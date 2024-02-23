失眠解決方法｜失眠者剖白︰頭部按摩5分鐘即入睡！深層睡眠多3倍

香港人個個有壓力，夜晚瞓唔著十分常見。不少學生、打工仔、家庭主婦都想新一年不再失眠，找到失眠解決方法！香港中文大學一項有關睡眠問題的調查顯示，接近7成受訪者表示，過去半年有失眠問題，當中4成多因工作或學業壓力所致，因為健康問題導致的亦佔近3成。如果你經常半夜扎醒、覺得「瞓極都唔夠」，可能已經患上失眠問題！今次會為大家拆解失眠成因，並教大家6招失眠解決方法，亦有失眠患者剖白接受頭部按摩後的真實狀況，睡眠質素竟然大有改善！



30分鐘內瞓唔著已經是失眠？

你知道自己有失眠嗎﹖根據衞生防護中心指出，失眠大致分為三種情況。(一) 難以入睡︰就寢時需要30分鐘以上才能入睡。(二)不能持續沉睡︰夜間經常乍醒，醒來的總時間達30分鐘以上。(三)過早睡醒︰比起床時間早超過30分鐘醒來，而且無法再入睡。如果你有以上其中一種情況，代表你可能已經有失眠困擾。

4大失眠因素 太熱太凍都瞓唔到？

要找到失眠解決方法，先要了解失眠成因。其實心理和生理、生活模式、環境因素等都會影響睡眠質素，而且大部分失眠問題的成因都多於一個，要對症下藥，必須了解箇中原因，逐一擊破。

心理因素： 因工作、學業、生活壓力引起緊張、焦慮或抑鬱的情緒，也會影響睡眠質素。

生理因素： 身體不適，如頻尿、咳嗽、疼痛等都會令人難以入睡。

生活模式： 出差、去旅行的時差、夜班或輪班工作、不良生活習慣如吸煙、睡前喝了含咖啡因或其他刺激性飲品，會擾亂生理時鐘，無法正常入睡。

環境因素： 聲音、光線、氣味是影響入睡的因素之一，夏天開冷氣、冬天開暖氣時，要注意房間溫度，太冷或太熱都會引致失眠。

長期失眠 小心情緒問題、心血管疾病來襲

失眠問題對生理及心理健康都會產生負面影響，絕不能掉以輕心。輕則會導致頭痛、頭暈、腰酸背痛，嚴重更可能誘發心血管疾病，增加患上糖尿病、免疫力下降和肥胖症的風險。失眠亦會令情緒變得易怒和暴躁，繼而影響工作表現、人際及家庭關係，甚至有可能引致濫用藥物或酒精的問題。

失眠解決方法第一招︰作息定時，建立良好生活習慣

你可嘗試為身體設定一個固定的生理時鐘，例如8點起床，11點睡覺。另外，白天多打開窗戶和窗簾，讓陽光進入室內，多照日光有助調節生理時鐘。你亦可以在日間進行適量帶氧運動，令你在夜晚時更容易入睡，同時避免日間小睡，以免加劇失眠問題。

失眠解決方法第二招︰午後向咖啡因說不

咖啡因有提神作用，應避免在午後飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡、可樂或茶等。睡前切勿太餓或太飽，都會影響睡眠質素。

失眠解決方法第三招︰睡前鬆一鬆

睡前me time是看平板、玩手機﹖謹記在床上只進行與睡眠相關的活動，電子熒幕所發放的藍光會干擾褪黑激素的分泌，影響睡眠，因此應避免在床上使用手機或工作。想輕鬆入睡，可在睡前預留一段放鬆時間，進行簡單伸展運動、練習冥想、聽聽輕柔的音樂、或用暖水洗澡等，都可令你更容易入睡。

失眠解決方法第四招︰按摩改善失眠穴位

想改善失眠問題，多按摩一些預防失眠的穴位也有所幫助。以下介紹4個改善失眠穴位，若躺在床上不能入睡時，不妨利用指腹打圈按壓這幾個部位，能促進血液循環，提升睡眠質素。

1. 合谷穴：位於手背虎口位置，有助調理血氣，改善瞓唔著的情況。

2. 內關穴：位於手腕內側橫紋對上3指闊，能夠安心養神，增加睡眠深度。

3. 神門穴：位於手腕外側橫紋凹陷處，可助改善失眠。

4. 心包區：指手掌心位置，有助穩定情緒，補心補腎，提升睡眠質素。

失眠解決方法第五招︰輾轉反側更難睡

很多人睡不著會在床上輾轉反側，強迫自己入睡，或者頻繁看時間，可是這樣做只會令失眠更嚴重。倘若睡不著的話，不妨離開睡床和睡房，放鬆心情，喝杯熱牛奶或冥想一會兒，直到有睡意才回睡房睡覺。

失眠解決方法第六招︰日本專業頭部按摩

你試過失眠、睡眠不足時，出現頭痛、頭暈的情況嗎？原來睡眠與頭部的副交感神經息息相關。接受專業按摩師的頭部按摩，有助舒緩頭皮繃緊，促進頭腦的血液循環，更容易進入深層睡眠狀態，提升睡眠質素，絕對是有效的失眠解決方法之一。早前，專為失眠人士舉辦的「全港睡眠比賽」，不少參加者成功挑戰10分鐘極速進入「睡眠高潮」，季軍高先生亦親身剖白接受頭部按摩後的感受︰「我長期都瞓唔著，不但心情煩躁，工作時亦較易出錯。沒想到第一次接受『悟空SPA』 的『獨創21式技術」頭部按摩後，當晚不到5分鐘便睡著了，深層睡眠時間更比平時長兩三倍。」

來自日本京都的人氣頭部按摩專門店「悟空SPA」(悟空のきもちSPA) ，曾於日本創下70萬人預約的紀錄，利用「獨創21式技術」，幫助客人放鬆頭部、頸部、肩膀位置的緊張肌肉，10分鐘即達絕頂睡眠高潮境界。大腦於睡眠中能增加分泌多巴胺快樂激素，提升幸福感，身心的緊張狀態都得以改善，失眠問題自然迎刃而解。

環境溫度亦是影響睡眠質素的原因之一，「悟空SPA」特別引入「冷凍空間」，按摩前讓皮膚表面進入冷凍狀態數分鐘，再施以「ほむら弛緩術」(Homura Relaxation Technique)，令皮膚溫度極速變化，刺激血液循環，讓肌肉處於最放鬆的狀態去接受睡眠治療，提升按摩功效！加上昏暗寧靜的獨立房間，舒適地躺於環抱人體工學設計的北歐神級魔法座椅上，讓你體驗久違的深層睡眠。

地址︰旺角朗豪坊辦公大樓52樓

電話︰2587 7112

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營業時間︰

星期一至五 12:00nn - 9:00pm

星期六 、日 10:00am - 7:00pm

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