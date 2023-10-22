秋冬下午茶推薦：溫柔啡調帶出秋意 養生美肌入饌 閨密共聚打卡

【下午茶High Tea/下午茶推薦/下午茶2023】秋意正盛，正好就是在天朗氣清的户外環境享受甜點美食，配合秋冬時令食材、鮮果入饌，令身心都得以舒坦。想捉緊秋意，與閨密、好朋友外出打卡談心的話，不妨參考以下精選的秋冬下午茶推薦。



秋冬下午茶High Tea推薦：1. 美利酒店Garden Lounge 【金秋「 楓 」盛下午茶】

購買方法：Klook（HK$543）｜Kkday（HK$355）

美利酒店坐落中上環區，地理位置優越，酒店內有多間餐廳可供選擇，而地下的Garden Lounge散發優雅、休閑氛圍，落地玻璃窗外可以欣賞到綠野景致以及聖約翰座堂。

秋冬下午茶High Tea推薦：1. 美利酒店Garden Lounge 【金秋「 楓 」盛下午茶】（美利酒店）

來到秋冬時分，南瓜、鵝肝、鮑魚等食材可謂不時不食，加上下午茶中JING品牌的高級茗茶，能夠讓你與閨密盡享下午時光。

秋冬下午茶High Tea推薦：1. 美利酒店Popinjay 【金秋「 楓 」盛下午茶】



地址：中環紅棉路22號香港美利酒店UG層

營業時間：下午2時45分至下午6時

價錢：$788 (2位用 包括兩杯咖啡或 JING 茶）



秋冬下午茶High Tea推薦：2.香港喜來登酒店視佳廊 【抗氧亮澤美肌下午茶】

購買方法：Klook（HK$642）

秋冬換季之際，除了要注意養生之道、不時不食外，皮膚管理、抗老美肌亦是一大重點。而Sky Lounge 與全球No.1醫學美容護膚品牌 SkinCeuticals 攜手合作出以抗氧化精華為靈感，賣相吸睛之餘具抗氧、美肌功能的「抗氧亮澤美肌下午茶」，鹹甜點均蘊含高維他命及抗氧化功效，以青蘋果、檸檬、柚子等食材入饌，打造出味道清新、獨特別緻的口感。大家可以享受美食並將九龍尖沙咀海港美景盡收眼簾，同時與閏密暢談保養、抗老心得，渡過愜意的午後時光。

秋冬下午茶High Tea推薦：2. 香港喜來登酒店視佳廊（Sky Lounge） X SkinCeuticals【抗氧亮澤美肌下午茶】



地址：尖沙咀彌敦道20號香港喜來登酒店18樓

推廣日期：2023年9月１日至11月30日 （星期一至日）

供應時間：下午2時30分至6時

價錢：HK$676 (2位用) / HK$338 (1位用)



秋冬下午茶High Tea推薦：3. Vivienne Westwood Café 【「熊」葉的童話英式下午茶】

購買方法：Kkday（HK$599）

想感受秋意濃，當然要到充滿英倫風格的Vivienne Westwood Café「朝聖」一番，不單止食材用上秋冬氣息濃厚的配搭，更有季節限定的手工楓葉英式鬆餅，升級享受更有兩杯秋冬特飲：黑糖薑奶咖啡或蘋果肉桂薑茶；讓自己由頭到腳都充滿秋天氣息！

秋冬下午茶High Tea推薦：3. Vivienne Westwood Café 【「熊」葉的童話英式下午茶】（Vivienne Westwood Café）

秋冬下午茶High Tea推薦：3.Vivienne Westwood Café 【「熊」葉的童話英式下午茶】



地址：銅鑼灣百德新街27-47號1樓F8號

供應時間：下午2時後

價錢：HK$738 (2位用)



秋冬下午茶High Tea推薦：4. 香港麗思卡爾頓酒店 【大堂酒廊森秋下午茶】

購買方法：Klook（HK$473）

若然你與閏密都比較享受私人共聚時光，擁有落地玻璃窗，能夠直觀維多利亞港美景及變幻天際線的秘境就適合不過。在令人著迷的秋日景色下品嘗輕食：開胃小菜、三明治、招牌瑪德琳蛋糕等，能夠讓身心都得以完全放鬆。

秋冬下午茶High Tea推薦：4. 香港麗思卡爾頓酒店 【大堂酒廊森秋下午茶】（Klook）

秋冬下午茶High Tea推薦：4.香港麗思卡爾頓酒店 【大堂酒廊森秋下午茶】



地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店102樓

推廣日期：即日起至11月30日（星期一至日）

供應時間：星期一至四：3pm - 6pm

星期五至日：第一輪 2pm - 4pm，第二輪 4:30pm - 6:30pm

價錢：HK$ 888 (2位用)



秋冬下午茶High Tea推薦：5.如心酒店【秋悅嚐味下午茶】

秋冬的食材除了溫和易入口的配搭，亦有豐腴、具層次的選擇，秋悅嚐味下午茶中有著法國蜜糖香梨、土耳其無花果、巴馬火腿、豐腴蟹肉等配搭，能夠刺激味蕾與大腦。如果是重甜愛好者，就更加不要錯過酒店呈獻「秋日限定甜蜜」系列蛋糕，以北海道雷電蜜瓜及山梨縣香印巨峰提子作主題，帶來清香又馥郁的秋日滋味。

秋冬下午茶High Tea推薦：5.如心酒店【秋悅嚐味下午茶】



推廣日期：即日起至11月19日（星期一至日）

供應時間：下午2時半至5時半

價錢：HK $468 (2位用)



秋冬下午茶High Tea推薦：6. 帝樂文娜公館餐廳FINDS x Elizabeth Arden【白茶午後時光下午茶】

趁著享受美食的同時，感受一下北歐的療癒生活。位於尖沙咀精品酒店帝樂文娜公館內的北歐餐廳FINDS，裝潢簡約舒適，以樹幹剪影和木製鹿頭等飾品，打造出如北歐森林般的安樂窩。

秋冬下午茶High Tea推薦：6. 帝樂文娜公館餐廳FINDS x Elizabeth Arden【白茶午後時光下午茶】 (FINDS提供)

餐廳特別聯乘護膚品牌Elizabeth Arden，推出「白茶午後時光」下午茶，以Elizabeth Arden新出的白茶煥活系列及白茶香水系列為靈感，於餐點內將白茶入饌，並結合北歐人的主食海鮮，打造出精緻的鹹點。

個人較喜歡甜點款式，糅合護膚系列內的白茶、零陵香豆、玫瑰、梨、柑橘類水果等成分作食材，味道清甜而不膩。特別推薦法國香梨金寶脆筒配檸檬乾及柚子珍珠，口感獨特，帶清新感覺。由於廚師即時製作，故這款建議最先食，讓脆筒在最香脆時品嘗。此外，皇家玫瑰慕絲配白茶忌廉亦印象深刻，加入升級再造玫瑰水，進食時可吃到淡淡的玫瑰芳香。

秋冬下午茶High Tea推薦｜個人較喜歡甜點款式(圖左)，另可以98港元加購特調雞尾酒（圖右、原價118港元），分別為花漾甜橘和醉美玫瑰，外貌非常適合用來打卡。(FINDS提供)

凡選擇二人「白茶午後時光」下午茶，可即場獲「白茶香水體驗套裝」乙份，並能憑換領劵親臨Elizabeth Arden指定專櫃，免費換領「白茶煥活全效護膚體驗裝」乙份。禮品數量有限，先到先得。

秋冬下午茶High Tea推薦：6. 帝樂文娜公館餐廳FINDS x Elizabeth Arden【白茶午後時光下午茶】



推廣日期：即日起至2024年2月29日（星期一至日）

供應時間：下午3時至5時30分

價錢：星期一至五$588(2位)或$338(1位)

星期六、日及公眾假期$638(2位)/$368(1位)

* 堂食另收加一服務費

