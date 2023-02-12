渡邊直美曾因身型遭霸凌 想輕生因1事決定成藝人 高情商應對惡評

渡邊直美向來以搞笑形象和可愛圓潤身形示人，但在渡邊直美近照中面形銳減，原來是因為她早前演出舞台劇要不停跳舞加上過度工作量，令體重暴跌20公斤，並不是特意減重。在大眾都追求纖瘦身型時，渡邊直美曾說過：「無論我今天有什麼樣的身體，我都擁抱它，這就是我的自愛。」而她如今這般自信，其實是她在歷經無數心酸，更曾因身型被霸凌，一步步由自卑走到今日成閃閃發光的藝人。



渡邊直美曾因身型、性格內向被霸凌 一度有結束生命念頭

渡邊直美曾因身型、性格內向被霸凌，一度有結束生命念頭（IG@watanabenaomi703）

渡邊直美是台日混血兒，自小父母離異，後來隨母親移居日本生活，但因初到日本時並不精通日文加上身型肥胖，成了同學們欺凌對象。而且渡邊直美當時性格內向，受同儕們霸凌讓她更自卑，而這些惡毒攻擊也一路伴隨著她的求學路，讓她一度有結束生命的念頭。所幸，她身邊也有朋友陪伴，以及看到搞笑藝人的表演後，令輕生的念頭消失了，也找到了努力的方向。

保持內心平靜好好愛自己，不然還會有誰愛你？ 渡邊直美

渡邊直美努力鑽研表演 成功出道成藝人

渡邊直美努力鑽研表演，成功出道成藝人（IG@watanabenaomi703）

渡邊直美自此以成為搞笑藝人為目標，在初中畢業後並沒有再升學，選擇到餐廳工作，晚上則到大大小小綜藝節目，盼望有一天能被看到。後來渡邊直美更不顧媽媽反對，毅然入讀了專門培育藝人的吉本綜合藝能學院，但她當時仍未熟練說日文，經常被嫌棄倍感灰心。幸運是當時獲前輩的鼓勵：「這個世界上比堅持更重要的，就是自信。」而渡邊直美也以此為信念，努力鑽研搞笑表演及學習日文，最終到日本第一諧星經紀公司「吉本興業」簽約，18歲出道成藝人！

心情低落時，不要情緒化的發脾氣，而是面帶笑容、積極應對挫折沮喪。 渡邊直美

渡邊直美出道後 依舊不斷進修、改進

渡邊直美出道後，依舊不斷進修、改進（IG@watanabenaomi703）

渡邊直美每次以誇張的表情和肢體動作，把觀眾逗得捧腹大笑，讓不少人以為這都是天賦，但其實是她不斷學習和發掘自己的長處。而渡邊直美的成名作是模仿Beyoncé，其精湛的舞蹈演出，連Beyoncé本人也有關注及大讚，而為了這段演出，渡邊直美更是特地請假到Beyoncé的專屬伴舞所開的舞蹈教室，學習並不斷練習下才有這樣成果。

外界抨擊聲音依舊不停 渡邊直美高情商應對

外界抨擊聲音依舊不停，渡邊直美高情商應對（IG@watanabenaomi703）

如此努力、自信樂觀的人，不久成為日本家傳戶曉的藝人，但同時外界抨擊的聲音也從未停止。當時不少知名品牌都紛紛找上她，2018年時渡邊直美在出席GUCCI新店的開幕活動，當時以穿出品牌服裝現身，事後分享的活動相片卻被日本和外國網民攻擊，不少網民更在帖文中留言：「terrible」、「Horror」、「太胖了」等等惡毒留言，更有網民揚言擺買。

面對這樣的攻擊，渡邊直美隨即高情商在社交平台回應：「沒想到我的照片在IG上會引起罵戰。大家好像都被我的魅力驚訝到？我只用了2%功力，就已經迷倒大家。接下來還會更多機會感受我的魅力！」以簡單的言語扭轉事態，同時又盡顯她搞笑藝人本色。

我喜歡這樣的自己，與其浪費時間生氣，不如跟自己喜歡的人相處、吃喜歡的東西或做有興趣的事。 渡邊直美

這個社會很需要一個渡邊直美（IG@watanabenaomi703）

渡邊直美在演藝圈，甚至是在整個華人社會中，一直都如異類般的存在，但也正正是需要她的出現，不斷打破界限。讓大眾審美不再只局限於傳統想法中，任何身型、外貌都不應被嘲笑，渡邊直美也讓大家看到自信的女生，才是最美的。