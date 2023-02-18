福布斯｜Taylor Swift登名人全球收入頭10　5大原因天后地位不倒

【福布斯｜Taylor Swift】明星收入可反映出人氣，現年33歲的創作歌手Taylor Swift，日前登上《福布斯》最高收入名人榜頭十，成為唯一登榜的女性。相信認識Taylor Swift的人，都會從其單曲〈Love Story〉開始說起，引起當年一時佳話。她的人氣從未褪減，粉絲團實力更是強大，到底她有甚麼魅力之處，可以從舊時紅到現在，歌迷們都不離不棄呢？



【福布斯｜Taylor Swift】現年33歲的創作歌手Taylor Swift，日前登上《福布斯》最高收入名人榜頭十，成為唯一登榜的女性。(IG@taylorswift)

【福布斯｜Taylor Swift】Taylor Swift當年憑〈Love Story〉引起一時佳話。(〈Love Story〉截圖)

不只知名度，Taylor Swift也有很大的社會影響力。她在《福布斯》最新公布的2022年度最高收入名人榜中，以9,200萬美元（約7.22億港元）排行第9位，成為唯一的上榜女星。這亦為其第6度登榜，更曾在2019年榮登榜首，可見人氣超班。所謂相由心生，Taylor Swift的敢言和善心，給予不少人很大鼓舞，不僅吸引男粉絲，在女生討論話題中，也是幾乎零負評，到底她是怎樣做到呢？

【福布斯｜Taylor Swift】粉絲強大、可控制雞蛋價格？

除了本人，Taylor Swift的粉絲團也很強大，去年便因購不到演唱會門票，怒告賣票網Ticketmaster縱容黃牛黨，疑從中獲利。事源公開售票當日，網站不勝負荷癱瘓，令不少粉絲苦等多個小時。由於事前已有200萬張門票「優先」售出，激起粉絲不滿，認為售票網容許網絡機械人及黃牛黨優先搶票，即使沒操控黃牛黨，也沒事前做好流量問題，於是入稟指控網站詐騙、操控價格及違反競爭法，引來美國司法部著手調查。

這起事件一度造成熱話，今屆格林美頒獎禮主持人Trevor Noah，更幽默地向Taylor Swaift提到，希望對方粉絲降低近日價錢高企的雞蛋價格，而當時Taylor Swift亦打趣回說，「沒有甚麼他們是做不到的。」在搞笑對話過後，當地供應商果真下調價格，雖不知是否巧合，但亦不少網民笑稱粉絲影響力強大。

【福布斯｜Taylor Swift】在格林美頒獎典禮主持人搞笑詢問Taylor Swift粉絲可否幫助降低雞蛋價格後，供應商剛好下調價格。(IG@taylorswift)

【福布斯｜Taylor Swift】Taylor Swift歌曲總提到前度和男友，並從中分享自己的愛情觀。(IG@taylorswift)

【福布斯｜Taylor Swift】魅力點一：勇談感情觀

相信不少人都知道，Taylor Swift對愛情直率敢言，曾傳出多段緋聞，歌曲總提到前度和男友，並從中分享自己的愛情觀，從不掩飾自己想法。不少偶像歌手或會避談感情事，然而她則是赤裸裸，更值得令人敬佩。她曾在2013年的雜誌訪問中，提及一切緋聞，「事實上，關於無數影片展示我在紅地毯擁抱、共赴餐聚或寫歌提到的那些男生，這有點荒謬。」

雖曾緋聞不斷，但她終覓得所愛，與英國男星Joe Alwyn交往7年，不會高調曬恩愛，過著簡單平淡的感情生活。去年有報道指出，她在難得的3天短假，堅持飛多個小時，偕男友在英國度假勝地St. Ives浪漫約會，非常重視兩人的感情維繫。她亦在疫情間，與Joe Alwyn共同作歌，如〈Betty〉及〈Exilie〉，繼續以歌寄情的風格習慣。

對於現時的戀情，Taylor Swift不會避談，更曾在2019年的專輯《Lover》收錄的日記內頁裡，提到對方一件暖心事。她憶述，曾在迎接2017年的新年慶祝派對中，喝得甚醉，並一頭栽進冬天泳池內，因此過後醒來時，感到異常辛苦。而此時伸來一隻援助之手，她發現Joe Alwyn原來一直陪件在旁，沒有離開，「大家都將新年夜的親吻視作浪漫，然而那刻我覺悟到，在新年首天開始平淡生活，未來的路都將有你陪伴，才是最浪漫的事。」

【福布斯｜Taylor Swift】Taylor Swift在格林美頒獎典禮中，挺身支持前度Harry Styles。(Getty Images)

【福布斯｜Taylor Swift】魅力點二：挺身支持前度Harry Styles

Taylor Swift曾承認在2010年起，3年內曾交往的男友只得2個，包括Conor Kennedy及Harry Styles。即使最後分手離場，她亦再見亦是朋友，更為對方挺身而出。在今年的格林美頒獎典禮中，Harry Styles奪得「年度專輯」大獎，撃敗呼聲高企的Beyoncé。不過，這卻引來粉絲不滿，更有觀眾在台下發噓聲，大喊Beyoncé的名字，並斥下台，令Harry Styles變得尷尬和難堪。當時在Taylor Swift的座位四周，幾乎都沒人站起祝賀，然而她卻挺身撐前度，在對方發表致謝時，一直站著給予暖心的鼓勵。

【福布斯｜Taylor Swift】Taylor Swift在疫情期間主動幫助失業粉絲。(Twitter@manthapaige13)

【福布斯｜Taylor Swift】魅力點三：主動向失業粉派現金「禮物」

眾所周知，Taylor Swift對粉絲體貼入微，不僅積極參與慈善捐款，亦常在空餘時間，秘密到醫院探訪患病的小粉絲，並曾自彈自唱勉勵對方，令他們可以重拾笑顏。她更會驚喜送聖誕禮物、突襲粉絲的婚禮，試過因一次未能抽空出席，而記掛在心，改在新娘的送禮會上，現身送上禮物。

不僅如此，在疫情期間，不少打工仔都難保飯碗。有粉絲便因停業，生活一度緊絀，在社交網站寫下，想捐款予Taylor Swift轉載的慈善鏈結，但礙於當時沒工作，無法伸出緩助，因此希望大家略盡綿力。她沒想到Taylor Swift會看見留言，更主動親自聯絡，表示想給她3,000美元「禮物」，事後Taylor Swift更會在匯款的留言中打氣支持，非常暖心。

【福布斯｜Taylor Swift】Taylor Swift亦敢為公平發聲。(IG@taylorswift)

【福布斯｜Taylor Swift】魅力點四：為音樂權益斥Apple

除曾連續4年當選慈善組織的最具善心藝人，Taylor Swift亦敢為公平發聲。她在不少歌詞中，都提到女生自強的價值觀，籲大家做自己，更曾為音樂人爭取權益，撰寫公開信向大公司Apple Music，表達對音樂版權條款的不滿。其不懼強權的個性，更得不少粉絲喜愛。