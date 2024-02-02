限時優惠｜抗老養顏瘦身超有感！Healthy Care保健品低至$60起

臨近新年，除了與家人共賀喜慶時節，相信亦早已計劃好與好友的「飲食大計」，再開枱打番幾圈，但變相無哂時間護膚、做運動？抗老瘦身是件終生大事，絕不能因此耽誤！以下推介多款人氣Healthy Care保健品，由抗疲、美顏、護心血管、瘦身都應有盡有，而且網民試用後超有感，最平都只是$60起，自用送禮都適合！



Healthy Care 熱賣保健好物 高效美顏/瘦身/抗疲

1. Healthy Care - 大豆卵磷脂 1200mg 100粒

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上班族長時間作息不定、平日經常外出應酬用餐，再加上新年飯局不斷，「三高」隨時找上門！要提早預防心血管問題，卵磷脂有助乳化，分解油脂運回肝臟幫助代謝，保持肝臟健康，大大減低「三高」危機。卵磷脂亦同時為大腦神經細胞提供充足養分，不但增強思維敏捷度，更能增強大腦神經系統功能，工作效率自然快人一步，上班族必備！

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限時優惠價：$60（最多可使用1,200積分，抵消 $12 現金）

2. Healthy Care - 葡萄籽膠囊 12000mg 300粒

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要時刻散發好氣息，擁有健康新肌？就要由內保養做起！含葡萄籽提取物能高效抗氧化，同時預防紫外線侵害皮膚，大大防止皺紋提早出現，延緩肌膚老化，保持富有彈性，由內到外美容養顏，打造完美光滑BB肌。

Healthy Care - 葡萄籽膠囊 12000mg 300粒 (原價：$285)

限時優惠價：$114（最多可使用2,200積分，抵消 $22 現金）

3. Healthy Care - 藤黃果減肥膠囊 100粒

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過年食滯咗，影響「瘦身大計」點算好？籐黃果萃取物成分天然安心服用，籐黃果萃取物能抑制醣類轉換為脂肪，同時減少多餘熱量的吸收，亦有助促進新陳代謝率，加快體內脂肪分解，研究指出服用後8-12小時，可大大減低40%以上脂肪的形成，絕對是女生們過年後的急救恩物！

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限時優惠價：$85（最多可使用1,700積分，抵消 $17 現金）

4. Healthy Care - 輔酶CoQ10膠囊 150mg 100粒

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新年新氣象除了要注意養顏美容外，心臟健康亦值得關注，特別是30＋後女人「心事」可大可小！內含輔酶Q-10有助於為心肌提供充足氧氣，預防突發性心肌缺氧，護心必備。另外亦能抗衰老、改善疲勞、促進身體新陳代謝、增加肌膚膠原蛋白，一瓶身心全方位呵護，CP值極高！

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限時優惠價：$133（最多可使用2,600積分，抵消 $26 現金）

5. Healthy Care - 蜂王漿膠囊 1000mg 365粒

Healthy Care - 蜂王漿膠囊 1000mg 365粒

素來被養顏抗老聖品的蜂王漿一向深受女生歡迎，內含維生素B群、A、C、D、E、酵素、18種氨基酸及礦物質，高效改善營養、補充腦力、預防心腦血管疾病、消炎止痛，同時抗氧化、抗衰老，而且蜂王漿有極佳抗菌作用，能大大增強免疫系統，一瓶365粒不用$200，平均$0.5/粒，功效超卓絕對超值！

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