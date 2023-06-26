INFP｜林志玲、IU的MBTI「調停者」人格、優點、缺點：太過溫柔

【INFP】相信大家對16型人格（MBTI）定必熟悉，成為不少朋友間討論的熱話。根據MBTI網頁統計顯示，本港最多人擁有的人格，便是個性溫柔的「調停者」（INFP），佔總數的13.54%。不少女星如IU、女團Twice成員Momo及林志玲等，都擁有「調停者」的人格，到底他們有著怎樣的想法？以下剖析當中個性和愛情觀，原來他們極具同理心！



林志玲、IU的INFP「調停者」人格

每個人格類型都由4個英文字母組成，分別代表不同意思，如「INFP」就是內向、直覺、情感和感知，混合起來便是INFP「調停者」般的個性。他們一般都是位理想主義者，凡事樂觀面對，會找出正向的一面。雖然外表看似安靜，但INFP「調停者」內心卻是熱情，只是為人被動，需要有人主動幫助打開話閘子。

【MBTI｜INFP】林志玲都是「調停者」人格。(IG@chiling.lin)

MBTI 16型人格中INFP「調停者」的擇偶要求太高？

由於在情感和感知方面，INFP「調停者」情感較為豐富，因此平日非常敏感，易受音樂、藝術及大自然等事深刻感染。他們的想法天馬行空，常在腦海中幻想很多小故事，故面對感情時，都會無意中洐生很多擇偶條件，有時甚至幻想白馬王子的出現，若對象沒上進心，更會寧願單身，算是眾多人格中，較難脫單的其中一類。不過，當遇上「指揮官」（ENTJ），或可為他們提供理性意思，引導他們想法更為貼地，有助個人成長。

MBTI 4種人格較難脫單！ESFP不愛承諾常蒲吧、INFP要求高不會主動

【MBTI｜INFP】由於在情感和感知方面，「調停者」情感較為豐富，因此平日非常敏感，易受音樂、藝術及大自然等事深刻感染。(IG@dlwlrma)

MBTI 16型人格中INFP「調停者」的優點

要數INFP「調停者」的優點，由於他們內心充滿澎湃熱情，因此做每一件事，都會全力以赴，並有很強的意志去完成。他們的思想較開放，不會批判任何人的生活信仰或決定，當別人犯錯時，亦有極大的同理心，更會不吝嗇分享自己的東西。

MBTI 16型人格中INFP「調停者」適合做5大工作

正因這種個性，INFP「調停者」能夠代入他人的情感和想法，感受到對方的情緒，予人體貼的溫暖感覺，非常適合做保姆、老師或寵物看護等工作。由於小孩和動物不擅溝通，難表達出想法和心情，而INFP「調停者」可以洞悉感受，並有足夠的耐性，去看待他們。此外，INFP「調停者」亦適合作者或藝人的工作，以發揮他們無窮無盡的想法和創意。

【MBTI｜INFP】「調停者」適合作者或藝人的工作，以發揮他們無窮無盡的想法和創意。(IG@dlwlrma)

MBTI 16型人格中INFP「調停者」的缺點

不過，由於他們個性內向，有時不知如何與人聯繫，在新環境裡亦很難結識朋友，或融入大家庭，以致感到孤單或被忽視。INFP「調停者」不時感受他人的內心情感，這樣亦易吸收到對方的負面情緒或態度，使自己也被影響心情。