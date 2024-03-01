營養保健品｜育髮、增強抵抗力！Return回本必買推介低至43折

現代生活節奏快，常常都會忽視健康的重要性，往往無法單靠運動或飲食獲得足夠的營養，所以更需要營養補充品更全面照顧身體！而揀supplement最緊要夠有效，而一向推崇養生哲學嘅日本品牌Return回本系列，現時係「01網購」做緊優惠，由育髮、增強抵抗力、骨骼關節等多款營養補充品都有，更低至43折，立即睇吓邊款保健品推介適合自己，同時幫埋屋企老幼入手，齊齊為「健康回本」啦！逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券。



齊齊「健康回本」！Return回本營養保健品低至43折

1. Return 回本 - 生髮配方

Return 回本 - 生髮配方 120粒

Return回本生髮配方可以延長頭髮生長期，減少脫髮，而當中海洋膠原蛋白配合天然NAG，強化毛髮及毛囊，令頭髮增厚及變得強韌有光澤！同時能激活提升毛囊黑色素細胞活性，全面改善白髮問題。一樽120粒，而家只需$289就可以超值入手啦！

Return 回本 - 生髮配方 120粒 (原價：$499)

限時優惠價：$389（最多可使用7,700積分，抵消 $77 現金）

2. Return 回本 - 溫室蟲草

Return 回本 - 溫室蟲草 60粒

日本最新研發嘅Return回本溫室蟲草，免疫抗敏二合一配方更全面，含有温室蟲草菌絲體及乳鐵蛋白，具有抗菌、抗病毒和優化免疫機能等功能，改善過敏體質，同時特別針對呼吸道及腸胃病毒問題。成分天然不含藥性，大人小朋友都可以安心服用。

Return 回本 - 溫室蟲草 60粒 (原價：$399)

限時優惠價：$263（最多可使用5,200積分，抵消 $52 現金）

3. Return 回本 - 關節筋肌配方

Return 回本 - 關節筋肌配方 240粒

OL同年輕一族坐得多，又經常做「低頭族」，肩頸好易繃緊酸痛。除咗運動舒緩外，都可以食supplement雙管齊下強化筋骨。小編大推Return嘅關節筋肌配方，紓緩肩周痛、坐骨痛，舒筋活絡並提供止痛效果，大大減少活動時肌肉無力酸軟情況，而家更低至43折，送埋比屋企人同長輩食就啱哂啦！

Return 回本 - 關節筋肌配方 240粒 (原價：$678)

限時優惠價：$289（最多可使用5,700積分，抵消 $57 現金）

4. Return 回本 - 肝機能再生配方

Return 回本 - 肝機能再生配方 60粒

都市人成日通宵熬夜、飲食多油高脂，捱壞個肝就好難補救㗎啦。Return 回本肝機能再生配方5重再生功效，可以做到清肝、強化、解毒、修復及阻隔，多方面維護肝臟健康，長期服用人無咁易攰，精神POWER UP！

Return 回本 - 肝機能再生配方 60粒 (原價：$499)

限時優惠價：$389（最多可使用7,700積分，抵消 $77 現金）

5. Return 回本 - 腦活再生配方

Return 回本 - 腦活再生配方 120粒

經常覺得自己好難集中，講完啲嘢轉頭就唔就得？不妨試吓補補腦啦。腦活再生配方可以加強專注力、思考力、記憶力及學習能力，更可改善腦細胞萎縮，提早預防腦退化。每日2粒，頭腦清醒啲自然轉數都快啲！

Return 回本 - 腦活再生配方 120粒 (原價：$499)

限時優惠價：$370（最多可使用7,400積分，抵消 $74 現金）

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