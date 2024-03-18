香港港口貨物吞吐量較疫前跌三成　全球排名第9　遜上海、新加坡

統計處發布新一期香港船務統計，2023年全年港口貨物吞吐量17,490萬公噸，按年下跌9%。對比疫情前後，去年港口貨物吞吐量較疫前1年約26,332萬公噸水平減少約34%，當中海運貨物吞吐量下跌約29%，河運下跌約41.4%。至於載貨貨櫃處理量、全球排名、貨物主要來源地及目的地又有何變化？以下即看最新數據。



據統計處資料，2023年抵港港口貨物11,170萬公噸，按年下跌7.7%，較疫情前2019年水平少34.7%；離港港口貨物6,320萬公噸，按年跌11.1%，較疫前跌31.6%。

統計處發布新一期香港船務統計，2023年全年港口貨物吞吐量17,490萬公噸。（資料圖片）

去年港口貨物中，海運貨物約11,510萬公噸，按年11.4%，較疫情前跌28.6%；河運貨物約5,970萬公噸，較疫前下跌41.4%。

數據顯示，2023年本港出發的港口貨物3個主要目的地為內地、菲律賓及越南，而疫情前為內地、越南及美國。

至於去年抵港港口貨物的3個主要來源地為內地、馬來西亞及印尼，疫情前為內地、台灣、馬來西亞。

統計數據顯示，2023年本港港口處理1,440萬個標準貨櫃單位貨櫃；當中載貨貨櫃處理量為1,132萬標準貨櫃單位。（資料圖片）

疫情下本港貨櫃碼頭使用量減少，去年一度傳葵涌九號貨櫃碼頭大部份用地已經停用的消息。及後香港國際貨櫃碼頭澄清指，該傳聞不實，表示僅九號貨櫃碼頭北一幅佔地只約19公頃用地，因市場需求不足，自2020年起陸續停用。

而統計數據顯示，2023年本港港口處理1,440萬個標準貨櫃單位的貨櫃；當中載貨貨櫃理量為1,132萬標準貨櫃單位，按年減少15%，對比疫情前減少27.7%。

而據《勞埃德船舶日報》（Lloyd's List）發布的2023年全球100大港口名單，本港港口排名第9位，而前三名分別為上海、新加坡及寧波舟山。