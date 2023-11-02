防脫髮洗頭水｜日本製BodyAid生薑防脫洗髮露　實證有效防脫育髮

每天洗頭、吹頭後看見地上驚人的掉髮量，既心痛又煩惱。一來擔心掉髮加劇令頭髮愈變稀薄，二來又不知道哪款防脫髮洗頭水真正有效。脫髮問題近年有年輕化趨勢，都市人工作壓力大，加上香港天氣潮濕令頭皮容易出油，堵塞毛囊，大增脫髮危機。想避免脫髮問題，便要趁早育髮。以下為大家介紹日本直送的BodyAid生薑防脫洗髮露，真人實證防脫效果出色，3大防脫優勢一次看，告別脫髮問題！



BodyAid生薑防脫洗髮露以高科技萃取生薑粒子，從根源改善毛囊生長環境，減少脫髮。

優勢1. 高科技萃取生薑粒子 獨特薑檸香氣放鬆身心

眾所周知，生薑可促進頭部血液循環，是常見的防脫髮成分。生薑活性與數量愈高，防脫髮功效便愈大。不過生薑辛辣刺激，要有效防脫髮但不傷頭皮，BodyAid生薑防脫洗髮露利用高科技的「超臨界流體萃取技術」，於低溫、高壓及二氧化碳籠罩下的系統萃取生薑粒子，保留薑粒天然活性，確保生薑成分有效促進頭皮血液循環，減少脫髮，令毛囊髮根健康生長。BodyAid生薑防脫洗髮露薑粒繁多，洗髮時散發淡淡「薑檸」香氣！療癒人心的芬芳香調，能舒緩壓力，使身心平衡放鬆，如同做spa一樣享受，洗髮後更覺清新舒適。再加上側柏葉、地黃根、女貞子與甘草根等珍貴滋養成分，潔淨去油，從根源改善毛囊生長環境，培育出健康強韌又濃密的頭髮。

薑粒的數量會影響防脫效果，BodyAid生薑防脫洗髮露薑粒繁多，洗髮時散發淡淡香氣。

優勢2. 8大無添加成分 減少對頭髮傷害

有效的防脫髮成分固然重要，但亦要留意各種有害的化學成分。洗頭水中的化學物質會黏附在頭皮上，導致毛囊堵塞，長期使用有機會影響頭髮生長，出現脫髮問題。BodyAid生薑防脫洗髮露無添加8種有害成分，包括游離甲醛、礦物油、石油、重金屬等，有效潔淨頭皮且不會造成負擔，無論男女、一般或脆弱髮質都能安心使用！

真實用家分享，使用BodyAid生薑防脫洗髮露4 至5周後減少掉頭髮。*效果因人而異

優勢3. 日本製造品質保證 蛋白修復護髮素修護乾旱髮質

BodyAid生薑防脫洗髮露是日本的防脫髮明星產品，於當地大受歡迎，日本製造更安心可靠。配合BodyAid蛋白修復護髮素，有助修復乾旱受損及暗啞髮質。護髮素加入水解大豆蛋白與水解小麥蛋白等護養成分，修護分叉及乾旱髮尾。 8大無添加成分能減少對頭髮的傷害，用後髮絲變得有光澤和彈性。

配合BodyAid蛋白修復護髮素，有助修復分叉及乾旱髮尾。

BodyAid生薑防脫洗髮露與蛋白修復護髮素於萬寧獨賣。

BodyAid產品資料：https://megacombine.hk/bodyaid/

萬寧獨賣

（資料及相片由客戶提供）