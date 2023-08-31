年齡增長皮膚差記憶力衰退 人氣AIDEVI®️NMN保健品逆齡抗衰老

踏入30歲後的人生，發現皮膚開始老化、記憶力衰退、體力恢復大不如前? 當中一大衰老元兇是你體內NAD+水平不斷下降。哈佛大學醫學院研究發現透過攝取NMN增加NAD+含量，達致抗衰老效果。作為美容界新寵的AIDEVI®️ NMN，近年獲女士力捧，不少真實用家亦大讚美顏健體功效顯著。如果你還未認識NMN，又想揀選逆齡產品，以下為你一一解答!



25歲後NAD+水平降低 引發各種衰老症狀

隨著年齡增長，人體多個器官的NAD+水平逐漸下降。及至50歲時，體內NAD+水平只有20歲時的一半。由於NAD＋主宰新陳代謝、修復受損DNA、製造能量及細胞系統運作的關鍵物質，所以一旦缺乏NAD+ 數量，就會引發各種衰老症狀如：睡眠質素差、免疫力下降、外貌衰老，甚至糖尿病、肥胖、心力衰竭等疾病。

NMN是什麼？全方位抗衰老 解構NMN迷思及成分

由於NAD+分子太大，所以難以被人體直接吸收。根據美國哈佛大學醫學院教授David Sinclair研究發現，口服攝取其前體物質NMN(β-煙酰胺單核苷酸)可提升體內NAD+水平。人體攝取NMN後，就會進入細胞轉化為NAD+，強化免疫系統功能， 延長壽命。

事業女性平日工作繁忙而形成各種不良生活習慣，加速衰老。即使進食天然食物、做運動維持健康身形體態，但衰老源頭是細胞死亡速度快於新生速度。

因此，健康生活習慣再配合進食AIDEVI®️ NMN可以帶來以下三大好處：

1) 美肌養顏

女士天生愛美，除了使用護膚品、定期做面部護理保持靚樣外，進食AIDEVI®️NMN就可由內而外發揮美容功效。NMN能活化體內長壽蛋白Sirtuins、粒線體及協助活化幹細胞，促進新陳代謝及清除自由基。女士們長期服用可減淡細紋、提升肌膚彈性及復原被紫外線所傷的皮膚細胞，從而回復面色紅潤光澤，重現年輕肌。

2) 調節生理時鐘

上班族長期處於高壓狀態加上作息不定時，容易出現晚上失眠、白天疲乏情況。進食AIDEVI®️ NMN後，補充體內 NAD+ 並有效維持晝夜節律功能，改善精神狀況及睡眠品質，一覺到天明。

3) 提升身體機能運作

雖然NMN本身存在於人體及天然食物如：西蘭花、牛油果及牛肉中，但含量絕對不足夠支持身體所需。服用AIDEVI®️NMN營養補充劑後，可激活長壽因子及細胞線粒體提供能量，確保每天攝取足夠營養及提升身體機能運作。

含BioPerine®️黑胡椒萃取物提升逆齡效用

市面上產品一般為NMN膠囊或NMN粉末狀。膠囊狀NMN產品瓶身標示數字如：NMN9000、NMN10000等，即指每瓶產品所蘊含NMN總數量(以mg計算)。AIDEVI®️ NMN 19800逆龄膠囊屬高純度NMN(330mg)、高效能配方，可快速提升體內NAD+水平，有助逆轉身體機能、強健大腦、延緩衰老以及美肌養顏。

特別加入最新專利成份 「BioPerine®️黑胡椒萃取物」後，可於細胞中激活新陳代謝。作為天然增效劑能夠提升NMN和白藜蘆醇等成分的活性，使他們發揮最大程度的功效。

AIDEVI®️ NMN 19800另一主要成份β-煙酰胺單核苷酸搭配其他重要元素，如白藜蘆醇(100mg) 、果蔬粉(20mg) 及花青素(20mg)等，可改善皮膚、減少黑色素、調理腸胃、舒緩眼睛疲勞，將逆齡新生效用推至極致。

適合服食人士

建議於每日早上服用，最佳攝取劑量範圍為250mg至1200mg*，才有效提升NAD+水平。一般而言，NMN適合大部分人士服用。以30-40歲人士為例，建議每天服用300mg NMN(1粒)劑量，才可達到防衰老效果。

AIDEVI® NMN 19800逆齡膠囊

售價：$749

銷售點（官方網站）：https://www.prosafegroup.com/products

*因年齡和體質而異，應依照產品上指示服用正確分量。如有任何疑問，建議服用前先諮詢註冊醫生意見。