奧斯卡2025︳楊紫瓊、Demi Moore無懼鏡頭的妝容：來自這美妝品牌

2025年第97屆奧斯卡頒獎典禮已於昨日（香港時間）完美落幕，大眾除了各獎項的花落誰家外，明星們的禮服和妝髮也是備受關注，都想一探究竟，他們的妝容是如何在長時間持妝及於閃光燈下仍是完美無瑕。深究發現﹐原來不少女星的美妝秘密是Charlotte Tilbury，就連男星也是，而且該品牌更是不少大型時尚活動時，女星們的指定彩妝！



2023年奧斯卡得主兼今屆（第97屆）頒獎嘉賓楊紫瓊（Getty images）

奧斯卡頒獎典禮後台多位明星的指定彩妝

DEMI MOORE是今屆奧斯卡最佳女主角的大熱人選，可惜失落影后，不少人都替她感可惜。同時她當日以一襲簡潔且閃爍的銀色Armani Privé禮裙，讓留下深刻印象，而她的優雅大氣的妝容，亦讓人忘記她已62歲。不只DEMI MOORE，還有2023年奧斯卡最佳女主角得主兼今屆（第97屆）頒獎嘉賓楊紫瓊、今屆（第97屆）奧斯卡影帝ADRIEN BRODY、今屆（第97屆）最佳男主角提名 COLMAN DOMINGO，於紅地毯、台上及台下時，明艷照人的妝容，都是使用Charlotte Tilbury的彩妝。

DEMI MOORE（Getty images）

Charlotte Tilbury為何深受明星愛用？

Charlotte Tilbury長年出現在明星或化妝師的化妝袋中，可見它的受歡迎程度！Charlotte Tilbury原是同名化妝師Charlotte Tilbury的自創品牌，她曾是多位國際明星、設計師、時尚雜誌、大型時尚活動MET Gala的指定化妝師，也憑著多年對鏡頭、舞台的敏銳經驗，更懂得如何為人們塑造出最適合的妝容，所以也被國際媒體讚譽為「英國最具影響力的化妝師之一」。

Charlotte Tilbury MAGIC CREAM魔法面霜（Charlotte Tilbury）

適合明星們上鏡的妝容 無懼鏡頭

Charlotte Tilbury深明明星的上鏡需求，所以在同名彩妝品牌產品設計時，在色調、質地、質量等方面的設計上，都是特別注重妝容的亮澤度、持妝度以及塑造立體，務求讓妝容無懼鏡頭。所以使得不論是妝前的MAGIC CREAM魔法面霜、定妝的AIRBRUSH FLAWLESS SETTING SPRAY 輕盈無瑕定妝噴霧、光影產品的HOLLYWOOD CONTOUR WAND修容筆等等，都是備受眾人喜愛的星級產品。也因如此，Charlotte Tilbury幾乎是甫推出即受眾女星指定的美妝品。

以明星效應走進大眾視野

Charlotte Tilbury產品的好用是無庸置疑，但能這麼快走進眾名人女星、MET Gala、4大時裝周、奧斯卡頒獎典後台等重要場合﹐其歸根究底全賴創辦人Charlotte Tilbury她26年來任職化妝師所累積的人脈，以及看準時機以明星效應擴大影響力。創辦人Charlotte Tilbury初時所經營的YouTube頻道《Charlotte Tilbury Beauty》中的Charlotte's Beauty Happy Hour節目，邀請到許多名人化妝分享、美妝教學、產品推薦等，成功乘上當時網絡熱潮。使得品牌由名人明星愛用，到走進大眾視野﹐成為如今聲名遠揚的美妝品牌。

深諳女生們對彩妝的喜好（Charlotte Tilbury）

深諳女生們對彩妝的喜好

廣告營銷再好，都最終需要回歸產品本身。如前言，產品設計時特別注重亮澤度、持妝度以及幫助塑造立體，像是Airbrush輕盈無瑕粉底液、無瑕濾鏡美顏液、眼影盤、胭脂等，都是幫助女生們更易打造出每個角度都亮麗無瑕的妝容。此外，產品包妝設計亦是相當夢幻，大部分都是棕色與鏡面玫瑰金的融合，打造如魔法的夢幻彩妝。