靈戲逼人｜李成昌演活反派現實暖心父親！捱足44年為1事堅持三不
【靈戲逼人｜李成昌】本周一(3日)開始TVB下半年「王牌劇集」《靈戲逼人》緊接《隱門》的時段播出 ，劇集以戲班為背景，由張振朗、龔嘉欣、劉穎鏇、阮浩棕、李成昌、謝雪心領銜主演，而當中最特別是張振朗與龔嘉欣會上演一段人鬼淒迷愛情故事，相信必定能夠吸引觀眾追看。
靈戲逼人｜李成昌捱足43年 演技及實力有目共睹
《靈戲逼人》由一眾好戲之人演出，其中李成昌（昌哥）在去年參演每一套劇集都大獲好評，先有去年年初播出的《異搜店》，之後有《回歸》、《凶宅清潔師》（J2首播）及《美麗戰場》等劇集，在《美麗戰場》盡顯「奸到出汗」的演技，讓觀眾大呼演得好到讓人「起雞皮」，更有人表示：「搵得重量級演員李成昌，無理由做路人甲。」
雖則在《萬千星輝頒獎典禮2022》失落「最佳男配角」的獎項，但是李成昌的演技及實力有目共睹，無須以獎項去證明實力，早得到了大眾的認可，就讓我們期待故事之後的發展吧！
靈戲逼人｜李成昌戲內大奸角 現實暖心男
李成昌效力大台已有43年，自1978年報讀第八期無綫電視藝員訓練班後入行後，自爆期間曾被亞洲電視及香港電視網絡邀請他跳槽，但是李成昌卻從沒有一刻想過離開大台。自小已經充滿表演慾的他，家人卻一度希望他能從事銀行或政府工作等「鐵飯碗」，後來李成昌為了達成自己夢想，瞞家人考入藝員訓練班。
老竇本身好想我入銀行或政府工呢啲鐵飯碗，但我本身好有表演慾，私下去考香港話劇團（前身為業餘話劇社）但衰咗，做咗銀行一年幾見到TVB開藝員訓練班，瞞住佢哋考完一關又一關，最後1978年加入TVB第8期藝員訓練班。
靈戲逼人｜李成昌曾被邀跳槽 望北上「搵真銀」
李成昌於香港演藝人協會專訪時曾大爆入行心路歷程，更分享自己效力大台多年都不離開的原因。儘管有3次跳槽機會，李成昌都為了「做生不如做熟」而選擇留在大台：「我時常想接受挑戰，如果公司跟我簽約，希望靈活一點，可以返大陸見識，因為未返過，除了拍公司劇，到過橫店三、四次，自己到北京拍劇兩次，做演員這麼多年，要體驗一下內地製作，這世人沒理由不上去闖吓、見識吓，大陸最主要價錢、待遇吸引，有些跟荷李活制，坐商務客機，有保母、專車，不過工作時間不短，一天十二或十四小時。」
除了個人事業發展外，李成昌絕對不會漠視家人：「不想長時間離開屋企，即使拍公司劇北上一個月，我也心掛掛，女兒在外國讀書，只得太太一個女人仔，有時電器失靈，總之就擔心。我老婆還有幾年就退休，她答應我，如果我上去，她或許提早退休，陪我一起上去。」雖則渴望北上「搵真銀」，但是李成昌亦不放心棄太太、女兒不顧。
不想長時間離開屋企，即使拍公司劇北上一個月，我也心掛掛。
靈戲逼人｜24孝好男人老來得女 甘願為姐捐骨髓
入行初期李成昌親姐姐確診患上淋巴癌，得知後李成昌為救親姐姐甘願捐出骨髓，不幸的是姐姐最終仍是離開人世。或許這些經歷使他更努力工作，為求讓家人有更好的生活。入行不久後，李成昌跟圈外女友拍拖，多年後二人結婚，直到2001年誕下女兒，可謂老來得女。
佢呢一世嚟到呢度遇到我，我都要令到我個女開開心心！
或許外界都會疑惑，為何李成昌跟太太結婚多年都未有生育打算。其實李成昌年輕時跟太太享受二人世界，當年紀漸漸增長，考慮到變老的問題：「萬一我有什麼冬瓜豆腐，誰陪我老婆呢？」才到了45歲跟太太商量後，便決定成為人父。
直到愛女出世後，李成昌為求給女兒提供更好的學習環境供女兒到英國讀心理學，但堅持「三不」—不賣、不當、不借：「如果讓女兒知道我們這樣，她不開心，我們計算自己儲蓄和投資，估計公司跟我簽約到幾時，可以支付，才做這個決定。我帶女兒來這個世界，讓她去追尋自己想要的事情，她媽媽以前也是留學生，我個女也有這個性格，十四歲半自己一個人去入學，我和太太都沒有陪她。」
李成昌 Q&A】
李成昌曾爆被邀跳槽，為何最終沒有離開TVB？
儘管有3次跳槽機會，李成昌都為了「做生不如做熟」而選擇留在TVB。
為何李成昌跟太太結婚多年都未有生育打算？
其實李成昌年輕時跟太太享受二人世界，當年紀漸漸增長，考慮到變老的問題：「萬一我有什麼冬瓜豆腐，誰陪我老婆呢？」才到了45歲跟太太商量後，便決定成為人父。