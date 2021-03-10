女生語錄｜《流金歲月》10大金句： 如婚內是地獄　離婚就是自救

撰文： Bella儂儂 最後更新日期： 2021-03-10 09:01

陸劇《流金歲月》由倪妮和劉詩詩兩大女神主演，她們之間堅固的友情，從少女時期相伴，一路走向結婚生子，即使面臨家族的破產危機、豪門情變，真情也絲毫不移，從逆境而起一同長成更好的人生，這樣的故事激勵了你和我，也讓人深深感謝生命中，始終有一位，無論如何發生什麼變故都會陪在你身旁的人。現在就跟著編輯一起來看看 《流金歲月》當中的10大金句，一起咀嚼人生當中的甜蜜和苦澀吧！

面對經濟和感情上的挫敗可如何激勵自己？點圖放大閱讀《流金歲月》的10大金句▼▼▼

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1. 生活給我蜜糖，我就安享蜜糖；生活給我考驗，我就披甲上陣

《流金歲月》當中劉詩詩飾演的「蔣南孫」，姓名取自於蔣家男孫的殷殷期盼，儘管女孩子的出身讓祖母失望，仍一間扛起失勢蔣家和祖母的責任。隱藏在「蔣南孫」飄逸且柔弱外表之下，有著不輸男兒的倔強，她對人生起伏的坦然精神讓編輯相當激賞「生活給我蜜糖，我就安享蜜糖；生活給我考驗，我就披甲上陣」。

2. 戀愛、結婚不是做表格，加分減分誰分數高誰就勝出

身為富家千金面臨家道中落，「蔣南孫」沒有選擇向父親一樣失意潦倒，而是獨自扛起蔣家剩餘的債務，在職場努力奔走賺錢的那幾年，近乎讓她一夜長大。而「蔣南孫」在年輕時也曾為愛轟轟烈烈，當時父親一心希望女兒嫁入富豪家，她不顧反對力爭的名言「戀愛、結婚不是做表格，加分減分誰分數高誰就勝出」完美表達出她女中豪傑的底氣。

3. 如果一個人真的喜歡你，他就會想都不想，就為你付出一切的

倪妮飾演的「朱鎖鎖」彷彿豔麗多彩的紅玫瑰，對比有如沉靜優雅的白玫瑰「蔣南孫」，「朱鎖鎖」美得張揚、美得奔放，從小就不乏有異性前來獻殷勤，因此她對感情看得相當透徹，她說「如果一個人真的喜歡你，他就會想都不想，就為你付出一切的」

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4. 如果婚內是地獄，離婚就是自救

劉詩詩扮演的「蔣南孫」曾經說過「如果婚內是地獄，離婚就是自救。」，犀利到位的見解，讓不少在婚姻當中沉浮的觀眾都拍手叫好，曾經有過論及婚嫁的男友「章安仁」，雖然對她百依百順，但在蔣家失勢之後的現實嘴臉確實令人寒透了心，不過感情當中的一時跌跤，卻也讓「蔣南孫」在未來擇偶時的眼光更加精準，或許這就是傷痛過後的成長吧！

5. 工作，不是為了夢想，只是為了盡快把帳還清

有人說過這麼一句話，如果出社會的你還以為工作是為了理想，那實在是太天真了，只有新鮮人會這麼想，《流金歲月》見解亦同：「工作，不是為了夢想，只是為了盡快把帳還清」，在經過社會百般歷練、摧殘過的你我，是不是也相當認同呢？

6. 人嘛，這輩子總得得罪一些人

在人生的旅途上，或許我們都傷過別人，也同樣受了一點傷，職場上，我們曾經吃過虧，也曾經冒犯過別人，「人嘛，這輩子總得得罪一些人，那能補救的盡量補救；補救不了的，就真誠的說句對不起」，《流金歲月》不僅對愛情、友情、親情有見解，細數點滴金句，在職場和工作上頭也同樣受用無窮。

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7. 你處理不好的，時間會處理好的，不用太著急

置身事外誰都心平氣和，身歷其境誰能淡定從容？歲數越大越能體會，有些事情不是努力就能完美達成，盡人事、聽天命的最高境界或許就是，「生活，不是只有不如意，事不關己，關己則亂，你處理不好的，時間會處理好的，不用太著急」。

8. 我也有我追求理想的方式

許多觀眾說「蔣南孫」像優雅恬靜的白玫瑰，編輯倒覺得她像傲骨清冷的白菊，她說「我也有我追求理想的方式，可能比你笨拙、費力，但是我並不羨慕你，即使我最後什麼都沒有做成。」，在蔣家的債務還清之後，她帶著祖母重組了一個家，讓蔣家重獲新生，年輕時的她大可以嫁給有錢人過上少奶奶生活，但並沒有選擇這麼做，雖然辛苦，但這就是「蔣南孫」追求理想生活的方式。

9. 人情最累，因為算不清楚

什麼債都好說，就是人情債最難還也最可貴，「蔣南孫」在蔣家歷經變故、傾家蕩產時，是「朱鎖鎖」毫不猶豫地跳出來幫忙，而在「朱鎖鎖」決心到澳洲再次追求自己的愛情時，是「蔣南孫」毅然決然地幫她撫養女兒，雙姝互相扶持、彼此相欠的感情債，無非讓觀眾看得動容和熱淚盈眶。

10. 我們要有後路，才不會無路可退

當處於高枕無庸的時候，我們都在尋找下一步的動力，但當無路可退的時候，我們總是逼著自己勇敢。「蔣南孫」和「朱鎖鎖」相互扶持，溫柔相伴，緊密相偎，在人生山窮水盡的時候，彼此都是對方最安穩的退路。

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