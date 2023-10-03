運動瘦不了？必跟營養師獨家「減肥3步曲」實證3個月減25磅

不少女生減肥遇上的最大挫折，莫過於已經好努力做運動，但體重依然不變，令自己懷疑磅數已是天注定😭網絡上總有不少人分享自己成功的個案，甚至表明自己無需節食，只是跟營養師的指示及餐單就已成功減重，不反彈！今次個案Sabina已經跳鋼管舞多年，雖然鋼管舞需要全身運動，但Sabina身形依然「厚身」，試埋節食減肥都唔見效，但最近她參加了一個超有效的減肥計畫，令她成功3個月就大減25磅！以下立即為大家解構Sabina究竟如何做到！



肚腩變腰身3個月勁減5吋

Sabina根據營養師度身訂造的餐單飲食，輕鬆瘦身成功，體態曲線明顯變美，更年輕。

大家印象跳鋼管舞的女生個個都擁有鋼條身形，這樣令已經跳鋼管舞多年的Sabina十分苦惱，一直是肥妹仔的她並沒有因為跳鋼管舞而瘦，只是令肌肉更結實。其實不少研究都指出運動重訓有機會只練出肌肉，但不能燃燒大量脂肪，減肥絕對需要配合飲食習慣。而Sabina早前就參加了營美健的減重計畫，由註冊營養師單對單，以獨創的「減肥3步曲」，令Sabina可以在不節食的情況下，成功3個月就減掉25磅，其中減腰13厘米及減臀部12厘米，足足瘦了兩個碼，而且完全沒有反彈情況出現，Sabina亦指減重後跳鋼管舞更靈活，更易做出不同姿勢，跳舞姿態亦更優美！

肚腩3個月就減掉13厘米，變成有線條的腰身，Sabina笑言不用再縮肚腩。

臀部3個月減12厘米，令Sabina的穿衣配搭可以有更多造型。

獨家「減肥3步曲」大揭秘！照樣出街食飯冇問題？

一聽到由營養師製定餐單，大家可能會想像到「冇啖好食」，但營美健的營養師就獨創出超人性化的3步曲，令大家減肥同時，美食依然可以入口，心情好，體重亦可更順利回落！

大家不妨一看營養師製定給Sabina的代餐，有牛、有雞，完全沒有「減肥餐」的感覺：

成功的減重方法必須是能夠長久堅持，苦行僧健康的飲食方法當然最好，但大部份人因為做不到就直接放棄，其實最重要是找到最適合自己的方案，而營美健營養師就是要與你一起找出合適你又能夠持久堅持的方程式！

第1步：找回你的標準食量

香港人從小就習慣在家中「三餸一湯、白飯任裝」，出外跟朋友吃飯亦習慣叫到「一枱都係」，相比如日本的一人定食的飲食習慣，大家都好容易因此「食大個胃」，所以營美健的營養師第一步就是安排以貼近日常餐廳口味的自家控卡餐！如：日式咖喱雞、紅酒燉牛肉等，簡單方便，一份一餐，助你找回標準食量，從而「收細」你的胃口，令你可以快速落磅！

第2步：日日「揀飲擇食」

食得少唔等於食得啱，好多人都會不知不覺間中咗自己「致肥陷阱」，誤以為自己飲水都會肥，其實全因缺乏營養知識！而營美健的營養師會每日跟進你嘅飲食，了解你嘅飲食習慣，根據你喜好從而調節當中食物，教你揀飲擇食，平衡你想吃的，但又無阻減重。教懂你「揀飲擇食」之後體重自然可以輕鬆落磅！

營養師會每餐跟進大家的飲食，教你揀飲擇食和營養知識。

第3步：教你飲食「有借有還」

達至最後階段，就算恢復正常飲食之後也不用怕會極速反彈！營美健的營養師已令你能夠快速學習正確知識，真正了解自己的飲食問題，透過專業身體組成分析，清楚你的基礎代謝同每日消耗量，營養師幫你配對最合適嘅有借有還方案，就算旅行、聚餐食多咗，只要有還就不用擔心反彈啦！

Sabina減肥期間照樣可以大魚大肉，全因為營養師會教她有借有還，食多了都不用擔心！

營養師會教你識飲識食，之後生活飲食習慣都可以改善，體驗食足三餐飽住瘦。

無死角減肥計劃！控卡餐食超方便

Sabina能夠成功減肥，其中一個原因是減肥計劃夠「方便」，因為知道香港人都十分忙碌，不少人即使聽完營養師建議，但要自己買餸煮食備餐，一聽就覺得好麻煩，令大家容易放棄減肥計畫。但營美健就提供直接由營養醫學中心研發的自家控卡餐，精準計算好每餐營養卡路里，加熱即食超方便又好味，令你沒有放棄的理由！

而且計劃中營養師亦會分享可以幫助增肌減脂的運動短片、營養小教室，教授簡易實用營養、運動、健康等實用資訊，更有外出飲食指南，全方位無死角地照顧你減肥需要，真的「唔瘦都難」！

營美健仲有好多成功減肥個案：

營美健早前舉辦的夏日減重挑戰賽非常成功，而家加開21日10磅減重體驗名額，達標更可獲得退回參加費用！如果你都想可以見證自己成功減肥，一於立即到https://nutrition.lares.shop/21dayschallenge/了解更多！

（資料及相片由客戶提供）