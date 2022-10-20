下流上車族｜林穎彤9歲入行拍劇養家　自小親父拋妻棄女童年坎坷

【郭柏妍／林穎彤】TVB新劇《下流上車族》現正熱播，劇中雲集了不少好戲之人，自開播以來好評不絕。林穎彤（Bella）在劇中一擺以往乖乖女形象，飾演貪小便宜的港女角色，為林穎彤帶來更大的發揮空間！這套劇是林穎彤相隔20年再與鮑起靜、江美儀合作，原來林穎彤身世坎坷，小時候被親父拋棄，9歲開始就要入行養家，童年令人感心酸。



>>>專訪︳林穎彤兒時訪問片爆紅 曾與母行乞、自卑住公屋：要學懂接受自己<<<

林穎彤（Bella）在劇中一擺以往乖乖女形象，飾演貪小便宜的港女角色，為林穎彤帶來更大的發揮空間！（《下流上車族》劇照）

下流上車族︳林穎彤9歲入行拍劇養家 相隔20年再與鮑起靜江美儀合作

現年30歲的林穎彤（Bella），原來已經入了行20年，自9歲開始就入行拍劇，而林穎彤曾透露當年第一次拍劇正正是與鮑起靜與江美儀合作，相隔20年，再與她們兩人拍攝《下流上車族》令林穎彤感到親切！

林穎彤在童年時因為參加電視台節目因而被發掘成為童星，年紀輕輕就加入了娛樂圈開展藝人之路，於2003年，因與馮寶寶合作拍攝亞視劇集《萬家燈火》而廣為人知，後來參加選秀節目加入了TVB，主持綜藝節目《安樂蝸》成功入屋，逐漸開始有不少拍劇的機會，令「林穎彤」這個名字開始為人熟悉。

於2003年，林穎彤因與馮寶寶合作拍攝亞視劇集《萬家燈火》而廣為人知！（《萬家燈火》劇照）

下流上車族︳林穎彤自小親父拋妻棄女童年坎坷 年幼曾與母天橋行乞

一向給人樂觀開朗、乖乖女形象的林穎彤，原來身世坎坷，有著悲慘的童年？林穎彤在出世不久，親父就有婚外情，最後更拋妻棄女，父親並沒有留下任何生活費，頓時失去了經濟支柱。當時母親一個人帶著9歲的姐姐及只得1歲的林穎彤面臨著被逼遷、沒錢買奶粉等艱苦狀況。

林穎彤曾與媽媽一同接受鮑起靜訪問，林媽媽曾在訪問中提到，當時她們三母女確實是生活徬徨，終日在天橋上流離浪蕩，曾經有一絲念頭想跳橋自盡了結生命就罷了！幸好最終林媽媽也醒覺過來，或許是女兒帶給她僅餘的生存意志吧！

三母女要維持生計並不容易，林媽媽曾經揹著林穎彤在葵芳天橋行乞，每晚的日子就是這樣過著，維持了足足9個月。在這樣的家庭環境下生長，幸好林穎彤也相當懂事，年紀輕輕就入行拍劇養家，更揚言長大後一定要賺錢，讓媽媽不用太辛苦。在林穎彤入行後，她們一家的生活環境也逐漸得到改善。

林穎彤在出世不久，親父就有婚外情，最後更拋妻棄女，父親並將沒有留下任何生活費，頓時失去了經濟支柱。（bella_lam＠IG）

曾經聽過擔心讓人知道自己出身卑微的故事，原來在現實中也是真有其事！林穎彤曾在接受訪問時分享過，指自己曾試過有位圈中前輩駕車載她回家，但擔心對方會知道自己的家境，不敢在自己住的屋邨下車，只好叫他把車停在附近另一個屋苑。

人逐漸長大，林穎彤也開始變得不再自卑，她曾在訪問中提到：

明白到自信心並非來自出身，經歷更多時，便明白到欣賞自己就會更自信！ 林穎彤

筆者也認同，既然家庭背景與童年經歷無法改變，倒不如學會接受自己，發掘自己的優勢之處，提升自信心！林穎彤雖在圈中已發展得頗順利，但依然未有搬離屋邨，不希望為媽媽帶來不便，可見她相當孝順！

林穎彤曾試過有位圈中前輩駕車載她回家，但擔心對方會知道自己的家境，不敢在自己住的屋邨下車，只好叫對把車停在附近另一個屋苑。（bella_lam＠IG）

下流上車族｜林穎彤情路坎坷 曾遇出軌渣男被要求跪低認錯？

林穎彤不但童年經歷坎坷，原來在情路也同樣坎坷！林穎彤曾分享指自己有過兩段深刻情史，其中一個較自我中心，隨便說兩句都容易觸怒對方，曾經有一次甚至要求林穎彤向他跪低認錯，又試過遇上出軌渣男，林穎彤發現後不但沒有認錯，更對她情緒勒索！

林穎彤其中一個最廣為人知的緋聞男友就是歌手伍富橋，可惜戀情僅維持了1年多就分手告終，分手後不久，伍富橋就有新戀情，並在今年5月與拍拖半年的富貴女友梁兆楹（Shirley）結婚，獲封「億萬駙馬」！

林穎彤不但童年經歷坎坷，原來在情路也同樣坎坷！（bella_lam＠IG）

而林穎彤與伍富橋分手後，就有傳獲「星級設計師」何偉立（Tim）點名合作，出價6位數字酬勞邀請她為其設計公司拍攝宣傳片，並有指對方已暗戀了林穎彤足足11年，在傾談合作時，對方直指已留意她很久，很喜歡她，很想跟她合作，不過林穎彤就表示對方只是說說笑，加上他已經有女朋友了。

林穎彤獲「星級設計師」何偉立（Tim）點名合作，出價6位數字酬勞邀請她為其設計公司拍攝宣傳片。（bella_lam＠IG）

雖然林穎彤歷盡坎坷童年及不愉快的情路，但她正正因為這些波折令內心變得更強大，成為一個堅強硬朗的女生。期待看到林穎彤更多精彩作品，並祝福她日後可以找到幸福！

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