夏日女性護理｜踢走癢痛異味！6款私密處保養補充品 回復清爽健康

香港天氣長期潮濕，「妹妹」不適是不少女生都遇過的煩惱，如果感染上陰道炎就更加癢痛難耐、出現異味，真是尷尬得讓人難以啟齒！炎夏即將來臨，就更加需要特別注意衛生及預防炎症，除了要注重清潔、低壓情緒、良好生活飲食習慣外，也可以使用專用的產品及營養補充品，雙管齊下，改善反覆發作的問題，更全面呵護保養私密處！以下小編為你推介的6款必備私密處保養品，今個夏日私密處唔使悶熱不適、隨時都自信care-free啦～



inclear 女性乳酸菌護理清潔凝膠

inclear - 女性乳酸菌護理清潔凝膠 10支裝

大多數婦科病都是由於菌類不平衡，所以補充必須的乳酸菌及維持正常pH值，才能有效遠離感染煩惱！日本暢銷的inclear女性乳酸菌護理清潔凝膠 含乳酸、玻尿酸成分透明凝膠，以達致清潔陰道內聚集分泌物與異味，同時有保濕效果，一周使用2-3次作日常護理，保持「妹妹」潔淨清爽～

inclear - 女性乳酸菌護理清潔凝膠 10支裝（原價：$283）

優惠價：$135（最多可使用6,700積分，抵消 $67現金）

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施巴 Sebamed 女性護理潔液

施巴 Sebamed - 女性護理潔液 200ml

注重私密處肌膚的清潔，形成360度天然屏障，才能全面抵禦外來侵入！平時都有使用專用清潔液的小編則大推施巴 Sebamed 的女性護理潔液，pH 3.8配方能維持女性外陰微生態平衡，溫和潔淨外陰肌膚，適合在月經周期使用。而且含蘆薈和紅没藥醇，搭配淡淡玫瑰香氣，能有效滋潤及紓緩敏感肌膚，告別痕癢不適！

施巴 Sebamed - 女性護理潔液 200ml （原價：$245）

優惠價：$110（最多可使用5,400積分，抵消 $55現金）

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Proven 女士專用益生菌 + 蔓越梅3600

Proven - 女士專用益生菌 + 蔓越梅3600 30粒

維持女性私密處健康，最重要絕對少不了益生菌，所以就需要額外補充啦！Proven 女士專用益生菌 + 蔓越梅3600是不少星級媽媽及女星大推的補充品，選用Lab4®益生菌配方，加上針對私密症狀的加氏乳酸菌 (Lactobacillus gasseri) 及具抗菌與淨化能力的蔓越莓萃取物，可以抑制壞菌增生及舒緩不適症狀，而當中的維他命B6，更能改善經期前的綜合症狀、腸胃敏感等都市女性常見問，絕對是女生每日的必備恩物！

Proven - 女士專用益生菌 + 蔓越梅3600 30粒（原價：$399）

優惠價：$285（最多可使用1,4200積分，抵消 $142現金）

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Swisse ULTIBOOST 濃縮蔓越莓

Swisse - ULTIBOOST 濃縮蔓越莓 90粒裝

最常見的女性疾病除陰道炎以外，難斷尾的尿道炎也讓女生相當困擾，頻尿、排尿疼痛等狀況，真係去廁所都怕怕！要避免尿道炎多喝水同不忍尿很重要，但蔓越莓也是最能有效舒緩及維持尿道健康的天然補給品，Swisse ULTIBOOST 濃縮蔓越莓每粒都含有高品質標準的濃縮蔓越莓提取物，隨餐時或飯後一粒，就可以預防感染～

Swisse - ULTIBOOST 濃縮蔓越莓 90粒裝（原價：$229）

優惠價：$195（最多可使用9,600積分，抵消 $97現金）

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Life space 女性蔓越莓益生菌

Life space - 女性蔓越莓益生菌 60粒裝

同樣都是萬越莓補充品、來自澳洲的Life space女性蔓越莓益生菌，每顆膠囊含有110億個活菌，更加入針對女性泌尿系統設計的益生菌配方，兩款天然成分更有效維護菌群平衡，阻止致病細菌黏附，抗菌效果UP！

Life space - 女性蔓越莓益生菌 60粒裝（原價：$368）

優惠價：$160（最多可使用8,000積分，抵消 $80現金）

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PELICAN 去角質淡化黑色素保濕蜜桃皂

PELICAN - 去角質淡化黑色素保濕蜜桃皂 80g

想夏天更自在的話，抵禦私密處細菌入侵同時，美客保養都不能少，著起熱褲或者泳衣時，肌膚無瑕嫩滑絕對能大加分！PELICAN 去角質淡化黑色素保濕蜜桃皂，可以淡化大腿內側、臀部等私密肌的暗沉粗糙，桃子萃取磨砂粉末、蒟蒻、玫瑰蜂蜜和果酸等天然磨砂的去角質成分，溫和去除老廢角質，讓肌膚更加柔滑有， 恢復光潔嫩滑！

PELICAN - 去角質淡化黑色素保濕蜜桃皂 80g（原價：$78）

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