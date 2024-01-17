麥玲玲2024龍年運程｜6生肖有望升職！屬鼠加薪不多 肖牛注意說話

麥玲玲2024龍年運程｜新一年最關心的事，除了2024龍年的感情狀況，還有事業運程，讓自己有心理準備，計劃未來整年的行程。玄學家麥玲玲師傅分享12生肖龍年事業運勢，到底哪個生肖有望升職加薪？



新一年最關心的事，除了2024龍年的感情狀況，還有事業運程。(《無法成為野獸的我們》劇照)

麥玲玲2024龍年運程：肖龍者



新一年事業發展順遂，工作表現出色，才華備受上司認同，亦可望有輕微升遷機會。

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「太陽」代表男性貴人，若上司或老闆是男性可有提拔作用。

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雖然權貴或工作範圍有輕微擴大，但始終難有升遷機會。

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打工一族若直屬上司是較為年長的女性，新一年可望獲得對方賞識，事業將會迎來新發展機遇。

肖羊者新一年可望獲得女上司賞識。(《台北女子圖鑑》劇照)

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留守原有崗位者可望有升遷機會。至於打算轉工者、龍年成功機會亦較高。

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兔年曾轉工者在龍年將會逐漸適應新環境，職場上的人際關係亦有好轉。

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無論權貴或職銜均有所提升，尤其任職大機構或管理階層者最有升遷機會，不妨積極把握。

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從商者可望借助人脈網絡而開拓新客源，打工一族亦可於職場上大展拳腳。

肖豬者可望借助人脈網絡。(《愛情的理解》劇照)

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新一年始終未有財星進駐，故雖然職銜及權貴可有遞增，但薪酬加幅只屬一般。

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新一年待人處事必須保持謙遜，尤其要留意與上司、同事及下屬之間的關係，事不關己不宜多加意見。

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自我要求也較往年高，會積極發奮、推動自己向前，故難免身心俱疲。

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凡事不宜假手於人，龍年需要親力親為、默默耕耘，不計較多付出。

玄學家麥玲玲師傅 (麥玲玲師傅提供)

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資料來源：《麥玲玲龍2024年運程》