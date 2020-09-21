【女星修身】陳嘉寶（Anjaylia）昨（20/9）與丈夫黃頌祈（Epaphras）分別在社交平台上載B女照，宣布第二位小天使Eliana已降臨黃家。繼二人於2019年初誕下女兒黃恩言（Hosanna）後，再添新成員。王君馨、連詩雅、陳瀅、賴慰玲、龔嘉欣、吳嘉熙（Cheronna）等圈中女星紛紛留言送上祝福。

30歲陳嘉寶（Anjaylia）昨天（20/9）與丈夫黃頌祈（Epaphras）分別在社交平台上載B女照，宣布第二位小天使Eliana已降臨，(anjaylia@Instagram)

30歲陳嘉寶在社交平台以女兒Eliana的角度撰文，感謝上帝的同時指媽媽和爸爸感到興奮與筋疲力盡，現正忙於照顧她和姐姐Hosanna，已收到所有祝福，要是沒有回覆，請原諒他們。

陳嘉寶（Anjaylia）產前亦有上載生活照，多為半身照或遮掩半身，2020年９月上傳的這照片完全看不出孕味。(anjaylia@Instagram)

2017年11月，陳嘉寶與拍拖4年半的初戀男朋友黃頌祈（Epaphras）結婚，並於2019年初誕下女兒黃恩言（Hosanna），婚後雖減少幕前演出，但仍保持更新社交平台，例如於是次生產前亦有上載生活照，多為半身照或遮掩半身，照片中的她依然纖瘦，孕肚「隱形」，故並沒被發現懷上第二胎。

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【陳嘉寶】懷胎9個月「零孕味」 衛衣、毛衣是遮「肉肉」恩物？

事實上，陳嘉寶在懷有第一胎時已擅於透過oversized、「上闊下窄」等掩眼法技巧打造「零孕味」穿搭；同時保持適量運動，產後身形亦沒有大變，看不出一絲已為人母的感覺。

陳嘉寶懷第二胎也堅持運動，近月在社交媒體上也不時上傳運動照，及提醒自己要維持身形。(anjaylia@Instagram)

陳嘉寶以外，以下女星也於產後極速修身，回復產前身形？

楊怡

楊怡曾指產後感覺到自己無論骨架、線條等都有明顯變化。(tavia_yeung@Instagram)

41歲楊怡於今年4月剖腹誕下女兒「小珍珠」，比預產期提早了10多日出生。雖然在懷孕期間拍下的孕照仍見手腳纖幼，沒什麼水腫情況，但產後的楊怡曾在社交平台直言，產後感覺到自己無論骨架、線條等都有明顯變化，尤其盆骨最為明顯，故積極修身希望回復到生產前的身形。

運動以外，因餵人奶的關係，楊怡嚴禁自己食用含味精的食物，有時候更會親自下廚，相信健康飲食也是她修身的關鍵之一。另外，在「小珍珠」出世後6個星期後進行紮肚療程，兩星期身形逐步改善，更指很快可以穿到生產前的衣物，就連陳敏之也留言指：「好勁呀」。

吳若希

吳若希曾在懷孕第一胎時，體重上升了40磅。(jinnyng@Instagram)

於今年6月宣布懷有第二胎的吳若希，曾在社交平台分享唯美孕照，從照片中看到，身形沒太大分別，不過她卻自言「所以就算很肥美，我也很自豪自己像球一樣」。其實在2017年懷有第一胎時，吳若希亦曾因懷孕引致體重上升了40磅，產後分享的照片亦見有點浮腫。

產後努力休養兼修身，經過一個夏天，她在社交平台分享已瘦下來，腰圍比之前還小；曾在節目《姊妹淘》分享產後6星期已開始重新拾起輕量運動的習慣，也積極練習打拳，令體重減了20磅，她在社交平台直言全靠打拳才瘦得這麼快，更指：「其實學拳擊最開心是，下午跟教練練完，回家還有人給你當靶打！」看來，吳若希成功修身一切也是歸功於老公？

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