39歲鄧麗欣素顏照曝光！氣質、狀態更勝初出道　自信從容顯女人味

鄧麗欣（Stephy）上周六（10月15日）剛過39 歲生日，不少人才發現原來鄧麗欣已經出道20年，由女子組合、歌手、演員到品牌主理人， 都為大家帶來耳熟能詳的作品。近日鄧麗欣再度分享運動後的素顏相，讓人慨嘆她無懼近鏡的零毛孔好膚質，以及超強的身材管理，多年來似乎都沒有半點因歲月而帶來的改變，反倒多了因經歷而展現出從容優雅的魅力。



鄧麗欣（Stephy）分享運動後的素顏相。（IG@stboo）

▼▼▼【按圖看】鄧麗欣（Stephy）剛過39歲生日，就急忙運動還蛋糕債！但不少網民重點放在超近鏡的素顏相，留言大讚︰「素顏好正」、「超凍齡」▼▼▼

鄧麗欣不被年齡限制：在戀愛時好好享受就對了

從女子組合 Cookies 出道到Solo 歌手的鄧麗欣（Stephy），甚至其後主演多部葉念琛導演作品的「阿寶」，大多是圍繞著戀愛主題，像是為分手傷神、被出軌背叛到結婚等，都是屬於柔弱乖巧、缺乏主見的女生。但現實中的鄧麗欣對待感情，認真但不衝動，不論是當時人人看好的感情，與方力申十年愛情長跑，還是與台灣男星王子（邱勝翊）的異地姊弟戀，都是抱著認真享受愛情的甜蜜，但對婚姻卻不衝動。

鄧麗欣（Stephy）與方力申（Alex）十年愛情長跑無疾而終（劇照@紀念日）

鄧麗欣（Stephy）與台灣男星王子（邱勝翊）的三年情斷（IG@stboo）

從鄧麗欣的兩段感情中，看到談十年一定要結婚嗎？不是的；到了而立之年該結婚了？不是的。鄧麗欣只在戀愛時，只管好好享受它的美好和甜蜜就足夠！

鄧麗欣演技獲認可：擺脫「阿寶」、「花瓶」固有形象

初出道的鄧麗欣憑著一連多部電影主角「阿寶」深入民心，但同時帶來了花瓶的形象，也困擾了鄧麗欣很久。但她其後在演員路上，以不斷的嘗試和用心演繹好每一個角色，藉著《空手道》的「平川真理」獲得香港電影評論學會大獎最佳女主角，或是以《金都》的「張莉芳」得到香港電影金像獎最佳女主角。

鄧麗欣（Stephy）曾被「阿寶」形象限制（劇照@失戀日）

鄧麗欣（Stephy）以《金都》的「張莉芳」得到香港電影金像獎最佳女主角（《金都》劇照）

而近期上映的《飯戲攻心》票房更是突破$6,500 萬，成為了本地最賣座的華語喜劇電影。無一不是證明了鄧麗欣的演技，也憑著自已的努力擺脫花瓶形象。

鄧麗欣（Stephy）有份演出的《飯戲攻心》票房更是突破$6,500 萬（《飯戲攻心》劇照）

鄧麗欣曲折創業路︰升級成為茶飲店品牌主理人

於2019 年鄧麗欣投資台式健康茶飲店「一口吖吖1011 • Sip Tea」，正式加入老闆娘行列，當時更豪言希望分店能開遍全台灣，但一年後就傳出了每月虧損6位數台幣，首間旗艦店更結業了。不過鄧麗欣沒有放棄，重新在台北選址繼續營業。

鄧麗欣（Stephy）主理的茶飲店「一口吖吖 1011 • Sip Tea」台北開幕，她投資的生意即使在疫市下也不受影響。（IG@stboo）

在2020 年也發展到香港開店，而且不時更與人氣卡通角色或大熱動漫推出聯名產品。即使在疫市下，生意也經營得越來越好，鄧麗欣在事業上的成功，也像是向大眾訴說著她的無限可能性。

鄧麗欣堅持運動︰時刻保持是最佳狀態

鄧麗欣的自信從不只是她的保養得宜和事業帶來，更離不開的是她多年來堅持運動，不少粉絲都知道鄧麗欣曾是排球健將，她也保持著一星期抽出兩天時間打排球及緩步跑30分鐘，另外也會常做瑜伽、行山等運動。在工作繁忙時則會在家中舉啞鈴或做仰臥起坐等簡單運動，以保持良好體態。

鄧麗欣（Stephy）一直努力成更好、更耀眼的自己（IG@stboo）

鄧麗欣多年來如一日的好身材，在鏡頭後也是付出了時間和汗水。39 歲的鄧麗欣透過一部部的作品和經歷，證明成功從不是一蹴而就，而是靠堅持和努力一步步，也正因如此，現在的鄧麗欣多了初出道的自信從容，成為更耀眼的鄧麗欣。