頭油｜夏日洗極都有頭油問題？8款控油抑菌好物 重拾清爽秀髮

夏日渾身大汗淋漓早已不是新鮮事，但要知道頭皮出汗出油的情況其實同樣嚴重，更會衍生油頭、扁塌、敏感等問題，對女生來說簡直是「如臨大敵」。因此相信大部分女生都會狂洗頭，務求把積聚的油脂污垢及異味清走，可是這樣不但沒有徹底清潔，更可能會加劇頭油問題，效果適得其反！以下就由小編為你折解箇中原因，同時精選了8款除臭好物，助你頭油、頭部異味一次KO，重拾清爽秀髮，日日都有Good Hair。



每天勤洗頭 頭臭問題不減反加劇？

隨著夏日油脂分泌變得旺盛，汗水和油脂混合自然就會產生油臭味，同時滋生細菌，誘發頭皮發炎及異味加劇等問題。因此大家每天會更勤力洗頭，但要知道這樣做頭臭不減反而加劇，以下有2個主要原因：



1. 過於「徹底」清潔洗頭

過於頻繁清潔頭髮其實會把油脂全都洗走，令頭皮變得乾燥發炎，反令頭皮誤會皮脂不足而分泌更多油脂，亦令細菌繁殖，進一步造成頭皮異味。

2. 洗頭後沒有吹乾

每晚洗髮後好容易便上床休息，導致頭皮長時間處於濕漉狀態，加上溫暖頭皮的溫度，令細菌更容易滋生，產生異味。

告別油頭異味尷尬 8款除臭好物推介

1. INSIGNT - 清爽平衡洗頭水 400ml

INSIGNT - 清爽平衡洗頭水 400ml

除頭臭第一步當然是要徹底殺菌，這支來自意大利的洗頭水便含有淨化界的「天花板」- 茶樹油，不但能重點清潔抗菌及淨化頭皮，亦能控制髮囊的油脂分泌，回復水油平衡，防止油脂過多分泌，用後小編最愛其陣陣舒適的草本香氣。同時獨特的植物平衡修護配方更能有效鎮靜消炎，溫和地舒緩敏感紅腫，每天一洗秀髮回復清爽不黏笠！



INSIGNT - 清爽平衡洗頭水 400ml（原價：$298）

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2. Christophe Robin - 海鹽舒緩頭皮潔淨霜 250ml

Christophe Robin - 海鹽舒緩頭皮潔淨霜 250ml

清潔頭皮除了洗髮露、深層潔淨髮膜外，有沒有想過海鹽都能用於頭皮排毒及清潔？這款源於地中海的海鹽十分特別，不但能令夏日的油頭立即「重生」得到平衡和淨化，減少產生油頭異味。當中顆粒狀的角質作用可去除頭皮中藏有的污垢，同時有助於舒緩頭皮發癢感，頭髮頓時清爽帶自然光澤，重點是變得蓬鬆，女生最怕夏日的扁塌問題不再！



Christophe Robin - 海鹽舒緩頭皮潔淨霜 250ml（原價：$699）

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3. DO STICK PLUS 防脫髮 頭皮舒緩滋潤液 10ml X 2

DO STICK PLUS 防脫髮 頭皮舒緩滋潤液 10ml X 2

夏日「油頭」的問題說到就到，特別是在運動後或長期曝露在猛烈陽光下，相信不少女生都會好似小編咁，一日洗幾次頭，但洗完後又會覺得乾燥痕癢而搔頭，從而演變發炎， 因此頭皮要時刻好好舒緩滋潤，這支滋潤液含豐富營養及草本植物，能緩解頭皮乾燥的瘙癢和皮疹，保護髮根及頭皮，避免細菌滋生，每天可重複使用3至5次，細細支放係袋隨時隨地用！



DO STICK PLUS 防脫髮 頭皮舒緩滋潤液 10ml X 2（原價：$213）

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4. RYO 綠呂 - 深層控油去頭皮洗頭水 550ml

RYO 綠呂 - 深層控油去頭皮洗頭水 550ml

油脂分泌除了因為夏日溫度攀升外，一些人亦可能會因為壓力大、不定時作息、 或常食用高油高糖辛辣食物而令油脂問題更嚴重！要及時阻止造成頭臭、頭瘡等問題，便要懂得控油。這支韓國人氣品牌的洗頭水便是小編家中的「常客」，它採用了無矽配方，亦以100%韓國產的天然發酵薄荷液、松葉及綠茶微粒，深入頭皮角質層，深層清潔頭皮，去除多餘油脂，令頭皮更清爽更健康，是小編大推的「控油救星」！



RYO 綠呂 - 深層控油去頭皮洗頭水 550ml（原價：$128）

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5. Dr Solution's - 深層清潔毛囊洗髮露 500ml

Dr Solution's - 深層清潔毛囊洗髮露 500ml

頭髮暗藏的邋遢有時以肉眼未能察覺，而往往這些「萬年污垢」便是藏於毛囊中，長期不理會便會引發頭部異味，甚至造成毛囊炎！具多種草本提取物於一身的Dr Solution's 洗髮露，不但能抑制DHT積聚，同時溫和清潔，除去堆積毛囊的蠟質，溶解頭油及頭皮屑，令毛囊暢順潔淨，大大減少頭瘡、異味形成。當中更含護髮珍寶 - 何首烏，實行邊潔淨邊養髮。



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6. 臥佛牌 WOFOPAI - 生薑艾草洗髮水 300ml＋生薑艾草護髮素 300ml

臥佛牌 WOFOPAI - 生薑艾草洗髮水 300ml ＋生薑艾草護髮素 300ml

頭臭有時未必是夏日的最大困擾，如果放任頭皮出油不管，油脂污垢便會堵塞毛囊，進一步引發掉髮，這才是最大問題。生薑艾草洗髮水及護髮素配合一起用，艾草不但能深層清潔，更能提升控油度，同時修護毛囊，重點平衡油脂分泌，使頭皮更清爽。生薑精華則為髪根賦予營養，防止因毛囊堵塞而導致的掉髮問題，用後令人感到舒爽！



臥佛牌 WOFOPAI - 生薑艾草洗髮水 300ml（原價$128）

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7. Christophe Robin - 玫瑰豐盈淨化髮泥 250ml

Christophe Robin - 玫瑰豐盈淨化髮泥 250ml

同樣來自Christophe Robin的創新淨髮好物，相比海鹽舒緩頭皮潔淨霜更能溫和清潔頭皮。在濕頭髮上塗抹一湯匙大小，然後輕輕按摩髮根，髮泥會頓時轉化為透氣、豐盈的泡沫，當中的純羅素火山泥和法國千葉玫瑰花精粹提取物能瞬間吸納毛囊深層汙垢角質，油脂和雜質，同時抗氧化及增強髮質的強度，用後隔天頭髮都keep住乾爽舒適，陣陣玫瑰香氣更是十分撩人，小編私心推薦！



Christophe Robin - 玫瑰豐盈淨化髮泥 250ml（原價$699）

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8. The Body Shop - 生薑頭皮護理 洗髮露 400ml

The Body Shop - 生薑頭皮護理 洗髮露 400ml

頭髮發出異味除了油脂過多外，皮屑及角質代謝也有影響，當中因為頭皮正常菌叢在消化了皮屑後排出的代謝物自然氧化，從而產生臭味。因此這款洗髮露便是好幫手！主打生薑精華及埃塞俄比亞蜂蜜，重點去頭皮屑、修護，頭髮一整天清爽不黏膩，頭臭自然拜拜。



The Body Shop - 生薑頭皮護理 洗髮露 400ml（原價$179）

優惠價：$88（最多可使用4,400積分，抵消 $44現金）

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預防頭油小貼士



1. 防止一日洗頭過於頻繁，刺激更多油脂分泌、細菌滋生，建議每日洗一次頭便足夠。

2.避免濕髮睡覺，務必徹底吹乾頭髮，防止細菌暗藏。

3.避免積累壓力及作息不定時，盡量少吃高油脂、高糖及辛辣食物以刺激更多油脂分泌

4.避免長時間戴帽或令頭部無法散熱，頭臭自然加劇，毛囊堵塞更會引發頭瘡。

5.定期使用產品去角質，亦可用橄欖油按摩，令汙垢自然導出，高效淨化毛囊。



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