日本婚攝｜$2萬起全包宴5須知哪區最貴？櫻花雪景四季景點推介

苦等3年，終於迎來日本通關，不少拉埋天窗的情侶都蓄勢待發，計劃到當地拍攝婚照，除了西式婚紗之外，還可入鄉隨俗穿著和服，感受另一種傳統婚禮裝束等。究竟到當地拍攝婚照，有什麼地方需要注意？費用會否很昂貴？



結婚是人生大事，很想永遠留住最美最感動的一刻。拍攝一輯婚照，不少新人會選擇「返鄉下」日本，拍照之餘亦可旅遊購物，一舉兩得。日本不同地區有不同美景，就算同一地方，四季變化感覺亦不盡相同。而且日系的攝影風格，唯美自然，最得女生歡心。既然要選「日系風」婚照，首選當然是到當地找婚攝公司幫忙。

日系婚攝用色唯美，準新人的感情自然流露。（圖片來源：LA-VIE PHOTOGRAPHY官網）

按圖看日本拍婚攝6大須知：

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日本拍婚攝6大須知



1. 開支預算

每間婚攝公司的套餐都包含不同項目，或須額外添加內容，新人宜及早製作開支預算。

2. 地點位置

日本部分地區的景點較分散，當地婚攝公司有機會按景點位置額外收費，新人宜與婚攝商討拍攝安排。

3. 切勿遲到

預約了的拍攝時間，切勿遲到，婚攝公司不會因任何理由而額外補償你遲到的時間。

4. 安排翻譯

不諳日語的港人，或會擔心言語不通，因此應事先告訴婚攝公司，安排翻譯人員同行。

5. 留意細則

簽訂合同前，新人宜細心留意所有細項，避免在拍攝後因與預期不同而發生衝突。

6. 預留時間

「天有不測之風雲」，萬一遇上惡劣天氣，攝影工作室可安排補拍，因此回程日期宜預留多一兩天。

婚攝主題取決於季節時間

日本四季景色鮮明，不同地方不同季節有不同特色，天然無添加，但要有理想的拍婚照效果，便要先了解最佳的拍攝地方和月份，不妨參考以下12個月的推介地方，看看婚照的效果如何。

按圖看不同月份婚攝地區

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1月：北海道 冰雕雪祭漫天雪花



1月的北海道會舉行雪祭，不少藝術家都會創作雪雕、冰雕等大型展品。準新人既可欣賞到大型冰雕作品，也可在漫天雪花充滿歐陸建築的小樽市拍攝唯美婚照，留下深刻難忘的回憶。

2月：沖繩 古城遺跡早櫻盛放



沖繩位於日本的最南端，也是最早踏入春季的地方。每逢2月，沖繩的櫻花就會率先盛放，而且當地有不少古城遺跡，準新人穿起和服穿梭其中，一點也沒有違和感！

3月：關東 東京鐵塔夜光璀璨 輕井澤雪景浪漫



踏入3月，日本本島開始進入春季，關東地區的櫻花開始綻放，不過輕井澤一帶仍未溶雪，準新人可以同時以櫻花和雪景為婚攝主題。另外，東京鐵塔在夜色的映襯下顯得更迷人！

4月：關西 京都花季 神社傳統莊嚴



京阪神一向都是最受港人歡迎的旅遊路線之一，而4月關西大部分地區的櫻花都已盛開，不論是粉櫻或白櫻都是準新人拍婚照的最理想地點。此外，京都有不少神社，如果想穿起和式婚紗的準新人亦宜在關西取景。

5月：北海道 杜鵑花鬱金香花花世界



趕不及於本島賞櫻期取景的準新人，仍可於5月到北海道。此外，當地還可取景花田，札幌或函館已可欣賞到萬山遍野、不同色彩的花花世界。5月正值杜鵑花和鬱金香的盛放的月份，下旬則是油菜花的天地，吸引不少新人或情侶取景。

6至9月：沖繩 陽光海灘特色小教堂



想享受陽光與海灘的人，當然不可以錯過踏入盛夏的沖繩，蔚藍海水和純白細沙是當地一絕的景色，每年都吸引不少準新人到當地拍照。部分取景地旁邊更有設計獨特的小教堂，令婚照更顯優雅。

7至8月：北海道 薰衣草向日葵漫山遍野



踏入盛夏，日本本島的天氣十分炎熱，不過位處日本北部的北海道，氣溫依然怡人，十分適合準新人在當地拍婚照，而每年的7至8月更是當地薰衣草和向日葵盛放的季節，漫山的紫色和黃色顯得白色的婚紗十分突出。

10至12月：關東關西 追楓看紅葉 河口湖秋季限定「秘景」



每年的秋季都是紅葉盛放的季節，由10月起，紅葉會由關東逐步蔓延至關西。若然攝影師對當地有深入的認識，甚至可以帶準新人到「祕景」取景。另外，關東地區像茨城縣、河口湖等地更有「秋季限定」，俗稱「波波球」的掃帚草，令婚照更顯得獨特。

日本和服分3種 引振袖、白無垢、色打掛點分？

到日本拍攝婚照，除了西式婚紗之外，不少人也會選擇穿傳統日式和服，入鄉隨俗之餘，亦可體驗不同風格造型的婚照。一般來說，日式婚禮和服可分為三種：引振袖、白無垢和色打掛，引振袖在日本傳統中是未婚女性的服裝，顏色方面較樸素。白無垢是表裡完全純白色的和服，代表神聖的意思，而近年隨著和服的演變，白無垢的底邊和領口都會加上紅色邊線，令整體更和諧。

引振袖的特點是，比較突出整件衣裝的腰帶和袖這兩部分，穿起來會比較輕身。（照片來源：東京椿山莊酒店）

白無垢的和服以純白色為主，部分邊線以紅或綠色點綴。（圖片來源：LA-VIE PHOTOGRAPHY官網）

色打掛則與白無垢完全相反，採用朱紅和金黃等亮麗顏色的和服，在室釘時代色打掛更成為武家女性常用禮裝，和服上更繡滿各式日本傳統的吉祥圖案，包括竹、松、蘭花等植物，動物則有鳳凰、龜、鶴等，鮮艷奪目。

不過，今天這三款和服都會提供給新人拍照，也沒有嚴格區分用途了。

色打掛的和服以鮮艷的顏色為主，而且會繡滿傳統日本的圖案。（圖片來源：LA-VIE PHOTOGRAPHY官網）

婚攝預算約$20000 北海道更貴

於日本拍攝婚照，最重要做好預算。一般來說，於當地婚攝公司購買攝影套餐，都會包含所有費用，例如攝影、服裝、飾品、髮型化妝、場地等。場地方面，視乎取景地方的數量和距離，愈多取景地和距離愈遠，準新人在籌劃婚攝時，就要預留較多預算。一般來說，日本大部分地區的婚攝預算約港元$20000至$30000，北海道婚攝則約$35000不等。因此，準新人作出任何決定前，宜向攝影工作坊書面聯繫，並留下所有紀錄，以作日後跟進，避免爭議。

日本婚攝推介

La-Vie Photography

網址：https://www.la-viephotography-hk.com/

Studio Luminous

網址：https://studio.luminous.art/

Pre Wedding Photo Japan

網址：https://preweddingphoto.jp/