渡邊直美成日本廣告女王　大幅拋離第2位有村架純　頭髮都有魅力

日本藝能界的「分工」很明確，漂亮、身材好才能成為偶像，出唱片、舉辦演唱會、成為代言人，贏盡萬人掌聲；外貌不突出、不符合主流審美，略懂搞笑的只能在綜藝節目中擔任諧星或偶爾擔任劇集中的閒角。 渡邊直美卻打破了這個「制度」，時而是諧星，時而是電視劇女主角，又曾經參演過電影。她，一直在突破我們對美的看法。

數據調查公司Nihon Monitor（ニホンモニター株式会社）日前公佈了2019年的「藝人廣告代言排行（タレントCM起用社数ランキング）」排行榜，渡邊直美在過去一年成為廣告代言最多的日本藝人，總共成為了16間公司的代言人，遠遠拋離第2名擁有12個廣告的有村架純、齋藤飛鳥、白石麻衣和廣瀨鈴。到底超過200磅渡邊直美為甚麼可以擊敗一眾「女神」成為廣告商的寵兒呢？

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1.形象多變

日本的女偶像通常限制很多，出道時已有既定的「人設」，如清純可愛、冷酷型格，形象不能太破格，因此通常只會見到她們在化妝品或護膚品廣告中美美地出現在鏡頭前。礙於形象，她們本來就會選擇性地接拍廣告，然而，本來就是諧星的渡邊直美形象上的限制相對較少，每次拍攝廣告都以不同形象展現在觀眾面前，帶給大家新鮮感。過去一年，她曾經接拍賽艇、汽車廣告，不過要數她最讓人深刻的廣告非植村秀shu uemura莫屬。除了如一貫廣告般化上美美的妝容，渡邊直美更把化妝品埋在肉裏，這樣的呈現方式真的只有「肉肉女」才能做到，也顛覆了觀眾對化妝品廣告的刻板印象。

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2.有品味

瘦才能把衣服穿得漂亮仿佛是定律，渡邊直美卻打破了這個規律，Instagram上的穿搭總是讓人眼前一亮，也成為了不少人眼中的「時尚icon」。她把各種搶眼、鮮艷的單品穿上身，卻絲毫不顯得突兀，創造出一套自己獨有的穿搭哲學。而她在2014年更與日本品牌Wego合作創立了自家品牌，服飾都以「渡邊直美」風格設計，尺碼最大更去到6XL，可算是豐滿女生的福音。而她這樣獨特時尚品味，吸引了不少大牌邀約她出席活動。

3.高人氣

渡邊直美出道12年，憑幽默、不做作的形象在演藝圈闖出一片天，而她的人氣之高絕對是有目共睹，因而也吸引了廣告商的注意。她在Instagram上的追蹤者有9百萬，根據Instagram在2018年公佈的數據，渡邊直美成為日本中最多追蹤者的藝人。即使不是典型的女偶像外形，也能擁有偶像般的人氣，而且過去多年形象正面積極，自然能討得廣告商歡心。

渡邊直美IG上粉絲眾多。（網頁截圖）

參考資料：Oricon