麥玲玲2024龍年運程｜4生肖有望脫單、屬龍屬馬小心遇感情危機！

麥玲玲2024龍年運程｜即將踏入龍年，所謂「新年新開始」，到底新一年的感情如何？自己能否覓得歸宿？玄學家麥玲玲師傅分享12生肖龍年愛情運勢，到底哪個生肖有望脫單？



麥玲玲2024龍年運程：肖龍者



本命年即感情上的「關口年」，情侶的關係容易走向極端，宜果斷決定是否能與身邊人攜手前行。

麥玲玲2024龍年運程：肖蛇者



單身人士有望於喜慶場合或飯局應酬當中遇上心儀對象，甚至有閃婚或雙喜臨門機會。

肖蛇者有望於喜慶場合或飯局應酬當中遇上心儀對象。(《怪胎》劇照)

麥玲玲2024龍年運程：肖馬者



有婚約在身者要提防跌入分手運，即使打算結婚的情侶亦要特別小心。

麥玲玲2024龍年運程：肖羊者



男士的異性緣將會特別旺盛，單身一族可吸引條件不俗、但比自己稍為年長的對象。

麥玲玲2024龍年運程：肖猴者



由於會合年份會有較多應酬聚會，單身一族可望於聯誼活動當中結識合眼緣異性。

麥玲玲2024龍年運程：肖雞者



由於龍年桃花機遇處處，已有穩定伴侶或已婚者，切忌對異性太過熱情，以免惹誤會而引發牆外桃花。

麥玲玲2024龍年運程：肖狗者



倘若本身已有結婚打算者，龍年不妨落實執行，可望將「沖太歲」的衝撃力量減到最低。

肖狗者倘若本身已有結婚打算者，龍年不妨落實執行。(《認識的妻子》劇照)

麥玲玲2024龍年運程：肖豬者



單身一族可望於工作場合或學習環境之中遇上心儀對象。即使社交圈子較窄，也有望透過貴人的介紹相親而結識合眼緣異性。

麥玲玲2024龍年運程：肖鼠者



肖鼠者的心力會集中在工作之上，對談情說愛的意欲不高，感情運有原地踏步之象。

麥玲玲2024龍年運程：肖牛者



龍年很大程度會因為外來壓力或他人的流言蜚語而影響感情。所以若戀情開展不久、關係未及穩定者，建議盡量低調。

麥玲玲2024龍年運程：肖虎者



肖虎者在龍年的專注力將會集中在工作之上，龐大的壓力較為影響情緒，更難有談情說愛的心思。

肖虎者在龍年的專注力將會集中在工作之上。(《無法抗拒的他》劇照)

麥玲玲2024龍年運程：肖兔者



雖然自己與伴侶的爭執減少，但要留心與對方家人的關係，不宜過分干涉其家事，以免「吃力不討好」而遭到埋怨，甚至影響夫妻感情。

玄學家麥玲玲師傅 (麥玲玲師傅提供)

**生肖命理只供參考之用，內容由麥玲玲授權刊登**

資料來源：《麥玲玲龍2024年運程》