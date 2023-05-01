尹汝貞75歲任護膚代言　低好感逆轉成國民奶奶：高齡但優雅人生觀

尹汝貞年老心不老，對生活從容不迫，深得不少人敬佩，更被封為「國民奶奶」。現年75歲的尹汝貞，宣布成護膚品牌雪花秀的全球品牌大使後，日前出席品牌舉行的紐約大都會藝術博物館活動，展現出優雅神采，氣勢不輸同場年輕的另一品牌大使Rosé。尹汝貞外表親切優雅，不過適時也會大膽敢言，道出不少人生道理，讓人更看出她多年來的歷練和內涵，實在無法不喜歡她！



在眾多美妝品牌均邀年輕偶像代言之際，雪花秀找來年屆75歲的尹汝貞代言，想必這位「國民奶奶」，也有獨特之處。日前官方於社交媒體分享一段訪問她的影片，雖臉上留有數道歲月痕跡，但其肌膚看來仍算飽滿滑嫩，由內而外散發出精神光彩，予人充滿能量的感覺，彷如告訴大家，高齡女生也可有優雅的生活態度。

在眾多美妝品牌均邀年輕偶像代言之際，雪花秀找來年屆75歲的尹汝貞代言，想必這位「國民奶奶」，也有獨特之處。(IG@roses_are_rosie)

雪花秀官方於社交媒體分享一段訪問尹汝貞的影片，雖臉上留有數道歲月痕跡，但其肌膚看來仍算飽滿滑嫩。(雪花秀IG)

尹汝貞為愛棄名利、離婚後被選為「最低好感度的女星」？

尹汝貞是位資深的實力演員，決定做任何事，意志都會堅定不放棄。她於1966年入行，主要擔任配角或小角色，直至拍攝《火女》時，憑被情傷後個性變扭曲的角色，始獲觀眾關注，其後的惡女角色形象，更加深入民心。不過，在事業處於頂峰之際，尹汝貞選擇了愛情，嫁給歌手趙英男，兩人遠赴美國定居。

尹汝貞曾被選為「最低好感度的女星」。(《火女》劇照)

不過，兩人愛情始敵不過時間，在1987年宣布離婚。當時男方解釋個性和生活方式不合，但尹汝貞卻表示「三個人是活不下去的」，暗示丈夫婚外情傳聞屬真，致婚姻結束。不過，由於當時人思想較保守，不僅沒同情尹汝貞，反認為她應保持低調，導致尹汝貞事業一度停滯。同時她亦因壓力和抽菸，致聲線沙啞、身體乾瘦，加上「失婚」的形象，當時被不少人選為「最低好感度的女星」。

尹汝貞由內而外散發優雅自信

曾經紅極一時，尹汝貞甘為生計，拋棄當女角的想法，即使拍任何角色都歡迎。最後她憑著堅持，以及一部部出色的作品，漸漸讓人對她改觀，發展開始再見起色。尹汝貞其後拍過多部出色電影，飾演不同的戲路，依然能夠駕馭和演繹，令人不禁感嘆她的努力。她在2020年憑《農情家園》（Minari），獲頒奧斯卡「最佳女配角」，演技得到各方讚揚，韓國電影評論家金孝正更指，「尹汝貞是國內唯一隨年齡增長，戲路隨之增廣的演員。」

尹汝貞在2020年憑《農情家園》（Minari），獲頒奧斯卡「最佳女配角」。(《農情家園》劇照)

雖然是前輩級演員，但尹汝貞沒有架子，近年拍攝多個綜藝節目，都展現出親切可愛的一面，適時更會道出人生觀，勉勵年輕演員，同時也讓觀眾深思，均欣賞她的「年輕」生活態度。

尹汝貞人生金句一：小伙子，你也會變老的。當你老了，頭髮一樣會變稀疏。

部分女生避談年紀，怕被笑老，與他人有距離感。然而尹汝貞則不覺老是限制，反而是每個人的必經階段，因此會直接面對，照常做年輕時做的事，讓心態保持在年輕狀態。

尹汝貞則不覺老是限制，反而是每個人的必經階段，因此會直接面對。(Getty Images)

尹汝貞人生金句二：活得漂亮，就是最好的復仇。

多次經歷低谷的尹汝貞，從不埋怨任何人，也不曾想要報復，讓傷害自己的人嘗惡果，反而將重點放回如何做個更好的自己，以活出漂亮無憾的人生。當我們受傷害時，不時都會想讓對方也過得不好，但與其花時間在他人身上，對方也不一定過得不好，那倒不如將時間給回自己，以成功漂亮的姿態，來反撃不滿的人生吧！

尹汝貞人生金句三：不是能夠回頭改變的問題，就當作踩到屎吧！

人生總會跌跌撞撞，沒有失敗過，就不會汲取到經驗，繼績向成功邁進。回顧過去的自己，總會帶著不少黑歷史，笑笑就過去。因此，當遇上不能解決問題時，雖感到困擾，但過後便會發現，其實沒甚麼大不了，就如尹汝貞所言，「就當作踩到屎吧！」是很糟糕，但其實也不算甚麼！

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