而是靠堅持和努力一步步，也正因如此，現在的鄧麗欣多了初出道的自信從容，成為更耀眼的鄧麗欣。