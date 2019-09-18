【創業女生】19歲$3000起家、29歲打入福布斯　成就OL最愛的品牌

近日新加坡 Love, Bonito 的服裝品牌來港開設期間限定店，門外門內滿滿都是女生，大家都躍躍欲試這傳說中的超高 CP值時裝品牌，不過講到 Love, Bonito 在十年間由網店發展到亞洲知名品牌，你一定要認識今年僅 的品牌創辦人兼 CEO —— Rachel Lim 林恩宇。

#白手起家創業路

2006年，19 歲的 Rachel 以 500 新加坡幣（約港幣$2900），和好友 Viola 與Velda Tan，在網上店售賣來自南韓與泰國的女裝，成功吸引許多年輕族群購買，說是新加坡的網拍始祖一點也不為過！隨著生意越來越好，多年後她們決定休學、專注在事業上，將品牌改名為 Love, Bonito，並且親自參與設計，更致力於提升品牌的質感，使 Love, Bonito 發展成為最受新加坡 OL 歡迎的時尚品牌之一。

你是否也曾在逛過國際服裝品牌的店舖後，發現衣服尺寸與自己的體型相差極大呢？為此，Rachel將品牌定位在專為亞洲女性量身打造，試圖滿足顧客的需求。

「我們努力在市場上找尋精心製作的各種材料，絕對不會讓你的口袋哪天突然破了洞。」Rachel 表示自己也是普通的女人，能夠理解女性每天所能面臨的困境，但不僅僅是為了替大家找到合適的服裝，而是一個企業要善盡到的社會責任。

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#對成功的獨特定義

儘管沒完成學業，在管理如此迅速發展的企業長達十多年，Rachel 認為已經學會了許多課題，也找到屬於自己該走的路，並從挫折中學習前進。最重要的是，創造自己對「成功」的定義。

Rachel 說：「這幾年我了解到，要做一個堅強的女人，不只是成功就好了。你必須要了解你是誰，而不是將自己與他人做比較。」她更進一步解釋，在這個時代，每個人都能在社群網站上炫耀自己的生活多麼精彩；但要記住我們都是獨立的個體，每個人都有自己想走的道路。

Rachel 還於 2016 年入圍 Forbes 所票選的 「30 Under 30 Asia（亞洲30歲以下傑出青年）」，成為電子商務領域的最佳年輕領導者之一。

現今的電子商務競爭相當激烈，Rachel 仍不忘持續保持 Love, Bonito 應有的活力。Love, Bonito 相繼開設實體店，並且進入國際市場，全球電商的零售額持續增加，穩定地在業界中成長。就在去年初，Love, Bonito 得到由 Kakaku.com 和 NSI Ventures 所提供的 1300 萬美元，讓品牌銷售額增加了一倍以上。Rachel 開心期許，這筆資金能有助於推動Love, Bonito成為亞太地區代表性的女性時裝品牌。

對於品牌的策略成功帶動發展，Rachel 始終不認為數字能來定義所謂的成功。「我認為成功是一趟旅程，而並非目的地。」她說。在這趟旅程，你會認識自己，發現目的地在哪，最終堅持這條路。「我也還在探索和擁抱這樣的自己！」儘管已是令人稱羨的企業家，Rachel 仍謙虛不忘她的初心。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】