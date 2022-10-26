下流上車族｜羅毓儀入行3年快速上位　女學霸棄穩定職業追演藝夢

【羅毓儀／下流上車族】TVB劇集《下流上車族》自開播以來話題不斷，劇集講述車家為了「上車」用盡下流手段圓夢，題材貼地成功引起港人共鳴！劇中演員也紛紛成為城中熱話，其中現年26歲的羅毓儀在劇中飾演林敏驄細女「車蔓蔓」，嬌小身形配合童顏外貌，逆齡到18歲也勝任有餘，不少網民亦大讚她演技奪目！



>>>下流上車族｜郭柏妍碩士畢業文武雙全 港姐入行2年極速上位劇接劇<<<

【羅毓儀／下流上車族】現年26歲的羅毓儀在劇中飾演林敏驄細女「車蔓蔓」，嬌小身形配合童顏外貌，逆齡到18歲也勝任有餘！（elenakongmayyee＠IG）

【羅毓儀／下流上車族】羅毓儀投考藝員訓練班入行，決心追尋演藝夢！（yukyukyukee＠IG）

下流上車族｜羅毓儀棄20K穩定月薪追演藝夢 入行3年快速上位

現年26歲的羅毓儀（Yuki），畢業於香港城市大學工商管理系，當年更是以一級榮譽成績畢業，後來有指她在畢業後到了一間大公司任 Management Trainee。自小就擁有很強表演慾的羅毓儀，中學時期已經想入讀演藝學院，但家人強烈反對，只好在中學畢業後修讀工商管理滿足家人，但在大學畢業後，羅毓儀不甘只做個文員，所以就毅然放棄2萬多穩定月入，決心投考藝員訓練班，追尋演藝夢，即使在入行初期月入只有4位數，也沒有磨蝕她的決心！

【羅毓儀／下流上車族】現年26歲的羅毓儀（Yuki），畢業於香港城市大學工商管理系，當年更是以一級榮譽成績畢業！（yukyukyukee＠IG）

入行後，羅毓儀得到不少演出機會，曾參演《星空下的仁醫》、《食腦喪B》、《黯夜守護者》、《白色強人2》等劇集，雖然沒有太多戲分，但憑著出眾的演技也成功引起觀眾關注，特別是在劇集《食腦喪B》中飾演有毒癮的不良少女「阿Tea」，在短短一集中的演出已成功獲網民激讚演技奪目。

【羅毓儀／下流上車族】羅毓儀在劇集《食腦喪B》中飾演有毒癮的不良少女「阿Tea」，在短短一集中的演出已成功獲網民激讚演技奪目！（《食腦喪B》截圖）

入行短短3年已獲公司重用，羅毓儀憑著童顏外貌，成為了TVB御用學生妹！今次在劇集《下流上車族》中，羅毓儀再次飾演學生妹角色，現年26歲的她，在劇中飾演18歲細妹完全沒違和感！羅毓儀在劇中孖著家姐郭柏妍也經常扮鬼扮馬，在日前的一集，更大玩cosplay女僕，相當可愛！

【羅毓儀／下流上車族】羅毓儀在劇中孖著家姐郭柏妍也經常扮鬼扮馬，在日前的一集，更大玩cosplay女僕，相當可愛！（elenakongmayyee@IG）

【羅毓儀／下流上車族】入行短短3年已獲公司重用，羅毓儀憑著童顏外貌，成為了TVB御用學生妹！（yukyukyukee@IG）

下流上車族｜羅毓儀多才多藝 精通電子結他與鋼琴

私下的羅毓儀原來也熱愛日本文化，熱愛電玩及Cosplay，而且懂得日文，曾經在 YouTube 頻道中翻唱日文歌，另外她也精通電子結他與鋼琴，在就學時期已經在樂隊 Mochilce 中擔任結他手，又曾以筆名「一粒雪」推出小說《天賜之子·不死鳥》，實在是多才多藝！

【羅毓儀／下流上車族】私下的羅毓儀原來也熱愛日本文化，熱愛電玩及Cosplay，而且懂得日文！（yukyukyukee@IG）

下流上車族｜羅毓儀與圈外男友愛得高調 男友被指撞樣林敏驄？

在感情方面，羅毓儀有個拍拖3年的圈外男友 Mike，兩人以情侶檔經營 YouTube 頻道「咪咪Yuki觀察日記」。羅毓儀曾分享指，與男友是因夾 Band 而結識，兩人同樣喜歡音樂與 Cosplay，可說是志同道合！曾經有網民狠批 Mike 與羅毓儀不相襯，但羅毓儀就公開力撐男友，直指對方：「超級靚仔有型有才華又可愛」！

【羅毓儀／下流上車族】羅毓儀有個拍拖3年的圈外男友 Mike，兩人以情侶檔經營YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」。（mike_314＠IG）

羅毓儀與男友愛得高調，在拍攝《下流上車族》期間帶同男友入電視城，參觀劇中「車蔓蔓」的家，亦有拍片上載到 YouTube 頻道，可見兩人相當甜蜜恩愛！羅毓儀圈外男友曝光後，不少網民更笑稱男友樣貌意外撞樣劇中父親林敏驄，大家又覺得相似嗎？

【羅毓儀Q&A】