陳嘉寶揭產後有容貌焦慮：在意旁人目光 6點自我檢測＋2方法緩解

陳嘉寶（Anjaylia）現年33歲﹐與老公黃頌祈（Epaphras）婚後四年，以三年抱三，誕下3個可愛女兒，不僅是幸福人妻還是位漂亮媽媽。但產後身材、外貌保養得宜的陳嘉寶，近日竟在社交平台Instagram上，分享自己在產後出現容貌焦慮和陷入自我否定，只因外界對女生的身材和外貌太過嚴苛，曾過於在意旁人目光的她，因此有一段時間倍感壓力。近年時常聽到的容貌焦慮有甚麼症狀？又如何緩解？



（IG@anjaylia）

陳嘉寶產後纖瘦身型全靠背後努力維持

現年33歲陳嘉寶（Anjaylia）在2017年，於社交平台宣布與戀愛4年的初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後二人努力「造人」，以三年抱三，誕下3個可愛女兒。在陳嘉寶懷孕3年間，每每看見她分享的孕期間照片，都讓不少感歎她的天生麗質，完全不像正在懷孕。

但陳嘉寶近日在社交平台上分享的帖文指，因為她熱愛她的工作，所以在懷胎九月時還會堅持去健身，愛喝的珍珠奶茶和格仔餅每年只吃一兩次，才有大眾眼中的產後超快修身。

Anjaylia說聽到人讚自己身材好會很心虛，背後是花了難以想像的努力。（IG@anjaylia）

不過陳嘉寶其後提到儘管如此，她的肚皮與少女還是有差別，每次工作需要穿短版上衣，都是膽戰心驚。而且明明被別人稱讚外貌，是開心事，她都會很心虛。又會不斷由內到外否定自己，甚至出現慣性拒絕，認為自己不論是當母親、女兒、妻子、藝人、朋友都不合格。

陳嘉寶產後時常面對外界質疑目光 （IG@anjaylia）

陳嘉寶產後時常面對外界質疑目光

陳嘉寶（Anjaylia）在帖文中還提到自己在產後這幾年，陳嘉寶（Anjaylia）在帖文中還提到自己在產後這幾年，時常要面對外界質疑的目光，像是在家帶小孩時間長了，別人會說做少奶奶享福了，這麼年輕就不事生產待家裡太可惜了。

但當外出工作了，大家又問她孩子怎麼辦，和認為她很不負責任。更可怕的當她打扮漂亮一點，又會有人覺得她沒有媽媽的樣子，認為一定不會照顧小孩只會打扮，但當穿簡單一點就認為她邋遢和放棄自己。

除了要面對變化異常大的身心外，還有來自各方各面的目光和壓力，總好像自己做甚麼都會錯 陳嘉寶（Anjaylia）

陳嘉寶揭產後有容貌焦慮（IG@Anjaylia）

陳嘉寶揭產後有容貌焦慮

其實陳嘉寶（Anjaylia）從外貌或身材上，都看不出已育3個小孩，但她也表示最近開始有容貌焦慮。陳嘉寶指因職業所限，不管去到幾多歲、生了幾個，大家的目光都會將自己與其他們年輕女生比較，而她為了熱愛的工作只能盡力保持。幸好，她有一天慢慢豁然開朗起來，也正在學習：

不要管別人的眼光了，對着你最久的還是你自己，你的自信開心最重要！ 陳嘉寶（Anjaylia）

秦始皇都求不了長生不老，難道一個普通女人能做到嗎？誰不會老？ 陳嘉寶（Anjaylia）

陳嘉寶（Anjaylia）有一天慢慢豁然開朗起來，也正在學習不在意別人的眼光（IG@Anjaylia）

其實除了陳嘉寶（Anjaylia），近年也時常聽到容貌焦慮，大家越來越在意容顏是否開始出現細紋、衰老等，但自己到底有沒有「容貌焦慮症」。不妨試試美容專家柳燕老師，在YouTube上，分享了6點容貌焦慮症自我檢測，以及如何緩解：

容貌焦慮症自我檢測：

1. 害怕照鏡子，擔心在鏡中看見不完美的自己。

2. 害怕他人目光，認為別人看到的都自己的缺點。

3. 對自己身材沒有自信

4. 不斷與其他人的外貌作比較

5. 過度依賴醫美

6. 聊天時害怕提起外貌相關話題



緩解容貌焦慮1. 發掘自己的優點（YouTube@HI，我是柳燕）

緩解容貌焦慮1. 發掘自己的優點

美容專家柳燕老師在影片中也分享了兩個方法緩解容貌焦慮。首先要為自己加油，是指其實並不是你沒有優點，而是你看不清楚自己的優點在哪裡，只看見自己的缺點。所以柳燕老師認為不是別人不懂你，而是你沒有把自己的優點顯露出來，她建議試著找出自己的優點和特色，並顯露出來就會顯得有自信。

緩解容貌焦慮2. 學會當老闆（YouTube@HI，我是柳燕）

緩解容貌焦慮2. 學會當老闆

柳燕老師建議的另一個緩解容貌焦慮方法，是「懂得當老闆」，她認為只要懂得「當老闆」就要學習如何去管理。而這個管理是指管理自己的事情，先幫自己設定目標，然後為自己列一個清單和完成期限。時間到了就去檢視達成了哪些目標，這樣也是在肯定自己，會讓自己感到有付出努力和得到收穫，而焦慮感也會隨之減少。