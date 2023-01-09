萬千星輝2022｜曾勵珍榮獲演藝大獎！由助理編導到監製入行半世紀

【曾勵珍｜萬千星輝頒獎典禮2022】每逢無綫頒獎典禮，都會聽到得獎藝人在台上「多謝珍姐」，而這位「珍姐」曾勵珍，效力無綫49年，悉心培育演員，亦成功栽培出不少今日演藝界的巨星，絕對受得起「多謝珍姐」這句道謝。

在電視圈打滾接近半個世紀，曾勵珍對香港電視業的貢獻無可置疑，在《萬千星輝頒獎典禮2022》中榮獲「萬千星輝演藝大獎」絕對當之無愧！由TVB總經理兼堂弟曾志偉為她頒發這獎項更具意義，由她監製的《愛‧回家之開心速遞》一眾演員陪同珍姐上台得獎，珍姐亦分享指：「只要大家齊心，無綫是沒有打不贏的仗」！



【曾勵珍｜萬千星輝頒獎典禮2022】在電視圈打滾接近半個世紀，曾勵珍對香港電視業的貢獻無可置疑，在《萬千星輝頒獎典禮2022》中榮獲「萬千星輝演藝大獎」絕對當之無愧！（《萬千星輝頒獎典禮2022》節目截圖）

萬千星輝頒獎典禮2022｜曾勵珍效力無綫近半個世紀 由助理編導到監製

現年70歲的曾勵珍（珍姐）是無綫電視助理總經理（戲劇製作部），亦是TVB總經理曾志偉的堂姐。珍姐於70年代加入香港電台擔任播音員，間中也會兼任演員及節目主持，到1974年加入TVB擔任電視劇助理編導（PA），後來參演香港史上第一套處境劇《七十三》及其他劇集。

【曾勵珍｜萬千星輝頒獎典禮2022】曾勵珍到1974年加入TVB擔任電視劇助理編導（PA），後來參演香港史上第一套處境劇《七十三》及其他劇集。（《七十三》劇照）

不過珍姐發現自己始終對幕後工作比較有興趣，所以就重拾助理編導的工作。由助理編導到編導，再成為監製，甚至今日助理總經理的地位，在電視界可說是平步青雲。效力無綫接近半個世紀，珍姐監製過多個節目及劇集，其中出自她手的處境劇較深入民心，包括《香港81》、《 餐餐有宋家 》、《 真情 》、《 皆大歡喜 》、《 同事三分親 》、《 畢打自己人 》等，甚至是至今依然每晚熱播、收視高企兼暫時最多集數處境劇《愛·回家之開心速遞》都是由珍姐監製。

珍姐曾經在80年代接受訪問時坦言很喜歡監製處境喜劇，因為「香港人生活很緊張，所以應該要有節目可以鬆弛一下」，希望藉著電視節目帶歡樂給大家。珍姐堅信要認真努力地做好一套劇集，才對得住這個行業，對得住觀眾，所以她對幕後工作人員及藝員都相當嚴謹。

【曾勵珍｜萬千星輝頒獎典禮2022】珍姐曾經在80年代接受訪問時坦言很喜歡監製處境喜劇，因為「香港人生活很緊張，所以應該要有節目可以鬆弛一下」。（《萬千星輝頒獎典禮2022》節目截圖）

萬千星輝頒獎典禮2022｜曾勵珍被封TVB「慈禧太后」 嚴格只為對觀眾負責

有人會稱珍姐為TVB的「慈禧太后」，當聽說珍姐會當眾訓話藝人，早前曾經傳出張景淳與林淑敏因拍攝《愛·回家之開心速遞》時經常遲到而被珍姐訓話，但相信珍姐之所以如此嚴格，也只是為了製作出更具質素的劇集，以及更出色的藝人。而事實上，珍姐在多年來成功栽培出不少演藝巨星，包吳君如、劉青雲、周星馳、張衛健、古天樂等等，她對台前幕後給予真誠的教導與鼓勵，絕對是行內不少人的伯樂。

珍姐也確實提攜過不少演員，先說李成昌，他在修讀藝訓班時獲珍姐賞識，有幸參演《香港八一》系列，才令收入穩定可以養活一家，所以至今依然視珍姐為「伯樂」。在頒獎禮中榮登「視帝」寶座的陳山聰，在分享得獎感言時感謝珍姐雪中送炭，事實上是當年陳山聰回巢無綫，珍姐也公開大讚他是一個有演技的藝人，會為他安排新的工作計劃。

【曾勵珍｜萬千星輝頒獎典禮2022】曾勵珍對台前幕後給予真誠的教導與鼓勵，絕對是行內不少人的伯樂。（《萬千星輝頒獎典禮2022》節目截圖）

另外就是張衛健，張衛健曾直言：「珍姐睇住我大，很了解我演戲的節奏」，又形容珍姐算是生命中除了媽媽及老婆以外，第三位對自己重要的女人。張衛健曾經與珍姐有過爭執，當時更鬧得全城風雨。張衛健當時在拍攝劇集《老友鬼鬼》時，因為得到監製賞識，獲准與編審一起編度劇分，引來其他演員不滿，珍姐得知事件後就把張衛健有份創作的部分全部刪走，當時他氣得直闖珍姐房間理論！

珍姐當時跟張衛健說：「你可能演男主角的作品不多，但你應該開始要意識到任何一個創作人，特別是男主角，如果自己有創作的話，你就有一個社會責任，你任何一句說話講出去、任何一個動作做出去，都會對好多人有影響。」這句話也令張衛健在往後的演藝生涯受用！

【曾勵珍｜萬千星輝頒獎典禮2022】曾勵珍之所以對台前幕後嚴格，也只是為了製作出更具質素的劇集，及更出色的藝人。（《萬千星輝頒獎典禮2022》節目截圖）

萬千星輝頒獎典禮2022｜曾勵珍榮獲萬千星輝演藝大獎 對電視界貢獻無可置疑

在《萬千星輝頒獎典禮2022》中，曾勵珍榮獲「萬千星輝演藝大獎」，曾志偉頒獎給她時，珍姐質問對方「為甚麼買這樣呃我，明明我們開會時不是這樣！」，曾志偉回應指：「沒有呃你，實至名歸啊！」事實上，珍姐在這半個世紀，對電視界貢獻了很多，雖然對藝員相當嚴格，但嚴格也是希望對觀眾負責。

珍姐在分享得獎感言時表示：「在無綫做到喜歡又享受的工作。多謝團隊，只要大家齊心，無綫是沒有打不贏的仗！」珍姐亦感謝父母自小教導她要「心正」，她真的感受到，「心正則路寬，當你正常、正確做事的時候，就會有很多人幫你，公司好多同事，一路都好多人幫我。」期待珍姐接下來會繼續做出深入民心、出色的節目！

【曾勵珍｜萬千星輝頒獎典禮2022】在《萬千星輝頒獎典禮2022》中，曾勵珍榮獲「萬千星輝演藝大獎」。（《萬千星輝頒獎典禮2022》節目截圖）