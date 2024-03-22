Taylor Swift演唱會經濟效益勁　巡演城市餐飲住宿消費升咁多！

美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）正展開世界巡迴演唱「The Eras Tour」，今個月剛完成在新加坡6場演唱會，相信可為當地帶來可觀的旅遊收入。有機構分析Taylor Swift在美國巡演期間，當地20個城市的消費升幅，場館鄰近的住宿消費額升47%，10英里範圍內的住宿亦升32%，2.5英里內的餐廳消費升幅更達68%！即看巡演為當地帶來的收益數字。



Taylor Swift 2023年開展「The Eras Tour」世界巡迴演唱，引起全球樂迷關注。去年3月至11月在美國多個州份演唱，今年初先後到日本、澳洲及新加坡演出，其中在新加坡的演唱會由當地旅遊局主動邀請，為今次東南亞地區唯一的演唱會地點。

Mastercard 經濟研究所發表最新研究，分析演唱會期間20個美國城市的餐廳及住宿銷量，指演唱會期間鄰近2.5英里（約4公里）內餐廳及住宿的消費額分別上升68%及47%，10英里（約16公里）內的餐廳及住宿亦分別升7%及32%。

報告指，小城市的消費額升幅最大，例如福克斯堡（Foxborough）在場館10英里內的住宿消費額升100.5%，堪薩斯城（Kansas City）在場館2.5英里範圍內的餐廳消費額升170.5%，位於加州的聖克拉拉（Santa Clara）的餐廳升幅更達172.2%。

演唱會亦可吸引外地旅客，在上述城市中，約4%餐廳消費額來自美國以外的遊客，住宿則有約15%。其中，國際機場附近的城市吸引較多遊客，例如演唱會期間旅客在鄰近紐約市的東盧瑟福（East Rutherford）的住宿消費佔當地住宿消費總額最多，達33.1%。