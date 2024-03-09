下午茶推薦2024｜最新春日High Tea主題餐點：櫻花、草莓控必食！

下午茶High Tea推薦2024｜迎接初春的到來，不少餐廳都換上春日主題的下午茶，讓大家享受舒適慵懶的氛圍。以下整理各大餐廳的春日下午茶，包括The Ritz-Carlton、AMMO、半島酒店The Farmhouse等，大家不妨趁周末或休息，去品嚐放鬆一下。



春日下午茶推薦1. 亞洲協會香港中心 AMMO「Tea-licious下午茶」

春天最適合度過懶洋洋的時光，位於亞洲協會香港中心的AMMO，特別與Tea Forte聯乖，將食物與消膩的茶結合，打造出「Tea-licious下午茶」。下午茶約有8道菜式，配搭清香的熱茶，感覺非常寫意。

春日下午茶推薦｜亞洲協會香港中心 AMMO「Tea-licious下午茶」(IG@ammohk)

春日下午茶推薦｜AMMO「Tea-licious下午茶」

日期：2024年3月1日至5月31日

價錢：HK$498（兩位，另收加一）

地址：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心



春日下午茶推薦2. Tomacado花廚「如淋春櫻雙人限定下午茶」

臨近櫻花季節，是時候「賞櫻打卡」，以花為題的餐廳Tomacado，便與香氣洋溢的Ritual櫻花系列，打造出充滿少女心的粉色系下午茶。咸點加入時令食材，包括手握鵝肝櫻花蛋筒、春甜風腿無花果塔及櫻舞鮮蝦蘆筍塔，特別推薦櫻花覆盆子歌劇院蛋糕，櫻花外形非常可愛，加上酸甜味道感覺清新，讓人感到驚喜。

春日下午茶推薦｜Tomacado花廚「如淋春櫻雙人限定下午茶」(品牌提供)

春日下午茶推薦｜Tomacado「如淋春櫻雙人限定下午茶」

日期：2024年3月18日起

價錢：HK$368（兩位，另收加一）

地址：銅鑼灣世貿中心2樓L2-06號舖



春日下午茶推薦3. 香港麗思卡爾頓酒店 Café 103 「POPPINS 美式下午茶」

「POPPINS 美式下午茶」下午茶架設計靈感來自美國四五十年代的復古風，以繽紛多彩的保齡球燈牌製作成的三層下午茶架。酒店廚師團隊就此設計一系列美國風格的下午茶點，帶領饗客味遊復古美國，玩味十足。鹹點方面有美國經典小食魯賓三 文治、燒烤燻手撕豬肉泡芙等。而甜點方面有紅絲絨蛋糕、金莎榛子忌廉批等。

凡惠顧「POPPINS 美式下午茶」，可獲贈 POPPINS 禮券乙張。在下午茶推廣期間，更可親臨位於銅鑼灣崇光百貨 B1 層 POPPINS 門市，選購任何產品憑券即可享九折優惠。

春日下午茶推薦｜香港麗思卡爾頓酒店 Café 103 「POPPINS 美式下午茶」 (品牌提供)

春日下午茶推薦｜香港麗思卡爾頓酒店 Café 103 「POPPINS 美式下午茶」

日期：2024年4月 1 日至 7 月 7 日

價錢：星期一至星期五每位港幣$518; 兩位港幣$818 (另收加一）

星期六、日及公眾假期 每位港幣$548; 兩位港幣$868 (另收加一）

地址：九龍柯士甸道西 1 號 環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店 103 樓 Café 103



春日下午茶推薦4. 香港W酒店WOOBAR 「春韻茶語下午茶」

踏入復活節，不少餐廳推出限定下午茶應節，其中W酒店便推出 「春韻茶語下午茶」，款式以橙黃色設計，有著可愛的太陽花和兔子等造型，食身包括煙三文魚青瓜忌廉芝士魔鬼蛋、巴馬火腿蜜瓜、意式合桃多士、糖漬菠蘿配派對茶味甘納許朱古力及檸檬馬鞭草青檸撻等，非常適合打卡。

春日下午茶推薦｜香港W酒店WOOBAR 「春韻茶語下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜WOOBAR 「春韻茶語下午茶」

日期：2024年3月29日至4月1日

價錢：HK$828（兩位，另收加一）

地址：九龍站柯士甸道1號



春日下午茶推薦5. 尖沙咀帝樂文娜公館FINDS「復活節北歐半自助早午餐」

餐廳特別推出北歐美食，來慶祝復活節。半自助早午餐有著各式北歐前菜、主菜和甜品，包括北極海蝦及雞蛋沙律、波羅的海希靈魚三重奏、烤大西洋龍蝦、芬蘭式慢燉根莖蔬菜及慢烤南瓜意大利燴飯，同場還有專人製作BRUNO班戟，可以自行加入特色配料，最後搭以MÖVENPICK雪糕，讓豐盛的早午餐為整日行程，提供滿滿的能量。

春日下午茶推薦｜尖沙咀帝樂文娜公館FINDS「復活節北歐半自助早午餐」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜FINDS「復活節北歐半自助早午餐」

日期：2024年3月29日至4月7日

價錢：HK$498（成人）/HK$249（小童）

地址：香港九龍尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓



春日下午茶推薦6. 尖沙咀帝樂文娜公館FINDS「夢境森林下午茶」

預購即享85折 ► 01空間

若然想享受療癒氣息，帝樂文娜公館北歐餐廳邀請台灣芳療品牌CHU Aromatherapy合作，推出「夢境森林下午茶」，讓大家在享用時得以放鬆心情。下午茶以CHU Aromatherapy新推的微醺睡眠噴霧系列為靈感，將主要成分入饌，包括佛手柑、橙花、蜂蜜、椰子、薰衣草和洋甘菊等，特別推薦「北海麵包蟹鉗配洋甘菊雞尾酒醬」及「慢煮蜜汁八爪魚」，味道鮮甜，作為前菜相當令人胃口大開。而「漂浮之島配薰衣草雲呢拿醬」亦外貌吸引，口感柔軟順滑，入口即融。

春日下午茶推薦｜尖沙咀帝樂文娜公館FINDS「夢境森林下午茶」(酒店提供)

同場特設3款特調雞尾酒，包括「Lullaby」、「Hazy」和「Anticipating」，讓下午茶更添舒適氛圍。凡享用下午茶，亦可獲CHU Aromatherapy雪松森林伏特加睡眠噴霧的換領券，以及購物禮卡，更可以優惠價238港元體驗「微醺雞尾酒二人工作坊」，在調酒師指導下自製特飲。

春日下午茶推薦｜FINDS「夢境森林下午茶」

日期：2024年3月1日至5月13日

價錢：星期一至五 - HK$588（兩位，另收加一）； 星期六、日及公眾假期 - HK$638（兩位，另收加一）

地址：香港九龍尖沙咀金巴利道39號帝樂文娜公館1樓



春日下午茶推薦7. 淺水灣影灣園露台餐廳「花香春溢下午茶」

就連開胃菜也高級豐富！露台餐廳的下午茶前菜，以波士頓龍蝦紫菜撻配茴香法式晶鑽魚子醬為首，而整個餐點都從花似錦的春日景緻汲取靈感，搜羅一系列時令食材，製出新鮮可口的美食，包括鴨鵝肝醬配無花果醬和多士、雞蛋香草玉卷配法式酸奶和魚子醬，甜點則加入蝴蝶點綴，配搭清新口感，認真一流。

春日下午茶推薦｜淺水灣影灣園露台餐廳「花香春溢下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜露台餐廳「花香春溢下午茶」

日期：2024年3月1日至5月13日

價錢：HK$1,088（成人）/ HK$658（小童）

地址：香港淺水灣道109號



春日下午茶推薦8. 香港維港凱悅尚萃酒店 「The Farmhouse x Matchali 下午茶」

綠茶控不能錯過的下午茶！由The Farm House聯同本地品牌Matchali推出的下午茶，以抹茶和焙茶精緻優雅的風味為靈感，製出不同的咸甜美點，並可選搭以人手拂茶的抹茶拿鐵或焙茶拿鐵飲品，讓醇厚馥郁的抹茶香氣留在味蕾上。下午茶無限供應的鮮焗紅豆鯛魚燒和夾心威化雪糕批，還有期間限定雪糕口味–時令麝香蜜瓜及櫻花紅豆等。享用後可獲2張港幣$10 Matchali 現金券。

春日下午茶推薦｜香港維港凱悅尚萃酒店 「The Farmhouse x Matchali 下午茶」(酒店提供)

綠茶控不要錯過！(酒店提供)

春日下午茶推薦｜The Farmhouse x Matchali 下午茶

日期：2024年3月9日至5月5日

價錢：HK$688（兩位，另收加一及1%附加費）

地址：香港北角北角邨里一號香港維港凱悅尚萃酒店 西座2樓



春日下午茶推薦9. 香港半島酒店「維港半島經典下午茶」

屹立多年的香港半島酒店，今季盡談港式情懷。與天星小輪獨家合作，大家可以邊乘坐天星小輪環保渡輪「世星號」，邊於維港上享用美味的下午茶。餐點內容豪華豐富，包括海苔椰菜花慕絲配醬油鮑魚撻、煙三文魚三文治配牛油果醬、南乳花生布朗尼配牛奶朱古力忌廉及檸檬蜜糖薄荷撻等。此外，半島酒店亦設獨家互動式的半島標誌性濾鏡，讓大家以生動有趣而獨特的方式捕捉在海港上的難忘片段。

春日下午茶推薦｜香港半島酒店「維港半島經典下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜香港半島酒店「維港半島經典下午茶」

日期：即日起至2024年6月30日；每週六和週日分兩場於下午1時至下午2時45分或下午4時至下午5時45分

價錢：HK$820（每位，另收加一）



春日下午茶推薦10. 香港嘉里酒店「春日獻禮朱古力下午茶」

相信不少女生都難以抵擋朱古力的誘惑，嘉里酒店聯同法國朱古力品牌Valrhona，於大堂茶座推出「春日獻禮朱古力下午茶」，靈活地將柔滑細軟的朱古力，加到精緻美點中，讓食物更具香濃馥郁的層次。下午茶餐點特別，包括金莎朱古力鴨肝醬、藍芝士多士及黑朱古力蕎麥茶蛋糕卷等，享用後更可獲一份Valrhona片裝朱古力。

春日下午茶推薦｜香港嘉里酒店「春日獻禮朱古力下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜ 香港嘉里酒店「春日獻禮朱古力下午茶」

日期：2024年3月1日至5月31日

價錢：星期一至五 - HK$638（兩位，另收加一）； 星期六、日及公眾假期 - HK$668（兩位，另收加一）包2小時無限添飲咖啡或茶

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓大堂茶座



春日下午茶推薦11. 8度海逸酒店「皇牌香芒蜜語下午茶」

芒果愛好者注意！8度海逸酒店特別推出「皇牌香芒蜜語下午茶」，選用菲律賓呂宋芒，提供多款芒果甜品，包括香草無骨雞翼配芒果沙沙、芒果蟹肉撻、芒果麻薯蛋糕、香芒熱情果奶凍及皇牌芒果拿破崙等，讓人大飽口福。

春日下午茶推薦｜8度海逸酒店「皇牌香芒蜜語下午茶」(IG@harbourplaza8degrees)

春日下午茶推薦｜8度海逸酒店「皇牌香芒蜜語下午茶」

日期：2024年1月2日至12月31日

價錢：HK$282起（兩位）

地址：香港九龍土瓜灣九龍城道199號8度海逸酒店地下之8度餐廳



春日下午茶推薦12. 馬哥孛羅香港酒店Cucina 「草莓仙境下午茶」

草莓的酸甜味道得到不少人喜愛，馬哥孛羅香港酒店旗下Cucina意大利餐廳及大堂酒廊推出以草莓為主題的期間限定下午茶，選用新鮮韓國和本地當造草莓入饌，糅合經典意大利食材，精心炮製出11款精緻小巧的鹹甜美點，包括草莓啫哩配鴨肝醬、黑松露海鮮酥皮撻、意大利佛卡夏麵包配巴馬火腿、水牛芝士，以及草莓法式泡芙配吉士醬等。另設有草莓特飲，引人盡情投入草莓的味覺盛宴之中。

春日下午茶推薦｜馬哥孛羅香港酒店Cucina 「草莓仙境下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜ Cucina 「草莓仙境下午茶」

日期：2024年3月1日至4月30日

價錢：HK$568（兩位，另收加一）



春日下午茶推薦13. 淺水灣酒店「經典英式下午茶」

若然想遠離都市繁囂，在淺水灣酒店便能觀覽海景，加上歷史悠久的英式建築設計：高樓底、大圓拱型玻璃窗、迴旋樓梯和舊式鑄鐵吊扇等，展現出富麗堂皇的氣魄。下午茶糅合花園茶會，以傳統3層架盛載一系列小巧美點，如法式鴨肝醬車厘子凍糕撻、蟹肉番茄麵包卷配魚子醬芥末及煙燻三文魚配青瓜及魚子醬等，味道細緻有層次。

春日下午茶推薦｜淺水灣酒店「經典英式下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜淺水灣酒店「經典英式下午茶」

日期：逢星期一、二休息（公眾假期除外）

價錢：平日 - HK$648（兩位，另收加一）； 周末及公眾假期 - HK$688（兩位，另收加一）

地址：香港淺水灣道109號



春日下午茶推薦14. HOTEL ICON THE MARKET「4道菜火焰鹽焗海鮮下午茶」

若然懷念東南亞旅遊時的美食，HOTEL ICON的下午茶，便是來自東南亞廚師的反覆研究和品嚐，精心炮製出充滿荷葉香氣的小食。下午茶採用東南亞的古法烹調手法，先利用荷葉包裏食材，當中包括整隻龍蝦、扇貝、鮑魚和多種珍貴海鮮，再以火焰鹽焗將食物鮮味釋放，使人味蕾嚐到多種層次味道。

春日下午茶推薦｜HOTEL ICON THE MARKET「4道菜火焰鹽焗海鮮下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜HOTEL ICON THE MARKET「4道菜火焰鹽焗海鮮下午茶」

日期：2024年2月26日至5月31日

價錢：HK$698（兩位，另收加一）

地址：香港九龍尖沙咀東部科學館道17號



春日下午茶推薦15. JAJA「藝術滋味下午茶」

預購HK$423起 ► 01空間

提到JAJA，都會想起粉紅色的打卡點，散發著甜美和漂亮的氛圍。今次特別推出的下午茶，看似春日鮮花盛放的景色，予人玫麗的感覺。食物方面亦有清新和濃郁味道，以迷你蕃茄羅勒水牛芝士薄餅吸引味蕾，搭以一口炸意大利飯球及提生糙米壽司，來平衡膩感。甜點則有蘑菇蛋白餅、蘋果乾紅莓忌廉芝士和紅桑子酥等，酸甜感覺非常開胃。

春日下午茶推薦｜JAJA「藝術滋味下午茶」(01空間)

春日下午茶推薦｜JAJA「藝術滋味下午茶」

日期：2024年3月1日至5月31日

價錢：HK$428（兩位）

地址：香港灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓



春日下午茶推薦16. 張保仔號「海上下午茶之旅」

預購HK$299起 ► 01空間

在傳統中式帆船張保仔號上，享受維港兩岸景色及精緻美點，既是新穎體驗，亦能療癒放鬆。點心由Dim Sum Library精心炮製，配合Aqua餐廳的蛋糕和甜點，包括水晶蝦餃、黑蒜燒賣、黑椒和牛酥和歌劇蛋糕等懷舊小食，而素食者亦能在事前預訂菜單，讓人無論在視覺或味覺上，都有個不錯的體驗。

春日下午茶推薦｜張保仔號「海上下午茶之旅」(01空間)

日春日下午茶推薦｜張保仔號「海上下午茶之旅」

日期：2024年3月1日至4月1日

價錢：HK$398（每位）

地址：中環9號碼頭/尖沙咀1號碼頭



春日下午茶推薦17. 六國酒店「果漾花語下午茶自助餐」

預購即享獨家73折 ► 01空間

以水果和花卉為主題，製作出多種精緻鹹甜美點，包括壽司卷、煙三文魚、鮮果巴馬火腿、雜錦鮮花水果拼盤、綠茶歌劇院蛋糕和士多啤梨拿破崙的，讓人味覺得以滿足。

春日下午茶推薦｜六國酒店「果漾花語下午茶自助餐」(01空間)

春日下午茶推薦｜六國酒店「果漾花語下午茶自助餐」

日期：星期六、日及公眾假期

價錢：HK$238（原價HK$328 ）（每位，另收加一）

地址：香港灣仔告士打道72號六國酒店1樓



春日下午茶推薦18. 九龍香格里拉大堂酒廊「春日主題下午茶自助餐」

下午茶充滿春日感覺，以繽紛色彩帶來春日活力，並將食物造型加入兔子、小雞和仙人掌等外形，倍添可愛感。下午茶自助餐包括多樣精緻誘人的鹹甜美點，包括蒸鵝肝燉蛋配黑松露醬汁、龍蝦伴櫻桃蕃茄及香草醬汁、燕窩雞肉粥、桂花果凍配檸檬醬及港式奶茶奶凍等，還有即場炮製的雞蛋仔，非常充滿童趣。

春日下午茶推薦｜九龍香格里拉Café Kool「春日主題下午茶自助餐」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜Café Kool「春日主題下午茶自助餐」

日期：2024年3月29日至4月1日

價錢：早上11時45分至下午2時30分 - HK$598（成人）/HK$299（小童）

晚上6時至9時30分 - HK$798（成人）/HK$399（小童）

地址：尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉酒店大堂



春日下午茶推薦19. 香港喜來登酒店Sky Lounge「活膚煥采閃爍下午茶」

酒店與GLYCEL聯乘打造下午茶，以GLYCEL標誌性紅色為主調，並加入多款有益食材，製出美味養顏的精緻鹹甜美點。下午茶由Sky Lounge主廚Oscar Chow和酒店麵包及糕點部總廚Sam Cha攜手設計，鹹點包括蟹肉泡芙、迷利瑞士蝦包和酥炸艾民頓芝士等，甜點則有GLYCEL紅桑子蛋糕、士多啤梨夏洛特和十勝紅豆豆腐奶凍，味道清甜而不膩。

享用餐點後，亦可獲得GLYCEL護膚禮品套裝，包括全效升級版魚子極緻修護面膜、瑞士深海細胞修護療程體驗和現金優惠劵，總值超過$2,400港元。

春日下午茶推薦｜香港喜來登酒店Sky Lounge「活膚煥采閃爍下午茶」(酒店提供)

春日下午茶推薦｜Sky Lounge「活膚煥采閃爍下午茶」

日期：2024年3月18日至6月30日

價錢：HK$676 (兩位，另收加一) /HK$338（每位，另收加一）

地址：香港九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓

